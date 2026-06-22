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GTA 6 ya tiene fecha para reservar pero no llegará a PC todavía: cuál es la razón

Rockstar Games confirmó que la preventa comenzarán el 25 de junio de 2026 para jugadores con PlayStation 5 y Xbox Series X/S

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A finales de junio los seguidores de GTA VI pueden realizar la reserva antes de su lanzamiento oficial a finales de 2026. (Foto: Europa Press)
A finales de junio los seguidores de GTA VI pueden realizar la reserva antes de su lanzamiento oficial a finales de 2026. (Foto: Europa Press)

Rockstar Games anunció que las reservas de Grand Theft Auto VI (GTA VI) estarán disponibles a partir del 25 de junio de 2026 únicamente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Ante este anuncio, muchos usuarios han manifestado su inquietud sobre la ausencia de una versión para PC en la fecha de lanzamiento prevista para consolas, el 19 de noviembre de 2026.

Esta decisión responde a la estrategia histórica de la compañía, que siempre ha priorizado el lanzamiento en consolas antes que en PC, replicando el modelo seguido en entregas anteriores de la saga.

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La noticia de la reserva fue revelada junto a la portada oficial, que destaca la ambientación en un universo inspirado en el sur de Florida y presenta escenas de acción junto a los protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos.

Rockstar Games reveló el arte oficial de la nueva entrega de GTA, incluido su póster. (Rockstar Games)
La imagen de portada muestra acción, velocidad y paisajes tropicales, reflejando la ambientación característica del nuevo juego de la saga. (Foto: Rockstar Games)

La ausencia de una versión para PC ha generado debate, retomando una estrategia histórica de Rockstar Games que, en esta ocasión, vuelve a postergar la llegada de uno de sus títulos más esperados a ese mercado.

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Para qué dispositivos está disponible la reserva de GTA VI

La apertura de reservas de GTA VI está limitada a las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X/S, tanto en tiendas digitales como físicas seleccionadas, según detalló Rockstar Games.

Esta decisión responde a la política empresarial de lanzar primero en consolas, una estrategia que la compañía ha mantenido en sus proyectos más relevantes de los últimos años.

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, ratificó la estrategia de priorizar las consolas en el lanzamiento de GTA VI. (Foto: Europa Press)
Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, ratificó la estrategia de priorizar las consolas en el lanzamiento de GTA VI. (Foto: Europa Press)

La empresa opta por priorizar las consolas porque identifica en ellas a su segmento central de consumidores. Así lo explicó en una entrevista Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar, quien negó que la ausencia inicial de la versión para PC obedezca a acuerdos comerciales exclusivos con Sony o Microsoft.

Qué razones sostiene Rockstar para retrasar el lanzamiento de GTA VI en PC

En una entrevista reciente, Zelnick fue claro al señalar: “Históricamente, Rockstar ha ido primero a consola”. Según el ejecutivo, el lanzamiento en consolas permite servir primero y mejor al núcleo de su público, reforzando la percepción de calidad en el debut de cada entrega.

“Si tu consumidor principal no está ahí, si no es servido primero y mejor, es como si no llegaras del todo a los demás consumidores”, añadió. La compañía considera que, en el caso de franquicias como GTA, el éxito y la expectativa se construyen inicialmente en las consolas.

EL videojuego solo está disponible en consolas de última generación como PlayStation 5 y Xbox Series X/S. (Foto: Europa Press)
EL videojuego solo está disponible en consolas de última generación como PlayStation 5 y Xbox Series X/S. (Foto: Europa Press)

Esta lógica ha definido la estrategia de lanzamientos desde la era de PlayStation 2, siendo un modelo que prioriza la experiencia en hardware especializado antes de expandirse a otros formatos.

Por qué ahora es más importante el mercado de videojuegos para PC

Según cifras de la propia compañía, cuando Zelnick asumió en 2007, las versiones para PC de títulos como NBA 2K representaban apenas el 5% de las ventas. Hoy, en un gran lanzamiento, el PC puede alcanzar entre el 45% y el 50% del total.

Pese al crecimiento, Rockstar mantiene la convicción de que el ciclo de vida de sus sagas debe arrancar en consolas. El caso de GTA V es ilustrativo: el título apareció primero en PS3 y Xbox 360 en 2013, pasó al siguiente ciclo de consolas en 2014 y solo llegó a PC en abril de 2015.

Los antecedentes de la saga indican que versiones anteriores, como GTA V o Red Dead Redemption 2, llegaron a PC meses o años después de su estreno en consolas. (Foto: Europa Press)
Los antecedentes de la saga indican que versiones anteriores, como GTA V o Red Dead Redemption 2, llegaron a PC meses o años después de su estreno en consolas. (Foto: Europa Press)

A pesar de la espera, la versión de compatibles se convirtió en una de las más importantes, en buena parte por el papel de los mods y la evolución posterior de GTA Online.

Cómo han sido los lanzamiento anteriores de Rockstar Games

La política de lanzamientos escalonados no es nueva dentro de Rockstar Games. Casos anteriores como GTA IV y Red Dead Redemption 2 siguieron esta ruta: primero en consolas, meses o años después en ordenadores.

Asimismo, GTA IV debutó en consolas en 2008 y llegó a Windows ese mismo año, mientras que Red Dead Redemption 2 apareció en PC casi un año más tarde que en consolas.

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