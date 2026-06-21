Panamá

Panamá es un ejemplo de cómo atraer inversiones con reglas y regulaciones claras, afirma secretario general de la OEA, Albert Ramdin

En el país se realiza la 56 Asamblea de la OEA, en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en 1826

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Panamá ha sido un ejemplo de cómo capitalizar las oportunidades para atraer inversiones con reglas y regulaciones adecuadas, sostuvo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (OEA), Albert Ramdin.

“Panamá alberga más de 250 sedes regionales de compañías globales. Eso es algo único. Y también puede suceder en otros países”, afirmó Ramdin durante la inauguración del Foro del Sector Privado de las Américas, como parte de la 56 Asamblea de la OEA que se inaugura este lunes en la capital panameña.

“Puedo decirles que, si tenemos un hemisferio pacífico y próspero, cuestiones como la democracia, la gobernanza, la migración y muchos de los desafíos que enfrentamos hoy podrán resolverse si los abordamos adecuadamente. Existen enormes oportunidades”, puntualizó.

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La celebración de la 56 Asamblea del organismo internacional en tierras panameñas demuestra, en su opinión, el liderazgo de un país pequeño en tamaño, pero grande en impacto.

El evento coincide con la conmemoración del Congreso Anfictiónico de 1826, cuando Simón Bolívar reunió a los líderes de aquel momento que tenían grandes ideas para el futuro de las Américas.

Secretario general de la OEA elogia lo que llama el "liderazgo de un país pequeño en tamaño, pero grande en impacto".
Secretario general de la OEA elogia lo que llama el "liderazgo de un país pequeño en tamaño, pero grande en impacto".

Esa inspiración, dijo, debe hoy seguir ese camino: no el del conflicto, sino el de discusiones abiertas, honestas y respetuosas para avanzar.

“Esa es la inspiración que espero ver reflejada cuando el miércoles por la noche volvamos a reunirnos aquí para hablar de los resultados de esta Asamblea General”.

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De Panamá manifestó que no solo conecta dos océanos, algo ya de por sí impresionante y que beneficia a todos mediante el comercio y los servicios, sino que también constituye el centro de este hemisferio. Por ello, muchas reuniones importantes tienen lugar aquí, afirmó.

El tema escogido para este encuentro “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados americanos”, según Ramdin, “lo dice todo”, ya que reúne todos los elementos que explican por qué esta Asamblea General es importante.

Apuntó que el multilateralismo es “necesario, simplemente porque nos necesitamos unos a otros. No vivimos solos en este planeta; vivimos juntos. Coincido en que el multilateralismo en el hemisferio necesita fortalecerse y mejorar, sin duda alguna. Pero que es necesario y que debemos trabajar juntos es algo que escucharán reiteradamente de varios ministros durante los próximos días”.

En el orden usual, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, y la secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil. (Cortesía)
En el orden usual, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, y la secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil. (Cortesía)

Ramdin detalló que todas las regiones del mundo enfrentan desafíos, pero que esa realidad “no debe asustarnos ni paralizarnos”, pues hay que afrontarla de manera positiva para construir sociedades más prósperas, en colaboración con el sector privado.

La producción, la seguridad alimentaria y la seguridad energética son conceptos muy mencionados hoy en día, pero en este hemisferio pueden convertirse en una realidad, aseguró, al tiempo que manifestó que “podemos alcanzar la seguridad alimentaria y energética”.

Existen oportunidades de negocios e inversión, prosiguió el secretario general de la OEA, manifestando que solo debemos asegurarnos de alinearnos estratégicamente con esos objetivos y elaborar una agenda compartida y positiva orientada hacia la paz y la prosperidad. “Puede sonar simple, pero si no comenzamos por ahí, nuestros problemas continuarán”, reflexionó.

Al referirse al crimen organizado que azota a la región, Ramdin indicó que hay que prestarle atención porque afecta no solo la seguridad, sino también la gobernanza, la sociedad en su conjunto, el sistema de salud, los flujos financieros ilícitos e incluso la política".

Agregó que “debemos actuar para detenerlo. Estamos dialogando con los Estados Miembros sobre la organización de una conferencia hemisférica dedicada al crimen organizado transnacional y, en ese contexto, contaremos con la participación de todos”.

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