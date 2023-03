Elon Musk debería contratar más personal para moderar Twitter

Musk es el dueño de la red de microblogging más usada del mundo (Patrick Pleul/Foto compartida vía AP, Archivo)

Debido al uso de inteligencia artificial integrado con el humano en Twitter para moderar contenidos de odio, violencia, entre otros que afectan la integridad de una persona, una fuente de Bruselas indicó que se habría hecho la recomendación a Elon Musk de contratar personal para trabajar en la moderación de la información.

En desarrollo

Elon será protagonista de una serie

Musk será el protagonista de un documental dirigido por Alex Gibney (“Taxi to the Dark Side”), el proyecto que se encuentra en fase de producción, fue descrito como un “examen definitivo y sin ambages” del multimillonario.

“Ahora es el momento de hacer un retrato riguroso de Elon Musk, que es innegablemente una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo”, detalló Gibney, quien estuvo detrás de otros títulos reconocidos como “Going Clear: Scientology and the Prison of Belief”, “Enron: The Smartest Guys in the Room” o “Steve Jobs: The Man in the Machine”.

Aún no han trascendido más detalles acerca del proyecto ni qué plataforma o medio digital se encargará de la distribución de esta obra que está producida por las compañías Jigsaw Productions junto con Closer Media, Anonymous Content y Double Agent.

Con información de EFE