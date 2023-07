Cómo usar el filtro de envejecimiento en Instagram y TikTok: Rosalía se sumó al reto

La Rosalía no tiene miedo a envejecer y se une a la tendencia al probar el filtro de TikTok. (Rosalia)

La inteligencia artificial ha impulsado un filtro viral en las redes sociales que permite a las personas visualizar cómo se verían en su etapa de vejez. Esta tendencia ha cobrado especial relevancia en Instagram y TikTok, donde famosos de diversas partes del mundo han participado para mostrar a sus seguidores cómo lucirían en su etapa de ancianos.

Figuras públicas como María Pombo, Ibai Llanos, Lali, Kylie Jenner y La Rosalía, han compartido videos utilizando el filtro de envejecimiento en TikTok, lo que ha generado gran revuelo entre los usuarios.

Kylie Jenner, conocida por su participación en “Keeping Up with the Kardashians”, ha sido una de las famosas que se sumó a esta tendencia. A pesar de haberse sometido a cirugías estéticas, decidió probar el filtro y su video se volvió uno de los más populares en la plataforma.

Sin embargo, la publicación también recibió comentarios negativos, con algunos usuarios cuestionando el resultado del filtro y expresando la creencia de que algunos famosos pretenden ser jóvenes para siempre.

Entre las críticas más destacadas se encuentran: “No he sido la única a la que el filtro no le queda”, “Arriba el botooxxx” y “Ojalá sea joven para siempre”.

Si bien muchos encuentran entretenido ver su versión envejecida, el filtro también ha causado ansiedad en aquellos que prefieren no imaginarse con arrugas o signos de la vejez. A pesar de esto, la tendencia ha atraído la atención de muchos, ya que el efecto logra en muchos casos un parecido innegable con abuelos y padres.

Por su parte, La Rosalía, famosa cantante española, expresó que “No sé por qué a todo el mundo le da tanto miedo este filtro yo lo veo tan cute”, mientras añadía: “Voy a reírme cuando tenga 80 y mire para atrás”. Su naturalidad y cercanía con los seguidores han hecho que su video también sea ampliamente comentado y admirado.

Además, varios comentarios surgieron en respuesta a su vídeo, algunos de ellos diciendo: “Puro team infierno”, y otros expresando: “Siento que La Rosalía sería la abuela que cuando joven era súper hermosa, con muchos pretendientes, la rebelde y que te da una porción de helado extra”, “Exacto Rosalía, ojalá lleguemos a esa edad con salud y felicidad”.

En medio de los mensajes tanto positivos como negativos, la tendencia del filtro de envejecimiento ha generado un gran impacto y ha llevado a las personas a reflexionar sobre el paso del tiempo. Algunos disfrutan imaginarse en su vejez y reírse de cómo lucirían, mientras que otros prefieren vivir el presente sin pensar demasiado en el envejecimiento.

Paso a paso para utilizar el filtro:

- Abrir la aplicación de TikTok en el dispositivo móvil.

- Dirigirse al buscador dentro de la aplicación.

- Escribir el nombre del filtro que se desea utilizar, en este caso, Aged.

- Aparecerán múltiples vídeos de otros usuarios que han utilizado ese efecto.

- Seleccionar cualquier vídeo al azar que tenga el efecto que se desea utilizar.

- Una vez dentro del video, se debe buscar y seleccionar la estrella naranja que permitirá utilizar el filtro de manera sencilla y fácil.

- El usuario estará listo para crear su propio TikTok utilizando ese filtro.

Tu futura casa, el filtro de TikTok calificado como racista

Un reconocido influencer, mejor conocido como El ocurrente Victor, aseguró que TikTok tenía un filtro que era abiertamente racista. El personaje, quien cuenta con más de 5.5 millones de seguidores en la red social, recreó un video de otro creador de contenido y afirmó que la decisión aleatoria del filtro se debía a su color de piel.

El filtro muestra casas de diferentes tipos, desde las precarias hasta los palacios reales. El influencer Victor, al ver una casa hecha de paja, interpreta que el filtro le asigna esa opción por ser negro.

Para desafiar a la plataforma, el creador se cubre el rostro con harina y vuelve a probar el filtro, esperando un resultado diferente. Al detenerse, el filtro de Tu futura casa le muestra una nueva vivienda que aparentemente sería la Casa Blanca, la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. El influencer asegura que el filtro lo eligió por su apariencia blanca.