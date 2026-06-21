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Alemania calificó a la dictadura de Cuba como un “régimen de injusticia” y negó la existencia de un bloqueo a la isla

El jefe de la diplomacia alemana sostuvo que el principal obstáculo para mejorar las condiciones de vida en la isla es la gestión de Miguel Díaz-Canel y no las sanciones denunciadas por La Habana

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El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México (REUTERS)
El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México (REUTERS)

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, rechazó este domingo la versión del régimen cubano sobre las causas de la crisis que atraviesa la isla y sostuvo que el bienestar de la población depende, ante todo, de cambios en la conducción política del país. El jefe de la diplomacia alemana aseguró además que no comparte la caracterización de un supuesto “bloqueo total” por parte de Estados Unidos y describió a Cuba como un “régimen de injusticia”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una actividad pública organizada por el gobierno alemán, donde respondió preguntas de ciudadanos sobre distintos asuntos internacionales. Consultado sobre la situación cubana, Wadephul contrastó la realidad de la isla con el funcionamiento de las democracias occidentales y destacó que en una sociedad libre las personas pueden expresar sus opiniones “sin temer luego ser acosadas”.

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Eso sería lo primero que diría, como Gobierno alemán, sobre Cuba”, señaló el funcionario. Más adelante insistió en que la mejora de las condiciones de vida de los cubanos pasa por transformaciones internas y afirmó que el “prerrequisito decisivo” es que el país sea “gobernado mejor”.

El canciller alemán también cuestionó la denuncia formulada por la dictadura de La Habana sobre las sanciones estadounidenses.

Un bloqueo de ese tipo que usted describe yo no lo veo”, respondió al ser interrogado sobre el tema.

Vecinos ayudan a mover un coche averiado en una calle habanera marcada por la acumulación de residuos y el deterioro urbano
Vecinos ayudan a mover un coche averiado en una calle habanera marcada por la acumulación de residuos y el deterioro urbano

Wadephul recordó además que durante años Cuba recibió apoyo económico desde Venezuela, especialmente mediante el suministro de petróleo y otros mecanismos de cooperación que ayudaron a sostener la economía de la isla. Según explicó, ese escenario cambió y ya no existe en la misma magnitud.

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A pesar de sus críticas al sistema político cubano, expresó su deseo de que la población pueda acceder a mejores condiciones de vida y afirmó que Alemania participa con “medidas de ayuda activa” para contribuir a ese objetivo.

Sus declaraciones se produjeron apenas un día después de que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusara a Washington de ejecutar un “plan de asfixia económica” contra la isla. El funcionario del régimen sostuvo que las restricciones estadounidenses afectan la capacidad del país para adquirir combustible, repuestos y tecnología destinados al sistema eléctrico.

Las reformas económicas buscan atraer capital en medio de la crisis

Las declaraciones de Wadephul coinciden con un momento de fuerte debate sobre el futuro económico de Cuba. Días atrás, el régimen anunció un paquete de 176 medidas orientadas a flexibilizar distintos sectores de la economía y ampliar la participación de actores privados y de inversionistas radicados en el exterior.

Entre los cambios figuran incentivos para que emigrados cubanos puedan crear empresas, participar en proyectos económicos e invertir en áreas vinculadas al turismo y otros sectores productivos.

Una bandera estadounidense y una cubana cuelgan en una pared (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)
Una bandera estadounidense y una cubana cuelgan en una pared (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

La iniciativa ha generado expectativas entre algunos emprendedores y empresarios, que ven en las reformas una oportunidad para ampliar actividades que durante años estuvieron limitadas por regulaciones estatales. También se eliminaron algunas restricciones vinculadas al tamaño y número de empresas que una misma persona puede controlar.

Sin embargo, las medidas han despertado escepticismo entre numerosos analistas y miembros de la diáspora cubana. Varios especialistas consideran que las reformas podrían resultar insuficientes mientras no existan cambios institucionales más profundos que generen previsibilidad jurídica y confianza para los inversores.

Otros observadores sostienen que la apertura responde a la necesidad urgente de obtener recursos en medio del deterioro económico, la escasez de combustible y la caída de ingresos que enfrenta el régimen.

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