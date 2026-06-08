Las universidades son las instituciones en las que más confían los argentinos, según una encuesta

Las universidades lideran el ranking de credibilidad institucional con el 59% de aprobación ciudadana

De acuerdo con un reciente estudio de opinión, en Argentina las universidades encabezan el ranking de confianza institucional, ya que concentran el 59% de aprobación ciudadana.

Según una encuesta realizada por la consultora QSocial y difundida por la Agencia NA. Este nivel de consenso sitúa a las universidades muy por delante del Congreso Nacional, los sindicatos y los partidos políticos, que muestran índices de apoyo notablemente inferiores.

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El liderazgo de las universidades responde a que, en un contexto de desconfianza institucional generalizada, mantienen su prestigio como espacios centrales de formación y movilidad social. La última encuesta nacional de la mencionada consultora resalta que, mientras la mayoría de las instituciones presentan bajo nivel de credibilidad, las casas de altos estudios se preservan como referentes valorados por la sociedad argentina.

En cambio, QSocial informó que el Congreso Nacional reúne apenas un 10% de confianza entre los encuestados, y los sindicatos y partidos políticos obtienen un 11% y 12%, respectivamente. Las Fuerzas Armadas tienen un 37%, y la Iglesia alcanza un 27%. De este modo, las universidades ocupan una posición llamativa en contraste con el resto del sistema institucional del país.

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Diferencias políticas en la confianza institucional

La confianza institucional varía según la afinidad política y marca diferencias entre mileístas, PJ-K e independientes

El informe detalla que la confianza varía según la afinidad política. Las personas identificadas como “mileístas” muestran altos niveles de confianza en universidades y en las fuerzas de orden, aunque el Gobierno actual exprese críticas hacia ellas.

Entre quienes se sientes cercanos a lo que la consultora señaló como PJ-K, la desconfianza es casi total respecto a las instituciones, salvo en el caso de las universidades, que mantienen la aprobación en ese sector. Los independientes evidencian desapego generalizado, aunque el 44% respalda a las universidades, una cifra que supera ampliamente la confianza que otorgan a otras entidades.

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También se observa una polarización en el modelo de Estado preferido. El 51% de los encuestados favorece un “Estado mínimo”, mientras que el 36% se inclina por un “Estado presente”. Entre los mileístas, el 66% apoya la reducción estatal; el 69% de quienes se identifican con PRO elige la misma opción. Por el contrario, el 71% del segmento PJ-K defiende el modelo de Estado presente.

Otras tendencias sociales y políticas reveladas por la encuesta

Según QSocial, el 51% de quienes participaron considera al sector privado como el principal generador de riqueza nacional, contra un 35% que atribuye ese rol al Estado. La visión a favor de la iniciativa privada predomina entre mileístas y PRO, mientras que entre votantes del PJ-K la atribución al Estado, sin llegar a la mitad de ese colectivo, es la respuesta más frecuente.

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El Congreso Nacional queda entre las instituciones con menor respaldo, con apenas 10% de confianza (Comunicación Senado)

En cuanto al modelo económico, solo el 23% de la muestra respalda un enfoque proteccionista; el 40% prefiere apertura económica y el 38% se manifiesta en posiciones intermedias. Las posturas proteccionistas tienen mayor peso en la izquierda y el PJ-K, mientras que los demás grupos privilegian la apertura o la moderación.

En materia de seguridad, el 78% de los consultados considera que las leyes son demasiado blandas con los delincuentes. Ese criterio es dominante entre mileístas, PRO e independientes, y también está presente en el 60% de quienes adhieren al PJ-K.

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A la hora de buscar soluciones a la inseguridad, el 54% de la ciudadanía opta por endurecer las leyes y penas, frente al 34% que prioriza disminuir la desigualdad. Entre mileístas, el 98% apoya el endurecimiento; mientras, el 79% del PJ-K se inclina por la reducción de las brechas sociales. Las posturas entre independientes se encuentran fragmentadas.

Frente al interrogante sobre el accionar ante un corte de calles, el 55% de los consultados prioriza garantizar el derecho a la protesta y el diálogo, mientras el 42% se muestra a favor de asegurar la libre circulación, incluso mediante la fuerza. Esta división marca una fuerte polarización: el 82% de los mileístas respalda el uso de la fuerza, frente al 97% del PJ-K que sostiene la protesta; en PRO y UCR, la preferencia mayoritaria es la libre circulación, mientras que los independientes se dividen entre ambas posturas.

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El debate sobre inseguridad se divide entre endurecer penas y reducir la desigualdad como estrategia principal (REUTERS/Agustin Marcarian)

En relación con la idea de una “sociedad justa”, el 66% de los encuestados la concibe ligada a la meritocracia, es decir, a que cada persona reciba según su esfuerzo. En cambio, un 26% opta por un esquema donde todos tengan lo mismo. La visión meritocrática se extiende entre quienes se identifican con LLA, PRO e independientes; solo el PJ-K y la izquierda prefieren la igualdad redistributiva.

En medio de un escenario de descrédito hacia la clase política y las instituciones, las universidades en Argentina se mantienen como una de las pocas instancias que suscitan legitimidad y un respaldo social amplio.

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