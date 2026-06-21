Roly Serrano contra las críticas por el noviazgo con su novia, 44 años menor que él: “No tienen vida”

El actor fue rotundo al referirse a los cuestionamientos que recibí en las redes por su relación con Candelaria Saldaño, 27 años años menor (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

En su visita a Almorzando con Juana (Eltrece) Roly Serrano (71) se refirió a las críticas por su relación amorosa con Candelaria Saldaño Vicente, su nueva pareja de 27 años, y reveló la intensidad de los cuestionamientos en redes sociales por sus 44 años de diferencia de edad y la fortaleza del actor para defender su felicidad. “No tienen vida propia y se dedican a los demás”, disparó el actor en el ciclo, dejando claro que no piensa permitir que la opinión pública opaque su presente sentimental.

El intérprete, que recientemente enfrentó graves problemas de salud tras un accidente automovilístico en marzo de 2024, no esquivó las preguntas incómodas durante su visita al programa de Juana Viale. Allí admitió: “Sí, me molesta las cosas que dicen en las redes sociales”, aunque también relativizó el alcance de los comentarios negativos. “Pero de cada 100 personas son dos o tres”, calculó, minimizando el impacto y subrayando que la gran mayoría le expresa apoyo.

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Roly Serrano y su pareja Candelaria Saldaño Vicente en la boda de Coco Silly (RSFotos)

La relación de Serrano con Candelaria Saldaño, 44 años menor, generó una ola de comentarios en internet, pero el actor eligió centrarse en el cariño que recibe fuera del universo digital. “El resto nos miran y nos dicen cosas hermosas. Agradecemos a todas esas personas que nos hablan bien”, remarcó, agradecido por el respaldo.

El actor atraviesa una etapa de renovación personal tras recuperarse de una internación crítica. Su romance con Saldaño llegó después de una prolongada rehabilitación física y neurológica, y Roly no oculta la sorpresa y gratitud por este presente: “La felicidad es enorme. Yo nunca pensé que podía volverme a enamorar a los 71 años”, confesó ante las cámaras.

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Para quienes se preguntan por qué la vida amorosa de Serrano genera tanta repercusión, la respuesta está en la combinación de su recuperación tras un episodio de máxima gravedad y la diferencia de edad con su pareja. El actor fue dado por muchos por vencido tras el accidente, pero hoy reivindica las segundas oportunidades y apuesta a la alegría, sin dejarse condicionar por la mirada ajena.

“La felicidad es enorme. Yo nunca pensé que podía volverme a enamorar a los 71 años”, aseguró Roly Serrano sobre su noviazgo con la actriz de 27 años (Instagram)

“Yo pensé que ya estaba, que ya había vivido la vida y que la había disfrutado lo más que pude”, reflexionó Serrano al recordar los días más críticos de su hospitalización en el Instituto Médico de Alta Complejidad. “De pronto sentir que había arriba más amor…”, concluyó, sintetizando así su visión sobre los nuevos comienzos, tanto en la salud como en el amor.

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La relación entre Roly Serrano y Candelaria Saldaño se consolidó tras el accidente automovilístico que sufrió el actor, quien pasó tres meses en terapia intensiva. Al recuperarse, Serrano encontró en Candelaria, 44 años menor, un apoyo clave tanto en lo personal como en lo profesional. Juntos comenzaron a convivir después de la hospitalización, compartiendo la vida diaria y el trabajo teatral en Villa Carlos Paz, donde ella colabora en la producción de Suspendan la boda junto a Nazarena Vélez.

La pareja hizo pública su relación en eventos sociales, como el casamiento de Coco Sily, y desde entonces la actriz se convirtió en un pilar fundamental en la vida del actor. Ella, licenciada en teatro y figura activa en el ambiente artístico de Córdoba, asistió a Serrano en su rutina y en la organización de su agenda, aportando también apoyo emocional durante su recuperación.

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Roly y Candelaria asistieron al casamiento de Coco Sily y Chimi Meza

El vínculo se originó en Córdoba, donde Serrano se encontraba por compromisos laborales. La relación se fortaleció rápidamente y derivó en la convivencia. Durante entrevistas, el actor reconoció el papel decisivo de su pareja, describiendo este período como “una oportunidad única para celebrar la vida y el afecto”.

El entorno de Serrano destacó que la presencia de Candelaria fue determinante para su recuperación y reinserción profesional. Ella colabora en distintos aspectos de su vida diaria y laboral. Este resurgimiento sentimental y profesional simboliza para Serrano un nuevo comienzo, impulsado por la compañía de su pareja y la pasión compartida por el teatro.

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