Crimen y Justicia

Caso Dalmasso: el parquetista Bárzola exige una retractación a Marcelo y Facundo Macarrón y evalúa reclamarles $300 millones

El único acusado en la causa sostiene que fue condenado mediáticamente antes de enfrentar un juicio. La defensa de la familia calificó el planteo como una “revictimización”

Guardar
Google icon
Roberto Barzola, el nuevo acusado del crimen de Nora Dalmasso
Roberto Barzola, el acusado del crimen de Nora Dalmasso

Roberto Marcos Bárzola, el único imputado por el crimen de Nora Dalmasso, anunció que impulsará acciones legales contra Marcelo y Facundo Macarrón por declaraciones públicas en las que lo señalaron como responsable del homicidio ocurrido en Río Cuarto en noviembre de 2006. Según trascendió, el parquetista reclama una retractación pública y una indemnización de 300 millones de pesos.

La novedad fue difundida por el diario La Voz y confirmada a Infobae por el abogado de Bárzola, Zacarías Ramírez Rigo, quien sostuvo que su cliente le solicitó iniciar reclamos económicos y acciones judiciales contra el viudo y el hijo de la víctima.

PUBLICIDAD

“Hubo manifestaciones del doctor Macarrón las cuales afectaron profundamente la integridad y el buen nombre de mi cliente, por lo tanto lo que Marcos me ha solicitado es que iniciemos reclamos económicos y acciones legales”, afirmó Ramírez Rigo en declaraciones citadas por La Voz.

jury por el caso de nora dalmasso
Macrlo y Facundo Macarrón durante el jury junto al abogado Marcelo Liebau

De acuerdo con ese medio, el letrado explicó que el reclamo económico asciende a 300 millones de pesos y que apunta a expresiones realizadas tanto en medios de comunicación como durante el jury que terminó con la destitución de los fiscales que investigaron el caso.

PUBLICIDAD

A pesar de los trascendidos mediáticos, la familia Macarrón aseguró a Infobae que hasta el momento no recibió ninguna intimación formal.

“El colega le adelantó a los medios algo que todavía no hizo, porque la carta documento aún no llegó”, dijo a este medio Gustavo Liebau, abogados de Marcelo Macarrón. Y sumo: “De todas formas, si realizan esta demanda absurda, la defensa será fundada en la verdad que surge de la prueba en la causa penal. Es absolutamente indignante y una nueva victimización de la familia”.

Facundo Macarrón en el programa de Mirtha Legrand

“El victimario está demandando a la víctima”

La polémica tomó estado público este sábado, cuando Facundo Macarrón se refirió al tema durante su participación en el programa de Mirtha Legrand.

“Me enteré ayer a través de los medios de Río Cuarto que esta persona, Roberto Bárzola, estaría iniciando una demanda de 300 millones de pesos contra nosotros por injuriarlo. El victimario está demandando a la víctima. Es una revictimización constante”, afirmó.

Durante la entrevista también volvió a señalar al parquetista como responsable del crimen de su madre. “Se encontró ADN muy comprometedor de él en el arma homicida, en el cinto de la bata, y en un vello púbico hallado en la ingle”, afirmó.

Facundo también cuestionó la actuación de los fiscales que llevaron adelante la investigación original. Según dijo, existían elementos que ubicaban a Bárzola dentro de la ventana temporal del crimen y que, a su criterio, no fueron debidamente considerados durante la pesquisa.

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro ﻿﻿Jury Fiscales Caso Dalmasso
Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres fiscales destituidos tras el jury

La causa

Bárzola fue imputado a fines de 2025 por el fiscal Pablo Jávega luego de que estudios genéticos determinaran la presencia de su ADN en ocho muestras tomadas del cinturón de la bata con el que fue estrangulada Nora Dalmasso y en un cabello hallado en la zona púbica de la víctima.

Mientras la defensa del parquetista impulsa distintos planteos vinculados a la prescripción de la acción penal, la familia Dalmasso y la fiscalía sostienen que el caso debe llegar a juicio para establecer la verdad de lo ocurrido.

Marcelo Macarrón y su hijo Facundo estuvieron imputados durante años en la investigación. Tras la absolución del viudo en 2022, la Justicia reconoció que Nora Dalmasso fue víctima de violencia de género y ordenó continuar la búsqueda de la verdad sobre el crimen.

Temas Relacionados

Caso DalmassoRoberto BárzolaFacundo MacarrónMarcelo MacarrónÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casación revocó la domiciliaria del líder de la secta rusa y ordenó estudios médicos antes de definir su traslado a una cárcel

La Cámara Federal hizo lugar al planteo de la fiscalía contra Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas en Bariloche. La defensa anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema y destacó que dos abogadas internacionales fueron admitidas como amicus curiae en el expediente

Casación revocó la domiciliaria del líder de la secta rusa y ordenó estudios médicos antes de definir su traslado a una cárcel

Brutal ataque a un chofer de aplicación en Lanús: recibió nueve puñaladas y está en grave estado

La víctima, un hombre de 74 años, fue encontrado dentro de su auto con nueve heridas de arma blanca. Permanece internado en coma inducido y los investigadores analizan cámaras de seguridad para identificar a los agresores

Brutal ataque a un chofer de aplicación en Lanús: recibió nueve puñaladas y está en grave estado

Desobedeció una orden judicial, intentó atacar a policías con un machete y mordió a una oficial: quedó detenida

Sucedió en Misiones. La mujer, de 74 años, reaccionó contra los agentes que participaban de un operativo en un terreno en litigio. Está acusada de resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y desobediencia judicial.

Desobedeció una orden judicial, intentó atacar a policías con un machete y mordió a una oficial: quedó detenida

Video: discutió con otro conductor, recibió un empujón en plena pelea y lo atropelló un auto

La violenta escena ocurrió en Mar del Plata y quedó registrada por testigos. La víctima, de 22 años, sufrió politraumatismos y fue asistida en un centro de salud. La Justicia investiga de oficio. IMÁGENES SENSIBLES

Video: discutió con otro conductor, recibió un empujón en plena pelea y lo atropelló un auto

Violento ataque de la barra brava de San Miguel: cinco policías heridos

Uno de los efectivos debió ser operado. El episodio terminó con móviles y comercios dañados. Cómo y por qué comenzó la agresión

Violento ataque de la barra brava de San Miguel: cinco policías heridos

DEPORTES

Argentina superó a Brasil y se ubicó en el podio de un prestigioso estudio sobre el Mundial 2026

Argentina superó a Brasil y se ubicó en el podio de un prestigioso estudio sobre el Mundial 2026

Por qué Chicago llenó Soldier Field con 63.636 personas y aun así no será sede del Mundial 2026

Alerta en Marruecos: dos de sus figuras fueron reemplazadas por lesión a días del debut en el Mundial

El singular apodo que Enzo Fernández le puso a Juan Musso y generó las reacciones de los jugadores de la Scaloneta

El velero argentino “Matrero” debutó con un triunfo en el Clásico de Porquerolles de la Costa Azul

TELESHOW

Nancy Dupláa y Pablo Echarri estuvieron en la multitudinaria despedida al Indio Solari: “Gracias”

Nancy Dupláa y Pablo Echarri estuvieron en la multitudinaria despedida al Indio Solari: “Gracias”

Mirtha Legrand recordó su historia de amor desconocida anterior a Daniel Tinayre: “No me lo perdono hasta el día de hoy”

El deslumbrante álbum de fotos de la China Suárez y Mauro Icardi desde Japón: “Cumpliendo sueños”

Las sensuales fotos de Pampita a pura bikini, kimono y helado en la Costa Amalfitana

Verde profundo, terciopelo y transparencias: el impactante look de Juana Viale para su programa

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz advirtió que no permitirá que “intereses narcoterroristas” destruyan la democracia boliviana

Rodrigo Paz advirtió que no permitirá que “intereses narcoterroristas” destruyan la democracia boliviana

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió el sur de Filipinas: hay alerta de tsunami

Danzas, máscaras y devoción, el Corpus Christi en Panamá se celebra en Parita

Zelensky contó que el magnate ruso Roman Abramovich viajó a Kiev para ofrecerse como mediador con Putin

El virus oropouche registró su primer gran brote en la provincia panameña de Darién, revela estudio