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Por qué ninguna tecnología permite aprender mejor que la lectura y la escritura a mano

La investigación educativa y el giro de varios sistemas escolares europeos confirman que estas prácticas siguen siendo insustituibles para el aprendizaje profundo

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Una persona con sudadera gris está sentada en una mesa de madera de una cafetería, escribiendo en una libreta abierta y mirando por la ventana lloviznosa.
Escribir a mano favorece la organización de ideas y la retención de conocimientos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la tecnología digital en la educación ha generado debates sobre la eficacia de los métodos tradicionales frente a las nuevas herramientas. En medio de la transformación de las aulas, diversos estudios y experiencias recientes muestran que ni la tableta más avanzada ni la plataforma más interactiva han superado la capacidad de la lectura en papel y la escritura manual para favorecer el aprendizaje profundo.

Esta tendencia ha provocado que algunos de los países que más invirtieron en digitalización reevalúen sus estrategias, al tiempo que surgen evidencias que respaldan el valor de mantener prácticas que han acompañado a la humanidad durante siglos, explica Ángel Barbas, profesor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).

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La tecnología, aliada pero no sustituta del aprendizaje estructurado

Desde tiempos remotos, el desarrollo de la especie humana se ha vinculado al avance tecnológico. Cada herramienta, desde la rueda hasta el ordenador, permitió a las sociedades adquirir nuevas destrezas. La llegada de dispositivos electrónicos a las aulas —tabletas, pizarras digitales, plataformas educativas— se presentó como una promesa de revolución pedagógica, alentando importantes inversiones públicas en países como Suecia, Dinamarca y España.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El debate educativo actual apunta a equilibrar tecnología y prácticas tradicionales para mejorar la atención y el rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia acumulada sugiere que la mera presencia de tecnología no garantiza mejoras en la comprensión ni en la retención de conocimientos.

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El conocimiento necesita estructura: la función de la narrativa

Investigadores como Jerome Bruner y Paul Ricoeur han señalado que comprender implica mucho más que acceder a información fragmentada. Se trata de relacionar datos, contextualizarlos y articularlos en secuencias que permitan construir sentido. La psicóloga Maryanne Wolf advierte que la lectura digital tiende a fragmentar la atención, lo que dificulta integrar ideas complejas.

Las estructuras narrativas, presentes en los textos impresos y en la escritura manual, ayudan a organizar el pensamiento. Los libros, según la escritora Irene Vallejo, han perdurado durante más de dos mil años porque permiten desarrollar relatos completos, establecer conexiones y profundizar en la comprensión. Esta función supera ampliamente la simple transcripción o el consumo rápido de información en pantallas.

Una mujer de 40 a 50 años, de cabello gris, sentada en un sillón gris con una manta, lee un libro en un entorno de biblioteca con estanterías y una ventana.
Diversos estudios demuestran que la comprensión lectora es mayor al leer textos impresos que en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura y la escritura manual, herramientas insustituibles

El acto de leer un libro impreso o escribir a mano obliga a procesar y organizar la información. Diversas investigaciones muestran que la comprensión de textos complejos mejora cuando la lectura se realiza en papel, especialmente cuando se requiere atención sostenida. La escritura manual, a diferencia de la mecanografía, potencia la elaboración activa de ideas y la consolidación del aprendizaje.

Un metanálisis revela que los estudiantes retienen mejor los conceptos cuando han escrito a mano sus apuntes, frente a quienes utilizan dispositivos digitales. La explicación radica en la necesidad de seleccionar, organizar y sintetizar los contenidos, en lugar de transcribir literalmente lo que se muestra en pantalla.

El giro en los sistemas educativos europeos

Ante la acumulación de pruebas sobre los límites de la digitalización, Suecia ha adoptado medidas para reforzar el uso de libros impresos y la escritura a mano en la escuela primaria. El gobierno sueco responde así a la preocupación por la caída de los niveles de comprensión lectora. En países como Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos, se han impuesto restricciones al uso de dispositivos móviles en las aulas, priorizando la atención sostenida y la interacción directa con materiales impresos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Varios sistemas educativos europeos han restringido los dispositivos móviles en las primeras etapas escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En España, varias comunidades autónomas han limitado el uso de teléfonos móviles y han promovido la recuperación de bibliotecas escolares y materiales impresos. Estas iniciativas buscan, de acuerdo con recomendaciones de la UNESCO, mejorar el rendimiento y la concentración de los estudiantes.

Un ajuste, no un retroceso

La revisión de las políticas educativas en Europa y otras regiones no responde a un rechazo de la tecnología, sino a la constatación de que ciertas prácticas tradicionales siguen siendo insustituibles para el aprendizaje profundo. Los expertos coinciden en que la clave está en reconocer el valor específico de cada herramienta.

Las tecnologías digitales han ampliado el acceso a la información, pero no cubren todas las necesidades del proceso educativo. La lectura sostenida en papel y la escritura manual siguen siendo esenciales para comprender, organizar y retener conocimientos complejos, una realidad que los sistemas educativos comienzan a revalorizar tras décadas de entusiasmo digital.

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