Ya se pueden probar los juegos desde la nube en Series X|S y Xbox One, acá te enseñamos

10-08-2021 Xbox Cloud Gaming (Beta) en Windows 10. Hasta hace poco, la plataforma de juego en la nube Xbox Cloud Gaming (Beta), estaba disponible solo para ordenadores Windows 10 a través de la 'app' de Xbox para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate en España y otros 21 países dentro del programa Insider. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT

Desde el estreno de las consolas Xbox Series X|S a finales de 2020, Microsoft ha venido trabajando en una serie de herramientas y actualizaciones con las cuales mejorar de forma considerable la experiencia de los usuarios.

Una de estas novedades es la inclusión de Xbox Cloud Gaming, una nueva opción con la que los gamers podrán disfrutar de sus juegos favoritos sin necesidad de descargarlos directamente en sus consolas. Solo será suficiente contar con una buena conexión a internet para poder jugar cualquier título directamente en la nube desde las Series X|S o desde Xbox One.

La nueva función permite que cualquier persona que forme parte de los anillos Alpha Skip-Ahead y Alpha de Xbox Insiders (el programa de prueba de nuevas actualizaciones) pueda gozar de los títulos incluidos en Xbox Games Pass.

“Hoy estamos comenzando a volar juegos en la nube en su consola para un subconjunto aleatorio de Alpha Skip-Ahead y Alpha Insiders. Con el tiempo, nos expandiremos a más Insiders y anillos adicionales”, explicó Xbox por medio de una entrada de blog.

¿Cómo probar los juegos en Xbox Cloud Gaming?

La empresa de videojuegos también explicó la forma en la que los usuarios escogidos podrán hacer uso de los juegos en la nube:

1. Para comenzar, ingrese a Xbox Game Pass en su consola.

2. Después deberá localizar la opción Mis juegos y aplicaciones.

3. Inmediatamente le aparecerá la Biblioteca completa, una función en la que podrá ver todos los juegos con los que cuenta actualmente en su consola.

4. Al seleccionar dicha opción le aparecerá un botón de Xbox Game Pass; escójalo y configure el filtro en Juegos en la nube para poder explorar esta nueva experiencia.

5. Lo único que queda por hacer es dar clic en el botón Jugar que viene acompañado por un icono de la nube.

“Los juegos en la nube en su consola reducen su tiempo para la diversión y le permiten saltar rápidamente a sesiones multijugador en línea con sus amigos al permitirle jugar juegos de Xbox Game Pass sin tener que esperar una instalación. Además, ¡ahorre espacio en su disco duro! Para comenzar, navegue hasta Xbox Game Pass en su consola y busque juegos con el ícono de la nube”, recordó Xbox.

25-08-2021 Juego en la nube de Xbox Games Pass.. La función de juego en la nube xCloud, que permite jugar a videojuegos en la nube y sin necesidad de instalaciones a los suscriptores de Xbox Games Pass Ultimate, llegará a los usuarios de Xbox Series X y S y Xbox One estas navidades. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX

Problemas con los juegos en la nube

Aunque es muy normal que las versiones beta presenten algunos problemas en cuestión de jugabilidad o diseño, Xbox sorprendió al compartir por sí misma dichos inconvenientes a todos sus videojugadores. Entre los más importantes se encuentran:

Incompatibilidad en las compras cuando se está ejecutando un juego desde la nube. No obstante, la compañía da una solución:

“Completar la compra a través de la Tienda directamente en la consola o mediante Xbox.com. Deberá salir del juego y reiniciarlo para que aparezcan sus compras”

El juego puede aparecer dos veces en la lista de títulos justo después de instalarlo.

Aunque no es muy común, se podría presentar también problemas en algunas experiencias que solo aparecerán en inglés.

“Es posible que los usuarios no puedan lanzar juegos básicos que formen parte de un paquete (Forza Horizon 4, Halo: The Master Chief Collection, etc.) con juegos en la nube en la consola”, añade Xbox.

Finalmente, en esta primera experiencia se podrá jugar en más de 100 títulos sin necesidad de descargarlos en la consola siendo el único requerimiento una conexión estable a internet.

Se espera que la versión alpha de Xbox Cloud Gaming esté disponible para todas las personas que cuenten con Xbox Series X|S o Xbox One durante la próxima temporada navideña.

SEGUIR LEYENDO