Cómo recibirán dinero los creadores de contenido suscritos a Twitter Blue

Luego de la llegada de Elon Musk, Twitter perdió a más de la mitad de sus anunciantes. (REUTERS/Dado Ruvic)

Desde su llegada como CEO de Twitter, Elon Musk compartió por medio de esta red social diferentes propuestas sobre cómo él considera que se debe mejorar la plataforma. Una de ellas y que despertó interés entre los usuarios es la de compartir parte de las ganancias generadas por medio de las suscripciones de Twitter Blue con los creadores de contenido por motivos de publicidad que aparecerían en sus hilos.

“Empezando hoy, Twitter compartirá las ganancias de publicidad con los creadores”, afirmó Musk en su publicación el 3 de febrero de este año. Sin embargo, desde el primer anuncio no se ha producido ningún pago y tampoco se han detallado los requisitos que se deben cumplir para ser elegible para recibir este dinero.

El único detalle que se dio sobre esta forma de generar ingresos por “crear contenido” en Twitter fue que las personas deberán estar suscritas al servicio de verificación de pago de Twitter Blue. No se dieron especificaciones sobre la existencia de algún registro, qué se considera como “creador de contenido” en la red social o cuánto porcentaje sería repartido entre los miles o millones de usuarios que cumplirían con este requisito previo.

El CEO de Twitter, Elon Musk, prometió repartir las ganancias de Twitter entre los usuarios suscritos a Twitter Blue. (Captura)

Aunque este beneficio era uno de los más esperados de la plataforma que supondría para los usuarios de Twitter Blue, quienes tendrían un ingreso adicional, este no es el único que hasta el momento no se hizo realidad pese a que fue anunciado por el propio Musk. El CEO también indicó que los suscriptores de Twitter Blue tendrían derecho a votar por nuevas políticas dentro de la red social, pero no ha ocurrido y no se consultó a los suscriptores por estas modificaciones.

Por su parte, Twitter continúa intentando aumentar la cantidad de dinero que se genera por publicidad dentro de la plataforma e incluso se decidió que las compañías farmacéuticas dentro de Estados Unidos puedan publicitar productos relacionados con el uso del cannabis medicinal solo en los estados donde se tiene permitido su consumo, o sea, cuando se tiene una receta médica oficial firmada por un doctor especialista. Este tipo de anuncios solo podrá ser autorizado por las instituciones competentes.

En general, los beneficios que se han establecido para los usuarios que llegaron a suscribirse a Twitter Blue se ciñen a tener un límite extendido en la cantidad de caracteres que se pueden incluir en un tweet (actualmente es de 4.000 por publicación), además de la capacidad de publicar videos en la plataforma con mayor duración (60 minutos en lugar de un límite de hasta 10).

Twitter pasó de tener publicaciones de máximo 140 caracteres a 280 en la actualidad. Elon Musk desea ampliar la cifra hasta los 4.000. (Twitter/@BasicAppleGuy)

Otra de las supuestas características que tendían las cuentas suscritas a Twitter Blue era la correspondiente a reducir la cantidad de publicidad que verían los suscriptores dentro de la red social, sin embargo, no se han establecido detalles sobre la característica. Sí se sabe que al menos en enero menos de la mitad de los 1.000 anunciantes más destacados dentro de Twitter decidieron invertir dinero en publicitar sus productos dentro de la plataforma.

Incluso marcas mundiales como Coca-Cola, Jeep y otras retiraron por completo sus pautas publicitarias en Twitter desde octubre del año pasado, cuando Musk tomó el control de la compañía y prometió que buscaría formas de hacer que Twitter sea una empresa rentable y aumentaría sus ganancias.

Según la periodista Zoe Schiffer, Twitter no solo ha disminuido sus ganancias por publicidad, sino que redujo hasta el 40 % anual, por lo que se ha entrado en un déficit considerable que podría afectar a la compañía en el largo plazo.