Google Fotos será tu estilista personal: así funciona su nuevo armario digital con IA

La app reunirá tu ropa en una colección y te permitirá filtrarla por categorías como joyería, tops o pantalones

Google Fotos lanzará una función de armario digital impulsada por inteligencia artificial.

Google Fotos presenta una nueva función impulsada por inteligencia artificial que simplificará la tarea de vestirse, sin importar cuán lleno esté tu clóset.

Esta herramienta, que estará disponible primero en Android y luego en iOS a mitad de año, analizará automáticamente las fotos de tu galería para catalogar las prendas que usas y crear un “armario” digital personalizado.

Con la ayuda de la IA, tu ropa quedará organizada en una colección dedicada dentro de la app. Podrás filtrar por categorías, como joyería, tops o pantalones, y así redescubrir prendas que tal vez habías olvidado.

La función permite mezclar y combinar piezas para crear nuevos conjuntos, compartirlos con amigos o guardarlos en moodboards digitales para distintas ocasiones, como bodas, viajes o reuniones de trabajo.

Logo de Google Photos y texto "Google Photos wardrobe" con varias prendas de ropa: blusa de lentejuelas, pantalones, chaqueta roja, top negro y gafas
Esta herramienta organizará automáticamente tu ropa a partir de las fotos almacenadas en la galería. (Google)

Además, podrás probarte los looks de manera virtual: selecciona las prendas y utiliza la opción “Probar” para ver cómo quedarían antes de vestirte.

Esta innovación busca eliminar los típicos dilemas de “no tengo nada que ponerme”, facilitando la planificación de atuendos diarios y manteniendo tu estilo siempre inspirado.

Cómo acceder al armario de Google Fotos

Para acceder al armario digital de Google Fotos, primero debes asegurarte de tener la versión más reciente de la aplicación en tu dispositivo. Esta función estará disponible en la sección de colección dentro de Google Fotos.

Una vez activada, la herramienta utiliza inteligencia artificial para analizar las imágenes almacenadas en tu galería y crear automáticamente una colección llamada “armario”, donde se organizan las prendas detectadas.

Tres pantallas de smartphone muestran una aplicación de gestión de vestuario y prueba de ropa virtual. En la pantalla final, una modelo usa las prendas
Podrás filtrar prendas por categorías, crear conjuntos y guardarlos en moodboards para distintas ocasiones. (Google)

Al ingresar a la sección de colecciones, encontrarás el nuevo armario digital junto a otras colecciones personalizadas. Desde allí, podrás explorar y filtrar tu ropa por categorías, como tops, pantalones o accesorios.

También tendrás la opción de mezclar prendas para crear nuevos conjuntos, guardarlos en moodboards para diferentes ocasiones o compartirlos con amigos. Además, podrás probarte virtualmente los looks seleccionando las prendas y utilizando la función “Probar”.

Esta herramienta facilita la gestión de tu guardarropa y estará disponible primero para Android y después para iOS, ayudándote a mantener tu estilo siempre organizado e inspirado.

Un armario blanco grande y bien iluminado muestra varias estanterías con bolsos de diseñador, suéteres doblados, zapatos y prendas de vestir colgadas en perchas.
La función permite probarte looks de manera virtual antes de vestirte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechar esta función de armario de Google Fotos

Para sacar el máximo provecho al armario digital de Google Fotos, comienza permitiendo que la aplicación catalogue automáticamente las prendas de tus fotos en la sección de colección.

Utiliza los filtros por categoría para visualizar fácilmente todo tu vestuario, redescubriendo piezas que quizás habías olvidado.

Aprovecha la opción de crear y guardar conjuntos combinando diferentes prendas para ocasiones específicas, como viajes o eventos, y organiza estos looks en moodboards digitales según tus necesidades.

La función de prueba virtual te permite ver cómo quedarían los conjuntos antes de vestirte, facilitando la toma de decisiones y ahorrando tiempo cada mañana. Además, puedes compartir tus outfits con amigos para recibir opiniones o inspiración adicional.

Rayas sofisticadas en moda, prendas minimalistas rayadas, estilos contemporáneos, combinaciones coloridas, armarios funcionales con rayas modernas - (Imagen Ilustrativa Infobae).
El armario digital estará disponible en la sección de colección de Google Fotos, primero en Android y luego en iOS. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Esta herramienta es ideal para planificar maletas, renovar tu estilo y mantener tu armario siempre organizado, todo desde la comodidad de tu teléfono.

Gemini: una alternativa a la función de armario a Google Fotos

Gemini, la IA de Google, incorpora una función llamada Live que puede ser una alternativa al armario digital de Google Fotos. Esta función actúa como un asistente en tiempo real para organizar y gestionar tu vestuario.

Con Live, puedes mostrarle a la cámara de tu dispositivo diferentes prendas y recibir sugerencias instantáneas sobre cómo combinarlas, obtener ideas de outfits para distintas ocasiones y recibir recomendaciones personalizadas según tu estilo y las tendencias actuales.

Gemini, la IA de Google, ofrece con su función Live una alternativa para gestionar y combinar tu vestuario en tiempo real. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Además, permite planificar qué ropa llevar en viajes, crear listas de conjuntos y recibir alertas sobre prendas que no has usado recientemente, facilitando una mejor gestión y aprovechamiento de tu guardarropa.

Gemini Live es una opción alterna al armario de Google Fotos, en lo que la función se activa.

