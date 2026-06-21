América Latina

Un avión militar boliviano se estrelló en una zona montañosa de Cochabamba: hay seis muertos

La aeronave Cessna FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana perdió contacto con el control aéreo y fue hallada sin sobrevivientes en el Cerro Sayari, en medio de la crisis política que mantiene al país bajo estado de excepción

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Cessna FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana
Cessna FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana en lugar del siniestro

Una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se estrelló este domingo en la zona montañosa del Cerro Sayari, en el departamento de Cochabamba, y mató a las seis personas que viajaban a bordo. El Ministerio de Defensa confirmó el fallecimiento de cuatro militares y dos civiles, sin que hubiera ningún sobreviviente. La aeronave, un Cessna Turbo 210 con matrícula FAB-409, realizaba un vuelo de apoyo entre La Paz y Cochabamba cuando desapareció del radar en circunstancias que aún investigan las autoridades.

Según la Fuerza Aérea Boliviana, la nave despegó en la mañana del Aeropuerto Internacional de El Alto, la terminal que sirve a la ciudad de La Paz, ubicada a más de 4.000 metros de altitud. Durante el trayecto mantuvo coordinación con los servicios de tránsito aéreo, pero en determinado momento dejó de reportar su posición. Ante la pérdida de contacto, las autoridades militares activaron la fase INCERFA —denominación técnica aeronáutica para el estado de incertidumbre cuando se desconoce la situación de una aeronave— y desplegaron de inmediato equipos de búsqueda y rescate. Los equipos localizaron los restos de la aeronave en el sector Cerro Sayari, unos 220 kilómetros al este de La Paz, en la cadena montañosa que separa los departamentos de La Paz y Cochabamba.

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El accidente se produce en un momento de excepcional tensión política y social en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz Pereira decretó el estado de excepción a nivel nacional en la madrugada del sábado 20 de junio, luego de más de 51 días consecutivos de bloqueos de carreteras protagonizados por sectores afines al ex presidente Evo Morales. La medida, que prohíbe los bloqueos de vías y restringe las concentraciones masivas por un período de noventa días, buscó recuperar la transitabilidad en las principales rutas del país tras semanas de desabastecimiento que afectaron el acceso a alimentos, medicamentos y combustible en varias regiones.

Cessna Turbo 210
Cessna Turbo 210 (Foto: Captura de pantalla / YouTube/Flying with Rich)

Los bloqueos, liderados en buena medida por sindicatos cocaleros del Trópico de Cochabamba, la misma región donde cayó la avioneta, desafiaron el decreto presidencial y anunciaron la radicalización de sus medidas de presión. Dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico rechazaron además el acuerdo de pacificación que la Central Obrera Boliviana (COB) había firmado horas antes con el gobierno, y reafirmaron que sus movilizaciones no cesarán hasta que Paz Pereira abandone la presidencia. Esa postura convirtió al departamento de Cochabamba en el epicentro de la confrontación entre el gobierno y los sectores movilizados.

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En ese contexto, al menos una fuente boliviana señaló que la aeronave realizaba un reconocimiento aéreo de los puntos de bloqueo activos en la ruta, aunque el comunicado oficial de la FAB no hizo mención de esa finalidad y se limitó a describir la misión como de “acción cívica”. La disparidad entre ambas versiones sobre el propósito del vuelo no fue aclarada por las autoridades militares al cierre de esta edición.

La tragedia agrega una carga adicional a un gobierno que enfrenta simultáneamente la presión de los bloqueos, la vigencia del estado de excepción y la resistencia de sectores sociales que exigen su renuncia. Para las familias de los cuatro militares y dos civiles fallecidos, el siniestro convierte en pérdida irreparable lo que era una misión de rutina en tiempos extraordinarios.

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