Twitter también elimina las cuentas de manera permanente por esta razón

La red social estaría pensando en liberar alrededor de 1.500 millones de nombres de usuarios inactivos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Como plataforma social, cada usuario de Twitter tiene vinculado a su correo un nombre de usuario y una foto de perfil que lo representa en este espacio virtual en el que los usuarios pueden realizar publicaciones de todo tipo. Sin embargo, la aplicación también tiene la capacidad de determinar si una cuenta está activa por medio de su sistema.

Una cuenta puede ser categorizada como activa en el caso de que el titular del perfil ingrese de manera recurrente a la plataforma desde cualquier medio (computador o celular), mientras que las cuentas inactivas serán etiquetadas como tales luego de que el usuario no ingrese a ella durante un periodo mínimo de 6 meses.

Aún cuando Twitter no confirma que este es uno de los motivos que toma en consideración al momento de eliminar una cuenta, sí indica que “se pueden eliminar cuentas de manera permanente debido a una inactividad prolongada”.

Le puede interesar: Autenticación en dos pasos de Twitter sería exclusiva de los usuarios suscritos a Twitter Blue

Solo el sistema de Twitter tiene la capacidad de identificar si una cuenta está inactiva o no, pues un perfil que no emite tweets o no interactúa con otros contenidos puede considerarse como activa si el usuario accede a ella en algún momento. La actividad no necesariamente debe ser visible para el resto de usuarios para ser considerada como tal.

La red social estaría pensando en liberar alrededor de 1.500 millones de nombres de usuarios inactivos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, en el caso de que las personas detecten que una cuenta está ocupando un nombre de usuario que desean para abrir cuentas en la red social que correspondan a la un negocio o una marca que han registrado como propia, Twitter también ofrece algunas soluciones para liberar este nombre de usuario.

Dentro de las políticas de marcas comerciales de Twitter, la plataforma reconoce que es posible suspender una cuenta que las haya incumplido y, en otros casos, la cuenta suspendida temporalmente puede pasar a un periodo de suspensión permanente.

Le puede interesar: Twitter amplía sus límites, ahora se pueden hacer tweets de 4.000 caracteres

Twitter estaría considerando subastar usuarios

Según la red social, en el caso de que un usuario inactivo use un nombre de usuario que otra persona activa en la plataforma desee tomar, no existe una manera de obtener ese nombre a no ser que la cuenta se elimine. Sin embargo este proceso puede tomar meses e incluso años. La opción que brinda actualmente la aplicación es usar variaciones del nombre que se dese utilizar.

La red social estaría pensando en liberar alrededor de 1.500 millones de nombres de usuarios inactivos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Sin embargo, desde diciembre del 2022 Elon Musk, CEO de la red social ha mostrado su interés en “liberar el espacio” de alrededor de 1.500 millones de cuentas de Twitter que no han realizado publicaciones ni se han mostrado activas en años, algo que podría indicar la posibilidad de que en el futuro se considere la posibilidad de establecer una subasta de nombres de usuarios para aumentar los ingresos de la compañía, algo que Musk tuvo en mente desde el momento en el que tomó el mando de la empresa.

Un reporte elaborado por el medio estadounidense The New York Time mencionó que algunos ingenieros de la empresa han considerado la posibilidad de organizar estos eventos en los que se buscarían vender estos nombres de usuario valiosos a las personas que estén dispuestas a pagar por ellos, una idea que habría sido considerada al interior de la compañía, aunque no se ha confirmado que haya sido aprobada o si alguna vez se hará realidad.

Le puede interesar: Elon Musk ordenó cambiar el algoritmo de Twitter para mejorar la exposición de sus propios tuits

Elon Musk también sostuvo en su cuenta de Twitter que está interesado en que estas cuentas liberen algunos nombres de usuarios, aunque no indicó que la subasta forme parte de sus planes. A falta de confirmación oficial los usuarios interesados en la realización de estas transacciones deberán esperar.