El velero argentino “Matrero” debutó con un triunfo en el Clásico de Porquerolles de la Costa Azul

Matrero se impuso en Porquerolles

La triunfante tripulación del elegante velero argentino “Matrero”, de Rafael Pereira Aragón, volvió a ser noticia en el mundo de la náutica internacional al imponerse en el transparente mar de la Riviera Francesa en el Clásico de Porquerolles, disputado por 65 naves en torno de la paradisíaca isla homónima en el archipiélago de las llamadas Islas de Oro.

El viernes desplegaron las velas en el sureño puerto de Hyères, para dar comienzo a tres días de regatas, entre recorridos costeros y navegación alrededor de las islas en uno de los parajes más bellos del Mediterráneo. Un sitio donde habitaron celtas, ligures, griegos, romanos y hasta fue residencia de un magnate que regaló Porquerolles a su amada como obsequio de nupcias y hoy es parte del Parque Nacional Port Cross.

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65 embarcaciones participaron de la competencia

“Podríamos decir que este triunfo tuvo algo de épico por tres motivos. Surcamos las aguas compitiendo con una flota poderosa, implicó nuestro debut en este escenario de vientos fácilmente cambiantes y, en tercer lugar, casi nos descalifican -junto con otros barcos- por una supuesta maniobra técnica errónea, decisión que se revirtió tras los reclamos. Salir airosos y ganadores de otro premio para la Argentina, nos hace muy felices”, expresó Pereira Aragón a Infobae.

El liderazgo en la clase IOR del yate integrante del Club Náutico San Isidro (CNSI), supuso vencer a rivales de alta performance, como el “Encounter”, de Bart Weduwer; el “Aigue Blu” de Fabrice Garau, “Sagittarius”, de Thierry Laffitte y al “Ojala II”, capitaneado por el milanés Michele Frova.

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Matrero compitió en el archipiélago de las llamadas Islas de Oro

“En cuanto a los vientos, en el inicio del torneo, por ejemplo, no corrimos por peligrar los cascos dado el ventarrón mistral que producía empinadas crestas blancas en el oleaje con ráfagas que superaban los 30 nudos. Los yates clásicos son de madera, entonces, en función de lo meteorológico, el comité de regata canceló la primera prueba. Eso estuvo muy bien”, comentó el timonel Martín Busch.

Luego, encima, una cuestión reglamentaria confusa supuso una penalización a varios barcos incluyendo al argentino, perjudicándolos. Pero los nautas del “Matrero” -acostumbrados a elevar velas- elevaron su queja al jurado, que acertadamente revió su fallo y recuperaron el primer puesto ganado en las aguas de esa etapa.

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El festejo de la tripulación de "Matrero"

La tripulación estuvo integrada además por Igor Magister, Alex Hasenclever, Emiliano Homps, Miguel Saubidet, Felipe Varela, Juan García, Marcus Behrendt y Edi Cornudet.

Este premio es un eslabón más de la cadena de lauros, ya que se consagraron en las Grandi Regate Internazionali de San Remo, donde también recibieron el Trofeo Anual Europeo 2025 y luego fueron subcampeones en Les Voiles d’Antibes en Francia.

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