Steam y Epic Games Store regalan tres juegos: cómo descargarlos gratis hasta el 7 de mayo

Steam y Epic Games Store regalan tres juegos para PC: cómo reclamarlos antes del 7 de mayo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta semana llega con una oportunidad inmejorable para quienes buscan nuevas experiencias en PC sin desembolsar una sola monea o billete. Tanto Steam como Epic Games Store han liberado tres juegos gratuitos, cada uno con propuestas muy distintas y válidas por tiempo limitado.

Reclamar estos títulos antes del 7 de mayo es una forma sencilla de ampliar tu biblioteca digital y descubrir estilos de juego que quizás no habrías probado de otro modo.

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La importancia de estas promociones reside en el acceso universal a títulos premium, la posibilidad de experimentar con nuevos géneros y el impulso a estudios independientes gracias a la visibilidad que ofrecen las plataformas líderes del sector.

Cómo descargar juegos gratuitos en Steam y Epic Games Store: guía rápida y consejos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los juegos gratis esta semana?

Oddsparks: An Automation Adventure (Epic Games Store) Una aventura centrada en la automatización y la exploración en un entorno colorido. Permite construir cadenas de producción, colaborar con criaturas y expandir sistemas de manera creativa. Su reciente salida del acceso anticipado agrega contenido y estabilidad, convirtiéndolo en una excelente opción para los amantes de la gestión y la innovación.

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Overcome Your Fears – Caretaker (Steam) Disponible gratis hasta el 7 de mayo a las 17:00 (hora de España) / 10:00 (hora de Ciudad de México). Es un juego de terror psicológico en primera persona, caracterizado por su estética VHS y una ambientación inquietante. La narrativa se apoya en la exploración y el sonido para crear tensión constante y sumergirte en una historia llena de sobresaltos.

Firestone Online Idle RPG (Epic Games Store) Un RPG idle online donde el progreso continúa incluso cuando no juegas activamente. Invita a gestionar héroes, participar en combates automáticos y mejorar tus recursos de forma constante. Es ideal para quienes buscan una experiencia relajada y gratificante, con recompensas constantes y sin la presión de jugar durante largas sesiones.

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Cómo descargar los juegos gratis en Epic Games Store

Descargar juegos gratuitos en la Epic Games Store es muy sencillo. Solo necesitas instalar el launcher oficial en tu PC, iniciar sesión en tu cuenta y dirigirte a la pestaña “Tienda”. Allí seleccionas el juego deseado, haces clic en “Obtener” y completas el pedido.

La semana gamer: tres videojuegos gratis y permanentes para PC en las principales plataformas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El título quedará guardado para siempre en tu biblioteca, listo para instalar cuando lo desees, incluso después de finalizar la promoción.

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Cómo reclamar un juego gratis en Steam

Para asegurar que el juego sea tuyo de manera permanente, sigue estos pasos:

Accede a tu cuenta de Steam desde la aplicación de escritorio o en store.steampowered.com. Busca el juego gratuito, ya sea usando la barra de búsqueda o navegando por la sección de novedades y juegos gratuitos. Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” mientras el precio marque 0,00 euros o dólares. Confirma la adquisición. El juego quedará guardado en tu cuenta de forma indefinida, sin importar cuándo decidas instalarlo.

Para sacar el máximo partido de las promociones en Steam y Epic Games Store, es recomendable revisar con frecuencia las secciones de juegos gratuitos y ofertas. Las promociones pueden cambiar rápidamente y algunos títulos que hoy están disponibles sin costo podrían volver a ser de pago en cualquier momento, por lo que estar atento es clave para no perder oportunidades.

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También es muy útil activar las notificaciones de ambas plataformas. De este modo, recibirás avisos inmediatos sobre nuevos lanzamientos, juegos gratuitos y descuentos exclusivos, asegurando que no se te escape ninguna campaña interesante.

Explorar los juegos relacionados y las recomendaciones que aparecen en la tienda puede ayudarte a descubrir títulos con precios reducidos o promociones vinculadas a los juegos gratuitos. Muchas veces, estas campañas incluyen descuentos en otras propuestas del mismo estudio o género, lo que te permite ampliar tu colección de forma económica.

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Por último, compartir estas ofertas con amigos puede hacer que la experiencia sea aún más gratificante. Jugar en grupo no solo añade diversión, también permite descubrir y disfrutar juntos de nuevas propuestas que quizás no habrías probado por tu cuenta. Aprovechar las promociones en compañía multiplica las posibilidades de experimentar lo mejor del gaming en PC.