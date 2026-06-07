Verde profundo, terciopelo y transparencias: el impactante look de Juana Viale para su programa

En este domingo, Juana Viale regresó a sus principios y decidió lucir un outfit confeccionado por Gino Bogani para su programa (Almorzando con Juana – El Trece)

Cada domingo, Juana Viale al mando de Almorzando con Juana (El Trece) renueva su cita con el público y transforma el estudio en un espacio donde la moda y la frescura conviven con la tradición familiar. Juana, nieta de la icónica Mirtha Legrand, convierte cada emisión en un encuentro donde el estilo se vuelve protagonista y las tendencias encuentran su lugar en la mesa más famosa de la televisión argentina. Esta semana, inspirada por el otoño y las bajas temperaturas, la conductora volvió a confiar en el talento de Gino Bogani para lucir un look que no pasó desapercibido.

Juana hizo su entrada al estudio con la energía y el carisma que la caracterizan, transformando el inicio del programa en una bienvenida llena de color y vitalidad. Saludó a la audiencia con su clásico “Hola, ¿cómo están en sus casas? Otro domingo más. Feliz día del periodista. Hoy, 7 de junio. Un feliz día a todos los periodistas”. Sin perder el ritmo, sumó comentarios sobre la inminente Copa del Mundo y el entusiasmo que despierta el debut de Argentina: “Y les quiero decir que faltan cuatro días nada más para la locura mundialística y nueve días para el primer partido de Argentina contra Argelia, que creo que la jugamos en Kansas, si no me equivoco. Así que, bueno, vamos a estar todos pegados a la tele todo el día viendo todos los partidos, pero nunca perdiéndose este programa los domingos al mediodía¿”.

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A los pocos minutos, el look elegido para la jornada pasó al centro de la escena. Juana no dudó en presentar su conjunto y destacar la creatividad de su diseñador favorito: “Miren este lookazo que tengo. Es un conjunto de terciopelo en tonos de verde con un top al diez sobre top de encaje. Es muy bonito del señor Bogani. Muy bello, muy hermoso para salir ahora, porque no hace ni frío ni calor”. Y, entre risas, sumó: “No entiendo bien el clima, la humedad. Un poquito de todo, pero muy lindo. Me gusta verme en el monitor. Me encanta, Bogani. Muchas gracias. Una vez por mes se te extraña...”, expresó entre risas, dejando en claro su complicidad y admiración por el histórico creador.

Juana Viale lució un sofisticado conjunto de terciopelo verde oscuro con top de encaje y transparencias, diseñado por Gino Bogani para "Almorzando con Juana", reafirmando su estilo único y el legado familiar en la televisión argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto estuvo compuesto por un pantalón recto de terciopelo verde oscuro y un top con detalles de encaje y transparencias en el mismo tono, creando un contraste sutil y sofisticado. La prenda fusiona texturas y destaca por el brillo contenido del terciopelo, mientras que las mangas largas y el escote cerrado equilibran la sensualidad y la elegancia. El diseño de Bogani, fiel al estilo de la conductora, logró combinar modernidad y delicadeza en partes iguales, adaptándose tanto al aire televisivo como a las tendencias de la temporada.

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“Me peinó Juan Fojo, por supuesto que me hizo un recogido muy bonito, muy monono, muy prolijo”, relató Juana en cámara. “Y me hizo unas sombras de cherry. De Agustina, muy Agustina”, bromeó Juana, asociando en clave de humor a la actriz Agustina Cherri.

No es la primera vez que Juana Viale elige a Bogani para vestir una ocasión especial en su programa. A comienzos de mayo, la conductora sorprendió al público repitiendo el vestido con el que recibió el Martín Fierro de la Moda, una prenda también firmada por Bogani. Lejos de guardar el diseño para siempre, Juana lo compartió nuevamente con su audiencia, celebrando el trabajo del diseñador y la historia detrás de cada prenda. “Y les cuento que mi vestido fue realizado en charmeuse de seda natural. ¿Y qué color ven? Es color celadón, mar Caribe. En sus casas, ¿de qué color lo vieron? Hay mucha variedad porque depende el ojo. Como ojo crítico, hay ojo de paleta de colores. Y las luces y el viento, todo”, reflexionó entonces sobre el diseño, que destaca por su silueta recta, mangas largas y un brillo sutil que varía con la luz.

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Juana Viale apostó por un vestido de gala para almorzar con sus invitados este domingo (Almorzando con Juana – El Trece)

La alianza entre Juana y Bogani ya es un clásico de la pantalla: cada aparición reúne elegancia, vanguardia y una búsqueda de identidad propia. El diseñador ha acompañado a la familia durante generaciones y, con cada look, logra conjugar tradición y modernidad, volviendo cada domingo al mediodía en un desfile donde la moda y la televisión argentina se dan la mano.