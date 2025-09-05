WhatsApp: cómo puedo encontrar la papelera secreta

aciar esta carpeta ayuda a liberar espacio en el celular fácil y rápido. (WhatsApp)

WhatsApp tiene una sección que muchos llaman la ‘papelera’ secreta, donde se guardan fotos, videos, audios y otros archivos que parecían eliminados. Está disponible en la aplicación móvil tanto para iPhone como para Android.

Vaciar esta carpeta es muy útil para liberar espacio en el celular de manera rápida y sencilla, ya que allí suelen acumularse archivos que ya no se usan, como imágenes, documentos, notas de voz o videos.

Aunque pasan desapercibidos, estos elementos ocupan una gran cantidad de almacenamiento con el tiempo, por lo que borrarlos ayuda a optimizar el rendimiento del dispositivo.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Dónde está la papelera de WhatsApp

El paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp es el siguiente:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes‘. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp, también conocida como carpeta de archivos eliminados, es una función poco conocida que resulta muy útil para los usuarios.

Su propósito principal es almacenar temporalmente fotos, videos, audios, documentos y notas de voz que se han eliminado desde los chats, pero que no se borran de inmediato del dispositivo.

La papelera de WhatsApp, o carpeta de archivos eliminados, es una función poco visible pero muy práctica para los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Disponible en iPhone y Android, esta sección funciona como una especie de almacenamiento intermedio que da al usuario la oportunidad de recuperar un archivo borrado por error o, por el contrario, eliminarlo de forma definitiva para liberar espacio en el celular.

La papelera es especialmente práctica en dos situaciones: cuando el teléfono comienza a llenarse de archivos innecesarios que ocupan memoria y cuando alguien necesita revisar elementos que creía haber perdido.

Desde allí, es posible seleccionar qué conservar y qué descartar, lo que brinda mayor control sobre el uso del almacenamiento interno.

Además, vaciar la papelera con regularidad ayuda a optimizar el rendimiento del dispositivo, evitando que fotos, audios y videos acumulados ralenticen el funcionamiento de la aplicación o del celular.

La papelera de WhatsApp funciona como un filtro para organizar y manejar archivos. (WhatsApp)

En pocas palabras, la papelera de WhatsApp sirve como un filtro para gestionar archivos, permitiendo al usuario decidir qué se queda y qué se va de manera definitiva.

Por qué WhatsApp suele ocupar mucho espacio en el celular

WhatsApp suele ocupar mucho espacio en el celular, principalmente por la gran cantidad de archivos que se comparten a diario dentro de la aplicación.

Fotos, videos, documentos, notas de voz, stickers y GIF se descargan automáticamente y, en muchos casos, permanecen almacenados en la memoria del dispositivo aunque el usuario ya no los necesite.

Otro factor es que los chats, especialmente los de grupos, generan un volumen alto de contenido. Con el tiempo, esta acumulación provoca que la aplicación crezca en tamaño y ocupe varios gigabytes de almacenamiento.

Es muy útil borrar las aplicaciones que han caído en desuso para ahorrar espacio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, los respaldos automáticos de las conversaciones también influyen, ya que las copias de seguridad pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube.

Otras formas de ahorrar espacio en el celular

Existen varias formas de ahorrar espacio en el celular más allá de limpiar WhatsApp. Una de las más efectivas es eliminar aplicaciones que no se utilizan con frecuencia, ya que muchas ocupan memoria innecesaria y consumen recursos en segundo plano.

Es útil revisar las galerías de fotos y videos, borrar duplicados o contenido repetitivo y aprovechar servicios en la nube como Google Fotos o iCloud para almacenar recuerdos sin saturar la memoria interna.

Otra opción es vaciar la caché de las aplicaciones, ya que con el uso acumulan datos temporales que pueden llegar a ocupar varios gigabytes.