Cómo planear unas vacaciones usando solo Google Maps y Apple Maps y sus funciones de IA

Google Maps destaca con Street View, reservas en restaurantes y listas personalizadas impulsadas por inteligencia artificial Gemini. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Planificar unas vacaciones ya no implica depender de mapas impresos ni de extensas búsquedas en la computadora. Google Maps y Apple Maps se han consolidado como asistentes de viaje integrales, capaces de acompañar a los usuarios desde la inspiración inicial hasta la experiencia en el destino.

Según The New York Times, estas plataformas han evolucionado más allá de la simple navegación, integrando herramientas que permiten buscar destinos, organizar itinerarios de viaje, gestionar reservas y acceder a mapas sin conexión, todo desde el teléfono móvil.

Pasos para planear vacaciones con Google Maps y Apple Maps

El primer paso para cualquier viajero es la exploración de lugares. Tanto Google Maps, disponible para Android y iOS, como Apple Maps, exclusiva para dispositivos iOS, ofrecen tarjetas de lugar que muestran información esencial como dirección, horarios, reseñas y detalles adicionales de cada establecimiento.

En Google Maps, la pestaña Explorar permite descubrir sitios cercanos y, en el caso de restaurantes, realizar reservas a través de OpenTable. Además, la función Street View proporciona imágenes panorámicas de 360 grados para una visión inmersiva del entorno.

Ambas aplicaciones permiten explorar lugares, organizar itinerarios, gestionar reservas y acceder a mapas sin conexión desde el móvil.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Apple Maps presenta tarjetas donde se pueden guardar notas personales y acceder rápidamente a números de teléfono o sitios web. La función Buscar Cercanos facilita la localización de puntos de interés, mientras que la herramienta Look Around ofrece una experiencia visual similar a Street View.

Ambas aplicaciones permiten guardar lugares favoritos: Google Maps los almacena en el área de Listas, que incluye una sección predeterminada para planes de viaje, y Apple Maps los organiza en la Biblioteca, accesible desde la pantalla de búsqueda.

Creación de listas y organización del itinerario de viaje

La organización del viaje se potencia con la creación y gestión de listas, itinerarios y notas personales. Google Maps permite guardar lugares en listas personalizadas, que pueden ser privadas o compartidas, y acceder a guías locales desde la pestaña Explorar. Además, la reciente incorporación de la función Capturas de Pantalla, impulsada por la inteligencia artificial Gemini, representa un avance relevante.

Esta herramienta, ya disponible para iOS y próximamente para Android, permite importar capturas de pantalla de notas, artículos o fotos relacionadas con el viaje. Una vez integradas, Gemini analiza el contenido y genera automáticamente una lista de lugares extraídos de las imágenes, con enlaces a información adicional, espacio para notas personales y un mapa interactivo.

Apple Maps ofrece tarjetas de lugar, notas personales, guías temáticas y rutas de senderismo detalladas para una experiencia personalizada. (APPLE)

En Apple Maps, la gestión de listas y la posibilidad de añadir notas a los lugares guardados facilitan la personalización del itinerario, mientras que las guías temáticas pueden consultarse desde la opción Explorar Guías.

Reservas, recomendaciones y guías locales

En cuanto a reservas y recomendaciones, ambas aplicaciones ofrecen soluciones integradas. Google Maps permite reservar mesas en restaurantes directamente desde la tarjeta del establecimiento, gracias a la colaboración con OpenTable.

Además, los usuarios pueden consultar reseñas y valoraciones de otros viajeros para tomar decisiones informadas. Apple Maps, que recientemente ha incorporado reseñas y puntuaciones de fuentes reconocidas como la guía Michelin, The Infatuation y Golf Digest, ofrece a los usuarios una perspectiva más amplia y confiable sobre los lugares a visitar.

Las guías locales, disponibles en ambas plataformas, agrupan recomendaciones seleccionadas que pueden compartirse con otros viajeros o mantenerse privadas.

La integración de reseñas de fuentes reconocidas y la personalización de la navegación enriquecen la experiencia del usuario en ambas plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exploración de parques, rutas y uso de mapas sin conexión

Para quienes buscan aventuras al aire libre, las funciones de exploración de parques, rutas y mapas sin conexión resultan fundamentales. Ambas aplicaciones enlazan con el sitio del Servicio de Parques Nacionales para alertas y anuncios relevantes.

Google Maps ha fortalecido sus guías de parques nacionales y rutas de senderismo, permitiendo buscar parques o senderos directamente en la aplicación. Apple Maps, tras una actualización reciente, ofrece rutas de senderismo detalladas y mapas topográficos para numerosos parques, además de la opción de crear y guardar rutas personalizadas seleccionando un punto de inicio y siguiendo las instrucciones en pantalla.

Ante la posibilidad de perder la señal en zonas remotas, la descarga de mapas se vuelve indispensable: en Google Maps, basta con seleccionar el lugar, abrir el menú Más y elegir Descargar mapa sin conexión, en Apple Maps, la opción Descargar aparece en la tarjeta del lugar.

Utilidad en aeropuertos y personalización de la navegación

Durante el trayecto, especialmente en aeropuertos, estas aplicaciones continúan siendo aliadas. Si un vuelo se retrasa o el aeropuerto resulta desconocido, Google Maps ofrece un directorio detallado de tiendas y servicios dentro de la terminal, accesible desde la tarjeta del aeropuerto.

Las funciones de mapas sin conexión y directorios de aeropuertos facilitan la navegación en zonas remotas y terminales complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, dispone de mapas interiores para algunos aeropuertos, facilitando la orientación en espacios complejos. Apple Maps permite explorar restaurantes, tiendas y puntos de control de seguridad mediante botones específicos en la tarjeta informativa, o bien ampliando el mapa para examinar el terminal con detalle.

La personalización de la experiencia de viaje llega incluso a la navegación en carretera. Una vez que el usuario introduce su ruta en Google Maps, puede modificar el icono que representa su ubicación, eligiendo el estilo y color de automóvil que prefiera. Así, cada trayecto se adapta a los gustos del viajero, quien puede concentrarse en disfrutar del recorrido.