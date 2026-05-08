Tecno

Día de la Madre 2026: 50 mensajes lindos y emotivos para enviar el domingo por WhatsApp

Simples mensajes como “Tu sonrisa alegra mi corazón” o “Eres la fuerza que me impulsa”, pueden marcar la diferencia

Guardar
Google icon
Una mujer de mediana edad con suéter marrón sonríe con lágrimas en los ojos mientras mira un smartphone que muestra un mensaje de WhatsApp y una foto.
WhatsApp permite enviar mensajes rápidos y emotivos para celebrar el Día de la Madre, sin importar la distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este Día de la Madre de 2026, una opción sencilla y significativa es utilizar WhatsApp para enviarle a tu mamá un mensaje especial. Puedes aprovechar la aplicación para escribirle palabras emotivas que expresen tu cariño, gratitud y reconocimiento, incluso si no puedes verla en persona.

Un simple mensaje, acompañado de buenos deseos o recuerdos compartidos, puede alegrar su día y fortalecer el vínculo entre ambos, haciendo que tu mamá se sienta querida y valorada en esta fecha tan importante.

PUBLICIDAD

Mensajes lindos del Día de la Madre para enviar por WhatsApp

A continuación una lista mensajes del Día de la Madre para enviar por WhatsApp:

  • Feliz Día, mamá, gracias por tanto amor.
  • Eres mi ejemplo y mi mayor apoyo.
Madre sonríe con audífonos y smartphone en mano, junto a laptop, tablet y parlante en mesa de madera. Familia en el fondo. Sala decorada para el Día de la Madre.
A través de WhatsApp puedes compartir palabras de cariño y gratitud con tu mamá en su día especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Mamá, tu abrazo siempre es mi refugio.
  • Gracias por enseñarme el valor de la vida.
  • Eres mi inspiración cada día.
  • Te admiro y te quiero, mamá.
  • Nada se compara a tu cariño.
  • Mamá, eres luz en mi camino.
  • Siempre encuentras la palabra justa.
  • Tu sonrisa alegra mi corazón.
  • Eres la fuerza que me impulsa.
  • Gracias por tu paciencia infinita.
  • Cada día aprendo de tu bondad.
  • Tu amor es mi mayor regalo.
  • Mamá, eres mi mejor amiga.
Un mensaje por WhatsApp puede alegrar el Día de la Madre y fortalecer el vínculo familiar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Un mensaje por WhatsApp puede alegrar el Día de la Madre y fortalecer el vínculo familiar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Siempre estás cuando más te necesito.
  • Mi vida es mejor gracias a ti.
  • Eres el mejor ejemplo de amor.
  • Mamá, eres única y especial.
  • Te llevo siempre en mi corazón.
  • Gracias por tu dedicación constante.
  • Tu ternura me acompaña siempre.
  • Mamá, eres mi guía y mi faro.
  • Celebrar tu vida es un privilegio.
  • Todo es más fácil contigo a mi lado.
  • Tu fortaleza me inspira cada día.
  • Gracias por tu apoyo incondicional.
  • Mamá, eres el pilar de nuestra familia.
  • Tu amor me da seguridad.
  • Siempre encuentro paz en tu abrazo.
  • Eres alegría y comprensión.
Un corazón rosa tridimensional a la izquierda y el logo verde de WhatsApp con un teléfono en una burbuja de diálogo a la derecha, sobre fondo blanco
Enviar felicitaciones por WhatsApp es una forma sencilla y efectiva de expresar tus sentimientos. (Emojipedia / WhatsApp)
  • Te quiero más de lo que imaginas.
  • Gracias por creer en mí siempre.
  • Mamá, eres mi tesoro más grande.
  • Eres la raíz de mi felicidad.
  • Tu sabiduría es mi guía.
  • Eres la persona más importante de mi vida.
  • Mamá, contigo todo es mejor.
  • Eres mi orgullo y mi alegría.
  • Gracias por tu entrega diaria.
  • Tu amor es mi refugio seguro.
  • Mamá, eres mi mejor regalo.
  • Siempre serás mi ejemplo a seguir.
  • Eres el corazón de nuestra familia.
  • Te celebro hoy y siempre.
  • Mamá, gracias por tu comprensión.
  • Eres mi paz y mi alegría.
  • Eres la razón de mi sonrisa.
  • ¡Feliz Día de la Madre, te amo!
Puedes aprovechar WhatsApp para enviar fotos, audios o videos personalizados a tu mamá en su día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Puedes aprovechar WhatsApp para enviar fotos, audios o videos personalizados a tu mamá en su día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Mamá, gracias por ser todo para mí.
  • Mamá, en este día tan especial quiero recordarte lo importante que eres para mí. ¡Feliz Día de la Madre!
  • Gracias por tu amor y por estar siempre a mi lado. Disfruta mucho tu día, mamá.
  • Eres la persona que más admiro y quiero en el mundo. ¡Feliz Día, mamá!
  • Hoy quiero celebrar todo lo que haces por mí y por nuestra familia. ¡Te amo, mamá!
  • Que este Día de la Madre esté lleno de alegría y momentos hermosos. Gracias por tu ternura infinita.
  • Mamá, eres mi ejemplo de fortaleza y bondad. ¡Te deseo un día maravilloso!
  • Que la vida te devuelva todo el amor que das. ¡Feliz Día, mamá!
  • Gracias por enseñarme a ser mejor persona cada día. ¡Te quiero mucho, mamá!
Ilustración digital con el logo de WhatsApp en el centro, rodeado de una rosa roja, corazones, un brazo flexionado, una mujer con capa, estrellas y el símbolo femenino.
Incluso si no puedes estar presente, un saludo por WhatsApp mantiene la cercanía en el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Tu sonrisa es el mejor regalo que puedo recibir. ¡Feliz Día de la Madre!
  • Hoy celebro tu vida, tu entrega y tu cariño. ¡Eres la mejor mamá del mundo!

Cómo acompañar estos mensajes

Para acompañar estos mensajes y hacerlos más especiales, puedes considerar las siguientes opciones informativas:

PUBLICIDAD

  • Incluye una foto significativa: Adjunta una imagen juntos, un recuerdo familiar o un momento especial que refuerce el mensaje.
  • Envía un audio personalizado: Graba un mensaje de voz con tus palabras, lo que le dará un tono más cálido y cercano.
  • Agrega un pequeño video: Puedes grabar un saludo corto o incluso hacer un montaje con fotos y música que le guste.
  • Comparte stickers o GIFs alusivos: Utiliza los recursos de WhatsApp para enviar stickers o GIFs de cariño, abrazos o flores.
  • Acompaña con una nota virtual: Si prefieres, crea una tarjeta digital sencilla y adjúntala al mensaje.
Google icon

Temas Relacionados

Día de la Madre2026WhatsAppMensajesTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Sin regalo para mamá? El truco con la IA de Google para encontrar el detalle perfecto según su personalidad

Al usar el Modo IA, puedes conversar con la herramienta y obtener recomendaciones de regalos según los gustos de tu mamá

¿Sin regalo para mamá? El truco con la IA de Google para encontrar el detalle perfecto según su personalidad

No existen, pero ganan millones: el fenómeno de los influencers creados con inteligencia artificial

Impulsados por el avance de la IA generativa, estos avatares digitales acumulan millones de seguidores, protagonizan campañas globales y abren un negocio en expansión que desafía los límites entre lo real y lo artificial en las redes sociales

No existen, pero ganan millones: el fenómeno de los influencers creados con inteligencia artificial

La PlayStation 6 ya está en marcha: Sony revela el plan que tiene para su próxima consola

La próxima consola de Sony ya consume presupuesto oficial de la compañía, una pista que refuerza los rumores sobre un lanzamiento previsto entre 2027 y 2028

La PlayStation 6 ya está en marcha: Sony revela el plan que tiene para su próxima consola

De ver videos a comprar: así están cambiando las redes sociales el consumo digital

Nueve de cada diez usuarios realizaron una compra tras descubrir un producto o servicio en TikTok

De ver videos a comprar: así están cambiando las redes sociales el consumo digital

Cómo recuperar fotografías antiguas para el Día de la Madre usando inteligencia artificial de Google

Google impulsa nuevas funciones de IA capaces de mejorar fotos deterioradas, aumentar resolución y reconstruir detalles perdidos de recuerdos familiares

Cómo recuperar fotografías antiguas para el Día de la Madre usando inteligencia artificial de Google

DEPORTES

El histórico entrenador que podría regresar al Real Madrid en medio del escándalo por la pelea Valverde-Tchouaméni

El histórico entrenador que podría regresar al Real Madrid en medio del escándalo por la pelea Valverde-Tchouaméni

Boca Juniors publicó su lista de convocados para enfrentar a Huracán con una importante novedad

Insomnio, depresión y soledad: las duras confesiones de Tomáš Souček sobre la salud mental en el fútbol

La Fórmula 1 confirmó un importante cambio en el reglamento para 2027 después de las fuertes críticas de los pilotos

“Policía de las celebraciones”: una leyenda del Arsenal cruzó a Wayne Rooney por sus dichos sobre los festejos

TELESHOW

El romántico saludo de Nico Vázquez a Dai Fernández en su primer cumpleaños como novios: “En todo y más”

El romántico saludo de Nico Vázquez a Dai Fernández en su primer cumpleaños como novios: “En todo y más”

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Es cocinero, se animó a vencer sus temores y emocionó a la Mona Jiménez con su gesto

María Belén Ludueña compartió las fotos más tiernas junto a Vito y Jorge Macri y reveló a quién se parece el bebé

INFOBAE AMÉRICA

Una extradición desde Argentina impulsada por Guillermo Lasso podría resolver un caso de corrupción en Ecuador

Una extradición desde Argentina impulsada por Guillermo Lasso podría resolver un caso de corrupción en Ecuador

Incertidumbre y temor frenan la siembra en Honduras: productores advierten riesgo de escasez de granos básicos

Asaltan camión de Apple con iPhones y MacBooks valuados en USD 1,2 millones y arrestan a tres sospechosos

La Asamblea Legislativa aprueba prórroga de incentivos fiscales para turismo internacional en El Salvador

El régimen de Nicaragua autoriza tres nuevas concesiones mineras a la empresa canadiense La India Gold S.A.