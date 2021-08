Gamer bate récord mundial de Zelda: Breath of the Wild dos veces seguidas y lo “rescata” en menos de 25 minutos y medio

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue destacado como el mejor juego del año en 2017.

Los videojuegos son uno de los mercados más exitosos de los últimos años, especialmente entre los adolescentes y jóvenes que pueden pasar horas y horas frente a las consolas o PC en busca de trofeos, insignias y récords personales con los cuales poder superarse a sí mismos en sus títulos favoritos.

De hecho, es tal el éxito de este increíble mundo virtual, que existen decenas de torneos alrededor del mundo, en los que se enfrentan cientos de gamers en busca de saber cuál es el mejor. Uno de estos es el Evolution Championship Series (más conocido como EVO), un campeonato en el que participan los mejores videojugadores del género de lucha, en juegos como Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Guilty Gear, Mortal Kombat, Super Smash Bros, entre otros.

Este tipo de competencias han dado apertura a un nuevo fenómeno conocido como e-sports, en el que, tal como funcionan los deportes en el mundo real, existen federaciones, equipos y toda clase de reglas y protocolos judiciales (como fichajes de “deportistas virtuales”).

¿Qué es el Speedrun?

Ahora bien, esta no es la única evolución que ha vivido el mundo de los videojuegos, pues, con la globalización del internet, también se ha originado una comunidad de videojugadores expertos conocidos como speedrunners. Este grupo especial de gamers no se dedica a lograr puntajes perfectos, ni superar a sus adversarios con increíbles palmarés de trofeos virtuales. La competencia entre los speedrunners se basa, sencillamente, en quien puede superar un juego en el menor tiempo posible; y es un ámbito en el que se mueven muy bien.

Por supuesto, como sucede en la mayoría de los fenómenos culturales relacionados con los videojuegos, el speedrun cuenta con grandes seguidores que disfrutan observando a los gamers dedicados a esta competencia romper y romper nuevos récords, ya sean personales o mundiales.

En consecuencia, no es sorpresa que la noticia más importante de los últimos días relacionada con el speedrun sea el nuevo récord mundial que obtuvo un gamer conocido como Player 5, quien en su canal de YouTube mostró cómo logró superar Zelda: Breath of the Wild en tan solo 25 minutos y 23 segundos, el pasado 15 de agosto.

SCREENSHOT - Los imanes mágicos, como muchos otros poderes especiales en "Hyrule Warriors", provienen del arsenal de "Breath of the Wild", pero funcionan aquí de un modo algo distinto. Foto: Nintendo/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Esta entrega de la mítica serie de videojuegos de Nintendo cuenta con una jugabilidad prácticamente infinita, en la que cada usuario puede vivir la experiencia a su gusto y bajo sus propias reglas; escenario que aprovechó Player 5 para superar el reto de Hyrule y acabar con el jefe final en menos de 25 minutos y medio.

Como es costumbre en este tipo de récords, el protagonista decidió poner a prueba su habilidad y su conocimiento sobre los posibles ‘bugs’ o fallos del juego para poder superarlo en el menor tiempo posible. Por ejemplo, tal y cómo lo explicó él mismo en los comentarios de su video, el récord no hubiera sido posible si no se hubiera jugado en la versión francesa del Zelda.

“El juego es en francés porque es más rápido; 4 segundos más rápido que en inglés (no soy francés)”, detalló Player 5 en YouTube.

Sin embargo, esta historia todavía tiene una pizca más de asombro: no es la primera vez que el videojugador rompe el récord mundial; de hecho, este nuevo hito llegó exactamente un día después de que él mismo rompió el récord con un tiempo de 25:30 segundos, el pasado 14 de agosto, además de tenerlo antes por varias semanas con un tiempo de 25 minutos y 33 segundos. Es decir, Player 5 ha roto dos veces su propio récord del mundo, y una de ellas 24 horas después de lograr la increíble gesta.

SEGUIR LEYENDO