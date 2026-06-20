Ver el Mundial 2026 por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por qué y cuáles funcionan

La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 ha disparado la búsqueda de plataformas para seguir los partidos por internet, pero especialistas en ciberseguridad y la industria audiovisual advierten que aplicaciones y páginas como Fútbol Libre, Pelota Libre, Roja Directa, Xuper TV o Magis TV operan de manera ilegal y pueden exponer a los usuarios a riesgos de malware, robo de datos y constantes interrupciones en las transmisiones.

Con el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá en pleno desarrollo, millones de aficionados buscan alternativas para ver los encuentros en vivo. Sin embargo, el acceso a señales piratas no solo supone una vulneración de los derechos de transmisión, sino que también puede convertirse en una puerta de entrada para distintas amenazas digitales.

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Por qué Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV son ilegales

Servicios como Fútbol Libre, Pelota Libre, Roja Directa, Magis TV y Xuper TV distribuyen partidos sin contar con la autorización de las compañías que adquirieron los derechos de transmisión ni de la FIFA.

Este tipo de plataformas retransmiten contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, por lo que su funcionamiento se encuentra fuera del marco legal. Además, las autoridades y las empresas encargadas de las emisiones oficiales intensifican constantemente los bloqueos de estos servicios durante los eventos deportivos de gran magnitud.

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Un televisor inteligente muestra un partido de fútbol de selecciones, con los logos de MAGIS TV y ROJADIRECTATV superpuestos, mientras un árbitro animado muestra una tarjeta roja y se ven bocadillos en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consecuencia, es habitual que los usuarios se encuentren con enlaces caídos, retrasos en la imagen, cortes continuos y una calidad inferior respecto a las señales autorizadas.

Los riesgos para la seguridad de los usuarios

Más allá de las implicaciones legales, los expertos señalan que el principal problema de estas plataformas está relacionado con la seguridad informática.

Muchos de estos sitios funcionan mediante publicidad invasiva, ventanas emergentes y enlaces que pueden redirigir a páginas fraudulentas. En algunos casos, los usuarios son inducidos a descargar aplicaciones o archivos que contienen programas maliciosos.

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Esto puede derivar en infecciones por malware, robo de contraseñas, acceso no autorizado a cuentas personales e incluso la exposición de datos bancarios.

Los teléfonos inteligentes, computadoras y televisores conectados a internet pueden verse comprometidos cuando se utilizan servicios no oficiales, especialmente aquellos que exigen instalar programas desconocidos o conceder permisos innecesarios.

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Un primer plano muestra a una persona viendo la espectacular inauguración del Mundial de Fútbol en la pantalla de su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las alternativas legales para ver el Mundial 2026

La disponibilidad de las plataformas oficiales varía según el país, pero existen varias opciones autorizadas para seguir el torneo de forma segura.

En América Latina, DGO se presenta como una de las principales alternativas. También destacan servicios como Disney+, ViX, DAZN y Paramount+, dependiendo de la región y de los acuerdos de transmisión vigentes.

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En Estados Unidos, algunas señales se encuentran disponibles mediante Peacock y las aplicaciones oficiales de Fox Sports y Telemundo.

Una familia se concentra mirando el Mundial 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, en España, los aficionados pueden acceder a la cobertura a través de plataformas como DAZN y Movistar Plus+.

Estas opciones ofrecen transmisiones en alta definición, mayor estabilidad y compatibilidad con teléfonos móviles, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.

El Mundial 2026 impulsa la piratería digital

La Copa del Mundo de 2026 es la edición más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

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La enorme demanda de contenidos deportivos ha provocado también un aumento de las plataformas piratas, que prometen acceso gratuito a los encuentros y aprovechan la popularidad del evento para atraer a millones de usuarios.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad sostienen que estos servicios representan uno de los métodos más frecuentes utilizados por los ciberdelincuentes para distribuir software malicioso y recopilar información personal.

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Una familia mira el Mundial 2026 desde su televisor. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ver los partidos de forma legal también mejora la experiencia

Además de evitar riesgos para los dispositivos y las cuentas personales, utilizar servicios oficiales permite disfrutar de una mejor experiencia de visualización.

Las plataformas autorizadas cuentan con transmisiones estables, mayor calidad de imagen y soporte técnico, reduciendo los problemas habituales que presentan las alternativas piratas.

Con millones de personas pendientes del desarrollo del Mundial 2026, las aplicaciones legales se consolidan como la opción más segura para seguir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta sin interrupciones y sin poner en riesgo la información personal.

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