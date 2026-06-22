Crimen y Justicia

Jujuy: un hombre irá a juicio acusado de envenenar con pesticida a sus hijas mellizas recién nacidas

El episodio sucedió en 2017 en la localidad de Huacalera. El acusado permaneció prófugo durante más de ocho años y fue detenido cuando intentó reingresar al país en diciembre pasado

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Cartel marrón con el nombre Huacalera en letras amarillas, sobre base de piedra, en terreno de tierra con vegetación seca, montañas y cielo azul.
Huacalera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy pidió llevar a juicio oral a Pedro Quispe, acusado de haber envenenado a sus hijas mellizas recién nacidas en julio de 2017 y causar la muerte de una de ellas. La solicitud fue presentada por el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, en la audiencia de control de acusación.

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, durante esa instancia fueron rechazados los planteos formulados por la defensa y se admitió la acusación fiscal, por lo que la causa quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral.

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La Fiscalía acusa a P.G.Q. como presunto autor de los delitos de homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría por la muerte de una de las niñas, y homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en grado de tentativa y en coautoría respecto de la segunda bebé, que logró sobrevivir.

De acuerdo con la investigación, el acusado mantenía una relación con la madre de las recién nacidas, quien además era su cuñada. Durante la reactivación de la causa se realizaron nuevas medidas probatorias que permitieron establecer mediante estudios genéticos que Quispe era el padre biológico de ambas niñas.

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La mujer había sido sometida a juicio en una etapa anterior de la investigación y resultó absuelta. A partir de nuevas medidas impulsadas por la Fiscalía, la pesquisa se reorientó hacia Quispe, sobre quien pesaba una orden de captura desde 2017.

La confirmación de la paternidad fue uno de los elementos centrales incorporados durante la reactivación del expediente, señalaron las mismas fuentes a este medio.

La pesquisa reunió además numerosos elementos de prueba, entre ellos informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud que asistieron a las recién nacidas, declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo y otras evidencias incorporadas durante la investigación.

Según la hipótesis fiscal, las mellizas nacieron en la madrugada del 7 de julio de 2017 en una vivienda rural ubicada en Angosto del Perchel, jurisdicción de Huacalera. Tras el parto, ambas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida y posteriormente fueron colocadas dentro de una bolsa y abandonadas en las inmediaciones del inmueble.

Las bebés fueron encontradas horas después por personal policial y sanitario que intervino luego de que la madre ingresara al Hospital de Tilcara para recibir asistencia médica. Al advertir que presentaba signos compatibles con un parto reciente, se inició un procedimiento que permitió localizar a las niñas.

Ambas fueron trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Sin embargo, una de ellas murió a raíz de las graves lesiones sufridas, mientras que su hermana sobrevivió luego de permanecer internada durante un prolongado período y recibir tratamiento especializado.

La investigación avanzó inicialmente en 2017, pero poco después el imputado abandonó el país. Desde entonces pesaban sobre él una orden de detención y una declaración de rebeldía.

Su captura se concretó recién en diciembre de 2025, cuando fue identificado en un paso fronterizo al intentar reingresar a la Argentina. A partir de entonces, la Fiscalía reactivó distintas medidas investigativas, incorporó nuevas pruebas y completó los elementos necesarios para requerir su juzgamiento.

Con la acusación admitida y superada la etapa de control de acusación, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, donde se determinará la eventual responsabilidad penal del acusado en uno de los casos que más conmocionó a la provincia de Jujuy en los últimos años.

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