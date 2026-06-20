Tecno

Netflix hará una transmisión especial hoy por Las Guerreras K-pop: dónde y a qué hora verla

La transmisión incluirá escenas inéditas, entrevistas con los actores que prestaron sus voces así como la visualización de la película en diferentes idiomas

Guardar
Google icon
Las guerreras k-pop
Las Guerreras K-pop se encuentra disponible solo en Netflix. (Netflix)

Hoy 20 de junio es el primer aniversario de Las Guerreras K-pop, la popular película animada ganadora de dos premios Oscar en 2026, que se encuentra disponible únicamente en Netflix.

Por celebrar su primer año, Netflix ha organizado una transmisión especial vía TikTok de nueve horas, en las que se mostrarán secuencias inéditas, entrevistas con los actores así como la visualización de la película en diversos idiomas. La transmisión estará disponible en la cuenta de Netflix.

PUBLICIDAD

Horarios de la transmisión de aniversario de Las Guerreras K-pop

Los horarios de la transmisión del aniversario de Las Guerreras K-pop en el cuenta de Netflix son los siguientes:

  • México (Ciudad de México): 11 AM a 8 PM
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12 PM a 9 PM
  • Venezuela: 12:30 PM a 9:30 PM
  • Bolivia: 1 PM a 10 PM
  • Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 2 PM a 11 PM
  • Brasil (Brasilia): 2 PM a 11 PM
  • España: 6 PM a 3 AM del 21 de junio
La transmisión será en el perfil de Netflix. (TikTok: kpopdemonhuntersnetflix)
La transmisión será en el perfil de Netflix. (TikTok: kpopdemonhuntersnetflix)

Cómo será la transmisión de Las Guerreras K-pop por su primer aniversario

La transmisión de Las Guerreras K-pop por su primer aniversario incluirá:

  • Maratón de la película: emisión de distintas versiones del filme: la edición original, la versión Sing-Along, el doblaje coreano y la versión en portugués brasileño.
  • Contenido exclusivo: entrevistas con creadores, el elenco de voz, influencers y destacados seguidores de la franquicia.
  • Sorpresas globales: material detrás de escena nunca antes visto.
  • Música y coleccionables: como parte del aniversario, se anunció el lanzamiento de ediciones especiales del soundtrack en vinilo y CD con cuatro temas inéditos, además de detalles sobre su primera gira mundial de conciertos.
Las guerreras k-pop
Durante la transmisión se mostrarán secuencias inéditas. (Netflix)

El fenómeno global de Las Guerreras K-pop

La celebración del primer aniversario de Las Guerreras K-pop busca rendir homenaje a un título que sacudió la industria del entretenimiento global.

Desde su estreno, la película acumuló más de 600 millones de visualizaciones y se posicionó como el título original de Netflix más visto en la historia del servicio. Su impacto trascendió la pantalla: rompió récords en la industria musical y generó nuevas formas de conexión entre audiencias de distintas generaciones y países.

PUBLICIDAD

En Estados Unidos, Las Guerreras K-pop fue la película más vista de 2025, con 20.500 millones de minutos vistos, según los datos anuales de Nielsen. A esa cifra se suman 32 millones de visualizaciones de los videos con letras de las canciones en todo el mundo. Dentro de la plataforma, los usuarios guardaron 1,5 millones de momentos únicos del filme; el más elegido fue la interpretación de “Soda Pop” por los Saja Boys.

El fenómeno también repercutió en Corea del Sur, escenario de la historia. Desde el estreno, las reservas de vuelos al país subieron 25%, mientras que Bunjang, una de las principales plataformas de comercio electrónico del país, registró un crecimiento del 78% en las ventas internacionales de productos relacionados con el k-pop.

Las Guerreras K-pop se convirtió en un fenómenos global, acumuló más de 600 millones de visualizaciones. REUTERS/Angelika Warmuth
Las Guerreras K-pop se convirtió en un fenómenos global, acumuló más de 600 millones de visualizaciones. REUTERS/Angelika Warmuth

En paralelo, Duolingo reportó en Estados Unidos un aumento del 22% en usuarios que comenzaron a estudiar coreano durante el último año.

Las búsquedas en internet refuerzan esa dimensión. Según El año en búsquedas 2025 de Google, Las Guerreras K-pop fue la película más buscada del año, tres de sus canciones integraron el Top 10 anual y el título ocupó el segundo lugar en tendencias generales.

Los personajes de la película, además, coparon los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más buscados de 2025, de acuerdo con Google Trends.

La banda sonora oficial consolidó el recorrido: permaneció dos semanas en el primer puesto del Billboard 200, superó los 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo y se convirtió en la banda sonora más escuchada de la década.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popNetflixTikTokTransmisiónSaja BoysPelículaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La espera por GTA 6 entra en una nueva etapa: así podrás reservar el juego desde el 25 de junio

Las tiendas digitales de PlayStation y Xbox serán las primeras en tener acceso a la preventa del esperado videojuego de Rockstar

La espera por GTA 6 entra en una nueva etapa: así podrás reservar el juego desde el 25 de junio

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este sábado 20 de junio

El bitcoin, una de las principales monedas digitales registró un cambio de 0,273% en las últimas 24 horas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este sábado 20 de junio

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Uno de los objetivos de este dispositivo, según la empresa Midjourney, es ver cómo reacciona el cuerpo humano ante diferentes tipos de dieta y ejercicios

Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

Epic Games Store se renueva: nuevas funciones y un rediseño para competir con Steam

Notificaciones menos intrusivas y regalos entre regiones amplían las opciones para los usuarios

Epic Games Store se renueva: nuevas funciones y un rediseño para competir con Steam

El fallo de seguridad de iPhones antiguos que solo se resuelve cambiando de dispositivo

El problema reside en SecureROM, un código inalterable incrustado en los chips afectados

El fallo de seguridad de iPhones antiguos que solo se resuelve cambiando de dispositivo

DEPORTES

River viaja a España para la pretemporada: quiénes son los 19 sobrevivientes a la masiva limpieza y el único jugador de la Reserva

River viaja a España para la pretemporada: quiénes son los 19 sobrevivientes a la masiva limpieza y el único jugador de la Reserva

Países Bajos vs Suecia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ronaldinho volverá al fútbol profesional a sus 46 años: el club que lo contrató

“Temo que el fútbol pierda su esencia”: el enfado de Gustavo Alfaro tras la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca

TELESHOW

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Serú Girán: David Lebón y Pedro Aznar desbordaron de emoción la primera noche del regreso

Daniel Melingo: “Digamos que soy una suerte de Charlie Chaplin que canta tangos”

Anita Martínez interpreta a Ana Laura Merello: “Tita con su fuerza pudo hacerse de una vida”

Hernán Arbuco de La Champions Liga: “Arranqué con el éxito y después quedé solo con mi tristeza”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump volvió a hablar de Giorgia Meloni: " Quiere volver a ser amiga para mejorar sus números, ¡No, gracias!"

Donald Trump volvió a hablar de Giorgia Meloni: " Quiere volver a ser amiga para mejorar sus números, ¡No, gracias!"

Siete años del Plan Control Territorial: La estrategia que transformó la realidad de El Salvador

El Salvador recibe reconocimiento internacional por la calidad de su café en Corea del Sur

Corte de Constitucionalidad permite marcha del orgullo LGBTIQ+ en Antigua Guatemala, pero impone restricciones

El inglés define el acceso a empleos mejor remunerados en Costa Rica y amplía las opciones profesionales