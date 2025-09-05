Tecno

WhatsApp: cómo puedo encontrar la papelera secreta

Esta sección está disponible en el apartado de ‘Ajustes‘ de la aplicación móvil, tanto en iPhone como en Android

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
aciar esta carpeta ayuda a
aciar esta carpeta ayuda a liberar espacio en el celular fácil y rápido. (WhatsApp)

WhatsApp tiene una sección que muchos llaman la ‘papelera’ secreta, donde se guardan fotos, videos, audios y otros archivos que parecían eliminados. Está disponible en la aplicación móvil tanto para iPhone como para Android.

Vaciar esta carpeta es muy útil para liberar espacio en el celular de manera rápida y sencilla, ya que allí suelen acumularse archivos que ya no se usan, como imágenes, documentos, notas de voz o videos.

Aunque pasan desapercibidos, estos elementos ocupan una gran cantidad de almacenamiento con el tiempo, por lo que borrarlos ayuda a optimizar el rendimiento del dispositivo.

En los Ajustes de WhatsApp
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Dónde está la papelera de WhatsApp

El paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes‘.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.
  4. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp, también conocida como carpeta de archivos eliminados, es una función poco conocida que resulta muy útil para los usuarios.

Su propósito principal es almacenar temporalmente fotos, videos, audios, documentos y notas de voz que se han eliminado desde los chats, pero que no se borran de inmediato del dispositivo.

La papelera de WhatsApp, o
La papelera de WhatsApp, o carpeta de archivos eliminados, es una función poco visible pero muy práctica para los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Disponible en iPhone y Android, esta sección funciona como una especie de almacenamiento intermedio que da al usuario la oportunidad de recuperar un archivo borrado por error o, por el contrario, eliminarlo de forma definitiva para liberar espacio en el celular.

La papelera es especialmente práctica en dos situaciones: cuando el teléfono comienza a llenarse de archivos innecesarios que ocupan memoria y cuando alguien necesita revisar elementos que creía haber perdido.

Desde allí, es posible seleccionar qué conservar y qué descartar, lo que brinda mayor control sobre el uso del almacenamiento interno.

Además, vaciar la papelera con regularidad ayuda a optimizar el rendimiento del dispositivo, evitando que fotos, audios y videos acumulados ralenticen el funcionamiento de la aplicación o del celular.

La papelera de WhatsApp funciona
La papelera de WhatsApp funciona como un filtro para organizar y manejar archivos. (WhatsApp)

En pocas palabras, la papelera de WhatsApp sirve como un filtro para gestionar archivos, permitiendo al usuario decidir qué se queda y qué se va de manera definitiva.

Por qué WhatsApp suele ocupar mucho espacio en el celular

WhatsApp suele ocupar mucho espacio en el celular, principalmente por la gran cantidad de archivos que se comparten a diario dentro de la aplicación.

Fotos, videos, documentos, notas de voz, stickers y GIF se descargan automáticamente y, en muchos casos, permanecen almacenados en la memoria del dispositivo aunque el usuario ya no los necesite.

Otro factor es que los chats, especialmente los de grupos, generan un volumen alto de contenido. Con el tiempo, esta acumulación provoca que la aplicación crezca en tamaño y ocupe varios gigabytes de almacenamiento.

Es muy útil borrar las
Es muy útil borrar las aplicaciones que han caído en desuso para ahorrar espacio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, los respaldos automáticos de las conversaciones también influyen, ya que las copias de seguridad pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube.

Otras formas de ahorrar espacio en el celular

Existen varias formas de ahorrar espacio en el celular más allá de limpiar WhatsApp. Una de las más efectivas es eliminar aplicaciones que no se utilizan con frecuencia, ya que muchas ocupan memoria innecesaria y consumen recursos en segundo plano.

Es útil revisar las galerías de fotos y videos, borrar duplicados o contenido repetitivo y aprovechar servicios en la nube como Google Fotos o iCloud para almacenar recuerdos sin saturar la memoria interna.

Otra opción es vaciar la caché de las aplicaciones, ya que con el uso acumulan datos temporales que pueden llegar a ocupar varios gigabytes.

Temas Relacionados

WhatsAppAplicación móvilPapeleraAndroidiPhoneCelularAlmacenamientoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuánto le dejará Bill Gates a sus hijos: esto es lo que va a pasar con su herencia

Próximo a cumplir 70 años, gran parte de la fortuna del cofundador de Microsoft será destinada a su fundación y a proyectos filantrópicos

Cuánto le dejará Bill Gates

El curioso truco de la sal en el microondas: para qué sirve y por qué muchos la usan

Este truco casero no sustituye la limpieza regular, pero reduce olores y suciedad

El curioso truco de la

Cómo identificar enlaces maliciosos: claves y herramientas para navegar sin riesgos

La sofisticación de los ataques digitales obliga a usuarios y empresas a emplear combinaciones de herramientas, protocolos seguros y buenas prácticas para evitar fraudes, malware y el robo de datos personales

Cómo identificar enlaces maliciosos: claves

Magis TV en Argentina: por qué se considera ilegal

Esta plataforma, que nunca estuvo disponible en las tiendas oficiales de Android o iOS, fue bloqueada por orden judicial, dejando sin servicio a cientos de miles de usuarios

Magis TV en Argentina: por

Qué es y cómo funciona Diario de Google, la nueva app que puede ser instalada en Android

Diario busca competir con la app de iOS ofreciendo un espacio personal para escribir, guardar imágenes y conectar datos de otras apps

Qué es y cómo funciona
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Museo del Holocausto y

El Museo del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos firmaron nuevos convenios con la Justicia

Saltó el muro de la casa de una mujer para robarle y mató al perro para que no ladrara: era el jardinero

Murió Guillermo Brizzio, referente de la música clásica argentina

Las principales figuras del PJ volverán a unirse en el búnker el domingo: Máximo Kirchner no confirmó asistencia

Cayó una banda de delincuentes que asaltaba kioscos, heladerías y almacenes en Mar del Plata: los videos

INFOBAE AMÉRICA
Un tribunal de Bolivia ordenó

Un tribunal de Bolivia ordenó la liberación de Jeanine Áñez por la violencia en Sacaba en 2019

Ante la amenaza de China, Australia y Japón reforzaron la cooperación militar

Cómo maratonear series puede influir en la salud mental y cognitiva, según la ciencia

El Festival Folk de Newport revive en Venecia con imágenes inéditas de Bob Dylan y el retrato de una época

Bolivia: cinco ex funcionarios enfrentan un juicio por favorecer a Sebastián Marset

TELESHOW
Quienes son los últimos cuatro

Quienes son los últimos cuatro participantes de MasterChef Celebrity

Hilda Lizarazu y Lito Vitale cumplieron 15 años de amor y contaron su primera cita: “Beso en casa y en cada semáforo”

¿Un nuevo frente de conflicto? La China Suárez habría escolarizado en Turquía a sus hijos con Benjamín Vicuña

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”