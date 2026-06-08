Caso Dalmasso: el parquetista Bárzola exige una retractación a Marcelo y Facundo Macarrón y evalúa reclamarles $300 millones

Roberto Barzola, el acusado del crimen de Nora Dalmasso

Roberto Marcos Bárzola, el único imputado por el crimen de Nora Dalmasso, anunció que impulsará acciones legales contra Marcelo y Facundo Macarrón por declaraciones públicas en las que lo señalaron como responsable del homicidio ocurrido en Río Cuarto en noviembre de 2006. Según trascendió, el parquetista reclama una retractación pública y una indemnización de 300 millones de pesos.

La novedad fue difundida por el diario La Voz y confirmada a Infobae por el abogado de Bárzola, Zacarías Ramírez Rigo, quien sostuvo que su cliente le solicitó iniciar reclamos económicos y acciones judiciales contra el viudo y el hijo de la víctima.

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“Hubo manifestaciones del doctor Macarrón las cuales afectaron profundamente la integridad y el buen nombre de mi cliente, por lo tanto lo que Marcos me ha solicitado es que iniciemos reclamos económicos y acciones legales”, afirmó Ramírez Rigo en declaraciones citadas por La Voz.

Macrlo y Facundo Macarrón durante el jury junto al abogado Marcelo Liebau

De acuerdo con ese medio, el letrado explicó que el reclamo económico asciende a 300 millones de pesos y que apunta a expresiones realizadas tanto en medios de comunicación como durante el jury que terminó con la destitución de los fiscales que investigaron el caso.

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A pesar de los trascendidos mediáticos, la familia Macarrón aseguró a Infobae que hasta el momento no recibió ninguna intimación formal.

“El colega le adelantó a los medios algo que todavía no hizo, porque la carta documento aún no llegó”, dijo a este medio Gustavo Liebau, abogados de Marcelo Macarrón. Y sumo: “De todas formas, si realizan esta demanda absurda, la defensa será fundada en la verdad que surge de la prueba en la causa penal. Es absolutamente indignante y una nueva victimización de la familia”.

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Facundo Macarrón en el programa de Mirtha Legrand

“El victimario está demandando a la víctima”

La polémica tomó estado público este sábado, cuando Facundo Macarrón se refirió al tema durante su participación en el programa de Mirtha Legrand.

“Me enteré ayer a través de los medios de Río Cuarto que esta persona, Roberto Bárzola, estaría iniciando una demanda de 300 millones de pesos contra nosotros por injuriarlo. El victimario está demandando a la víctima. Es una revictimización constante”, afirmó.

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Durante la entrevista también volvió a señalar al parquetista como responsable del crimen de su madre. “Se encontró ADN muy comprometedor de él en el arma homicida, en el cinto de la bata, y en un vello púbico hallado en la ingle”, afirmó.

Facundo también cuestionó la actuación de los fiscales que llevaron adelante la investigación original. Según dijo, existían elementos que ubicaban a Bárzola dentro de la ventana temporal del crimen y que, a su criterio, no fueron debidamente considerados durante la pesquisa.

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Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres fiscales destituidos tras el jury

La causa

Bárzola fue imputado a fines de 2025 por el fiscal Pablo Jávega luego de que estudios genéticos determinaran la presencia de su ADN en ocho muestras tomadas del cinturón de la bata con el que fue estrangulada Nora Dalmasso y en un cabello hallado en la zona púbica de la víctima.

Mientras la defensa del parquetista impulsa distintos planteos vinculados a la prescripción de la acción penal, la familia Dalmasso y la fiscalía sostienen que el caso debe llegar a juicio para establecer la verdad de lo ocurrido.

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Marcelo Macarrón y su hijo Facundo estuvieron imputados durante años en la investigación. Tras la absolución del viudo en 2022, la Justicia reconoció que Nora Dalmasso fue víctima de violencia de género y ordenó continuar la búsqueda de la verdad sobre el crimen.