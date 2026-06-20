Netflix hará una transmisión especial hoy por Las Guerreras K-pop: dónde y a qué hora verla

Las Guerreras K-pop se encuentra disponible solo en Netflix. (Netflix)

Hoy 20 de junio es el primer aniversario de Las Guerreras K-pop, la popular película animada ganadora de dos premios Oscar en 2026, que se encuentra disponible únicamente en Netflix.

Por celebrar su primer año, Netflix ha organizado una transmisión especial vía TikTok de nueve horas, en las que se mostrarán secuencias inéditas, entrevistas con los actores así como la visualización de la película en diversos idiomas. La transmisión estará disponible en la cuenta de Netflix.

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Horarios de la transmisión de aniversario de Las Guerreras K-pop

Los horarios de la transmisión del aniversario de Las Guerreras K-pop en el cuenta de Netflix son los siguientes:

México (Ciudad de México): 11 AM a 8 PM

Colombia, Perú y Ecuador: 12 PM a 9 PM

Venezuela: 12:30 PM a 9:30 PM

Bolivia: 1 PM a 10 PM

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 2 PM a 11 PM

Brasil (Brasilia): 2 PM a 11 PM

España: 6 PM a 3 AM del 21 de junio

La transmisión será en el perfil de Netflix. (TikTok: kpopdemonhuntersnetflix)

Cómo será la transmisión de Las Guerreras K-pop por su primer aniversario

La transmisión de Las Guerreras K-pop por su primer aniversario incluirá:

Maratón de la película: emisión de distintas versiones del filme: la edición original, la versión Sing-Along, el doblaje coreano y la versión en portugués brasileño.

Contenido exclusivo: entrevistas con creadores, el elenco de voz, influencers y destacados seguidores de la franquicia.

Sorpresas globales: material detrás de escena nunca antes visto.

Música y coleccionables: como parte del aniversario, se anunció el lanzamiento de ediciones especiales del soundtrack en vinilo y CD con cuatro temas inéditos, además de detalles sobre su primera gira mundial de conciertos.

Durante la transmisión se mostrarán secuencias inéditas. (Netflix)

El fenómeno global de Las Guerreras K-pop

La celebración del primer aniversario de Las Guerreras K-pop busca rendir homenaje a un título que sacudió la industria del entretenimiento global.

Desde su estreno, la película acumuló más de 600 millones de visualizaciones y se posicionó como el título original de Netflix más visto en la historia del servicio. Su impacto trascendió la pantalla: rompió récords en la industria musical y generó nuevas formas de conexión entre audiencias de distintas generaciones y países.

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En Estados Unidos, Las Guerreras K-pop fue la película más vista de 2025, con 20.500 millones de minutos vistos, según los datos anuales de Nielsen. A esa cifra se suman 32 millones de visualizaciones de los videos con letras de las canciones en todo el mundo. Dentro de la plataforma, los usuarios guardaron 1,5 millones de momentos únicos del filme; el más elegido fue la interpretación de “Soda Pop” por los Saja Boys.

El fenómeno también repercutió en Corea del Sur, escenario de la historia. Desde el estreno, las reservas de vuelos al país subieron 25%, mientras que Bunjang, una de las principales plataformas de comercio electrónico del país, registró un crecimiento del 78% en las ventas internacionales de productos relacionados con el k-pop.

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Las Guerreras K-pop se convirtió en un fenómenos global, acumuló más de 600 millones de visualizaciones. REUTERS/Angelika Warmuth

En paralelo, Duolingo reportó en Estados Unidos un aumento del 22% en usuarios que comenzaron a estudiar coreano durante el último año.

Las búsquedas en internet refuerzan esa dimensión. Según El año en búsquedas 2025 de Google, Las Guerreras K-pop fue la película más buscada del año, tres de sus canciones integraron el Top 10 anual y el título ocupó el segundo lugar en tendencias generales.

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Los personajes de la película, además, coparon los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más buscados de 2025, de acuerdo con Google Trends.

La banda sonora oficial consolidó el recorrido: permaneció dos semanas en el primer puesto del Billboard 200, superó los 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo y se convirtió en la banda sonora más escuchada de la década.

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