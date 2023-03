Así es Bluesky, la nueva red social del cofundador de Twitter

Bluesky es la nueva red social del cofundador de Twitter. (Softonic)

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, se retiró de la compañía con miras a desarrollar un nuevo proyecto llamado Bluesky, una red social similar a la anterior pero con la particularidad de tener una estructura descentralizada al igual que Mastodon para que los usuarios puedan tener mayor control sobre la información que generan.

Pese a que el proyecto cobró relevancia en los últimos meses, esta era la apuesta a futuro de Dorsey pues ya había planeado el desarrollo de esta plataforma desde el año 2019. El objetivo sería generar comunidades que puedan interactuar entre sí de manera libre y con menor participación de los desarrolladores, quienes no serían responsables ni siquiera de la moderación del contenido en la red social.

Bluesky tiene muchas similitudes con Twitter, al menos en el apartado estético y en el funcionamiento más básico de la plataforma. Para ingresar solo será necesario crear un nombre de usuario y una contraseña. La página de inicio será la del servidor oficial de la red social y por el momento no tiene habilitada una función para que los usuarios creen sus propios servidores como sí existen en Mastodon.

Le puede interesar: Cómo recibirán dinero los creadores de contenido suscritos a Twitter Blue

Los botones de interacción también serán básicos y también toman como punto de partida a Twitter pues solo se encuentran los de Comentar, Repostear y Me gusta. Por el momento ninguna función tiene un nombre particular como el de “retwittear”.

Bluesky es la nueva red social del cofundador de Twitter. (9to5mac)

El contenido promovido en la red social y que todos los usuarios podrán ver será únicamente el que corresponda con los realizados por las personas a las que se haya seguido, lo cual marca una gran diferencia con respecto a otras redes sociales en general, que presentan contenido de amigos y sugieren publicaciones de otras personas basándose en algoritmos e interacciones con otros similares.

Según los desarrolladores de la nueva red social, aunque por el momento Bluesky no tenga publicidad incluida en ninguna de sus secciones, esto no quiere decir que no se puedan añadir o que no se piense en generar ganancias a partir del impulso de contenido de empresas. Sin embargo, sí afirmaron que existirá una opción que permite “no tener publicidad”.

Le puede interesar: Elon Musk debería contratar más personal para moderar Twitter

Esta función tampoco significa que será imposible para los usuarios ver publicidad en la plataforma. “Algunas experiencias en Bluesky tendrán anuncios y otras no”, afirmó un representante de la plataforma que además añadió que no sería imposible que eventualmente se pueda cobrar algun tipo de suscripción en la aplicación tal y como lo hace Twitter Blue.

Bluesky es la nueva red social del cofundador de Twitter. (9to5mac)

Aunque se tiene conocimiento de algunas de sus características y que se han liberado algunas capturas que dan cuenta sobre algunas de sus funciones como la de seguir, publicar textos e imágenes, comentar, dar “Me gusta”, entre otras, por el momento Bluesky no tiene una aplicación de acceso libre para todos.

Le puede interesar: Twitter también elimina las cuentas de manera permanente por esta razón

La prueba beta cerrada no admite más integrantes, pero en su página oficial “bsky.app” las personas pueden ingresar su correo electrónico para solicitar acceso a una versión beta pública en el futuro, aunque no se sabe con exactitud cuánto tiempo tome el llegar a ese punto en el desarrollo de la plataforma.

Funciones similares a las de Twitter, como la publicación de GIFs, uso de hashtags, encuestas, videos, entre otras, aún no están disponibles al igual que el modo noche y el sistema de notificaciones. Bluesky tampoco posee una aplicación descargable en ninguna tienda virtual.