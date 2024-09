Agua de renacuajo: por qué se ha hecho viral esta bebida en TikTok

Este truco para bajar de peso se debe hacer con cuidado, porque tiene riesgos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TikTok se ha llenado de videos que promueven la llamada agua de renacuajo, una bebida que, a pesar de su aspecto poco llamativo, se ha hecho popular entre los usuarios que buscan bajar de peso de manera rápida y sencilla.

Esta bebida, cuyo nombre oficial proviene de su apariencia viscosa que recuerda al agua cargada de larvas de rana, no contiene realmente renacuajos. Sin embargo, sus ingredientes básicos han despertado el interés de miles de personas que ven en ella una forma fácil de adelgazar.

Qué es el agua de renacuajo y cómo se volvió viral

El agua de renacuajo es una mezcla relativamente sencilla que se prepara con agua, zumo de limón y semillas de chía. La peculiaridad de esta bebida radica en la textura que adquiere al mezclar sus ingredientes: las semillas de chía, al hidratarse, forman un gel que le da una consistencia viscosa, similar a la de los renacuajos o sus larvas.

Esta apariencia gelatinosa no es precisamente atractiva, pero quienes promueven esta bebida aseguran que sus beneficios superan con creces su aspecto desagradable.

El reto de beber agua de renacuajo comenzó a hacerse viral en TikTok cuando varios usuarios comenzaron a compartir los supuestos beneficios que habían experimentado tras consumirla regularmente.

Entre las promesas más repetidas en los videos está la capacidad de esta bebida para reducir el apetito, lo que a su vez ayuda a consumir menos calorías y, por ende, a perder peso. Además, se habla de otras propiedades como la mejora de la digestión, la hidratación y los beneficios para el corazón gracias al contenido nutricional de las semillas de chía.

Pero, como ocurre con muchas de las modas virales, las dudas sobre su eficacia no tardaron en surgir.

Qué beneficios tiene el agua de renacuajo

La clave de esta bebida reside en las semillas de chía, un alimento que en los últimos años ha ganado popularidad debido a sus numerosas propiedades nutricionales. Estas pequeñas semillas, que provienen de la planta Salvia hispanica, son ricas en fibra, ácidos grasos, omega-3, proteínas, antioxidantes y una amplia gama de vitaminas y minerales.

Pérdida de peso

Uno de los principales beneficios que se le atribuye al agua de renacuajo es su capacidad para ayudar a bajar de peso. Las semillas de chía pueden absorber hasta 12 veces su peso en agua, lo que les permite formar un gel en el estómago que ralentiza la digestión y aumenta la sensación de saciedad. De esta manera, quienes beben esta mezcla afirman que se sienten llenos por más tiempo, lo que les ayuda a controlar el apetito y reducir su ingesta calórica diaria.

La fibra soluble presente en las semillas de chía también contribuye a este efecto. Al ralentizar la digestión, se obtiene una liberación gradual de energía, evitando los picos de hambre que suelen aparecer después de consumir alimentos de rápida digestión. Esto convierte al agua de renacuajo en una opción interesante para quienes buscan controlar su peso sin recurrir a dietas extremas.

Beneficios para la salud del corazón

Otro de los aspectos destacados de las semillas de chía es su alto contenido en ácidos grasos omega-3, los cuales son beneficiosos para la salud cardiovascular. Estos ácidos grasos ayudan a reducir los triglicéridos y mejoran los niveles de colesterol, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, hay estudios que sugieren que las semillas de chía pueden ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre.

Estas semillas también son ricas en antioxidantes, que protegen al cuerpo del daño celular y ayudan a combatir el estrés oxidativo, un factor relacionado con el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes.

Advertencias y riesgos del agua de renacuajo

A pesar de todos estos beneficios, el consumo de semillas de chía no está exento de riesgos, y el reto del agua de renacuajo podría no ser adecuado para todo el mundo. En primer lugar, la textura gelatinosa de las semillas hidratadas puede ser un riesgo de asfixia si no se preparan correctamente. Si las semillas no se dejan reposar en agua al menos 15-30 minutos antes de consumirlas, pueden hincharse en el esófago y causar obstrucciones.

Problemas digestivos

Otro de los problemas que puede surgir con el consumo de esta bebida es el malestar digestivo. Aunque la fibra de las semillas de chía es beneficiosa para la digestión, un aumento repentino en el consumo de fibra puede causar estreñimiento, diarrea, gases o hinchazón abdominal. Esto es especialmente preocupante para personas que no están acostumbradas a una dieta rica en fibra o que padecen enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn.

Interacciones con medicamentos

Además, las personas que toman medicamentos para controlar la hipertensión deben ser cautelosas al consumir grandes cantidades de semillas de chía, ya que estas pueden potenciar el efecto de los medicamentos y llevar a una bajada excesiva de la presión arterial, lo que podría causar mareos o desmayos.