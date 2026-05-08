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Apple quiere transformar sus AirPods en asistentes inteligentes con cámaras integradas

Los futuros AirPods no tomarán fotos ni grabarán videos: sus cámaras estarán diseñadas exclusivamente para potenciar las funciones inteligentes de Siri

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Apple incorporará cámara a sus AirPods Pro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple avanza en el desarrollo de una nueva generación de AirPods Pro equipados con cámaras e inteligencia artificial, una apuesta con la que busca convertir sus auriculares en asistentes capaces de interpretar el entorno visual del usuario en tiempo real. Según informó Bloomberg, el proyecto ya entró en una fase avanzada de pruebas y tendría prácticamente definido su diseño y funciones antes de iniciar la producción masiva.

La principal novedad de estos auriculares será la incorporación de cámaras orientadas no a tomar fotografías o grabar videos, sino a recopilar información visual que será procesada por Siri, el asistente virtual de Apple. La idea es que el usuario pueda interactuar con la IA a partir de lo que está viendo, acercando los AirPods a una experiencia similar a la de los asistentes inteligentes multimodales que actualmente impulsan compañías como OpenAI, Meta y Google.

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De acuerdo con el reporte, las cámaras funcionarán como “los ojos” de Siri. Esto permitirá realizar consultas contextuales relacionadas con objetos, lugares o situaciones observadas en tiempo real. Por ejemplo, un usuario podría mirar ingredientes sobre una mesa y preguntarle al asistente qué receta puede preparar, o recibir información sobre productos, señales o elementos del entorno sin necesidad de usar las manos.

Los nuevos AirPods Pro de Apple tendrán cámara.
Los nuevos AirPods Pro de Apple tendrán cámara.

Un dispositivo centrado en inteligencia artificial

A diferencia de otros wearables con cámara, Apple no pretende convertir los AirPods en un dispositivo de grabación portátil. Las cámaras no tendrán funciones de fotografía ni video, una decisión que apunta tanto a la privacidad como al enfoque puramente funcional del producto.

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Según Bloomberg, el sistema incluirá un indicador LED que se encenderá cada vez que el dispositivo esté enviando información visual al asistente virtual. El funcionamiento recordaría a las gafas inteligentes impulsadas por IA de Meta, aunque en este caso Apple limitaría el uso de las cámaras exclusivamente a la interacción con Siri.

La compañía lleva alrededor de cuatro años trabajando en esta tecnología, que forma parte de su estrategia para integrar inteligencia artificial avanzada en su ecosistema de dispositivos. La iniciativa también refleja el creciente interés de las grandes tecnológicas por desarrollar hardware específicamente diseñado para aprovechar asistentes basados en IA.

Una composición de productos Apple como un iPhone, HomePod Mini, AirPods Pro y un control remoto, rodeando el logo de Siri en degradado
Los nuevos AirPods Pro estarán integrados a Siri. (Apple)

Siri busca competir con los nuevos asistentes inteligentes

El proyecto de Apple llega en un momento de fuerte competencia en el mercado de inteligencia artificial. Empresas como OpenAI, Google y Meta avanzan rápidamente en sistemas capaces de combinar texto, voz, imágenes y contexto en tiempo real.

La renovación de Siri es uno de los grandes objetivos de Apple para los próximos años. La compañía busca modernizar un asistente que perdió protagonismo frente al auge de los chatbots conversacionales impulsados por modelos generativos de IA.

La integración de cámaras en los AirPods apunta justamente a ampliar las capacidades contextuales de Siri. En lugar de limitarse a responder preguntas de voz tradicionales, el sistema podría interpretar escenas y objetos alrededor del usuario para ofrecer respuestas más precisas y naturales.

Apple tiene planeado que sus AirPods Pro se integren a Siri y respondan el contexto de que pueden ver.
Apple tiene planeado que sus AirPods Pro se integren a Siri y respondan el contexto de que pueden ver.

Este enfoque se alinea con la tendencia hacia asistentes multimodales, capaces de procesar simultáneamente lenguaje, imágenes y audio para comprender mejor el entorno.

El lanzamiento se retrasaría hasta iOS 27

Aunque inicialmente Apple planeaba lanzar estos nuevos AirPods durante la primera mitad de 2026; sin embargo el calendario habría cambiado. El estreno ahora estaría previsto para coincidir con la llegada de una versión mejorada de Siri junto a iOS 27, actualización esperada para septiembre.

La empresa aún no confirmó oficialmente el dispositivo ni sus especificaciones técnicas. Tampoco se conocen detalles sobre autonomía, calidad de sonido o el tipo exacto de sensores visuales que incorporarán los auriculares.

Conoce cómo usar la traducción en tiempo real con iPhone y AirPods.
Apple planeaba lanzar sus nuevos AirPods Pro a inicios del 2026. (Apple)

Sin embargo, el hecho de que el proyecto haya alcanzado una etapa avanzada de pruebas sugiere que Apple ya se encuentra afinando aspectos finales relacionados con hardware, software e integración de inteligencia artificial.

Apple acelera su carrera en la IA

El desarrollo de estos AirPods inteligentes refleja cómo Apple busca posicionarse en la nueva carrera tecnológica dominada por la inteligencia artificial. Durante los últimos meses, la empresa incrementó sus inversiones en IA generativa y en herramientas capaces de competir con plataformas desarrolladas por OpenAI o Google.

Los AirPods se han convertido en uno de los productos más exitosos de Apple desde su lanzamiento en 2016. Ahora, la compañía pretende aprovechar esa popularidad para introducir nuevas funciones basadas en IA sin depender únicamente del iPhone o del Apple Watch.

La apuesta también anticipa una transformación más amplia en el mercado de dispositivos personales, donde auriculares, gafas y wearables podrían convertirse en asistentes inteligentes permanentes capaces de interpretar el entorno y responder de forma contextual en tiempo real.

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