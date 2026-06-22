Deportes

El famoso cantante que apareció en el banderazo de 10.000 argentinos en Dallas: “Es mi primer Mundial”

El encuentro de fanáticos ocurrió a 24 horas del choque ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J

Guardar
Google icon

El cantante está viviendo su primer Mundial como hincha

Unos 10.000 fanáticos de Argentina se congregaron este domingo en el Klyde Warren Park de Dallas para el banderazo previo al partido contra Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La convocatoria arrancó a las 17 horas en ese parque del centro de la ciudad y superó en número a la que se realizó en Kansas City antes del debut ante Argelia.

Entre la multitud, varios fanáticos llegaron con la esperanza de conseguir una entrada para el partido del lunes, con el estadio de Dallas con ocupación total prevista para las 14 horas. Incluso hinchas locales estadounidenses se sumaron a la celebración con los colores celeste y blanco.

PUBLICIDAD

En medio del fervor, como un hincha más, surgió Santi Motorizado, líder y bajista de la banda de rock Él Mató a un Policía Motorizado. El músico contó sus sensaciones en diálogo con Infobae. “Me encanta ver acá tanta camiseta argentina. Me gusta este ritual de juntarse un día antes, cantar un poco, conocerse y mañana a la cancha”, describió con una sonrisa.

“Primera vez que vengo a un mundial. Estoy muy contento. Además del partido de Argentina, fui a otros y eso también estuvo bueno. Estoy disfrutando, disfrutando del verano. Me encanta el calor, incluso este calor máximo. Aguante, aguante transpirar”, añadió.

PUBLICIDAD

Una multitud de personas se congrega al aire libre en Dallas, Texas. Los asistentes visten camisetas deportivas con los colores azul y blanco, e izan banderas que exhiben la imagen de jugadores de la Selección

El debut lo dejó deslumbrado con los tres goles de Messi ante Argelia. “Fue increíble porque yo creo que para la mayoría de nosotros fue inesperado. Son cosas que soñás, ¿viste? Que decís: ‘Ojalá Leo llegue a estar en el top ranking de los máximos goleadores del mundial’. Soñás con estas cosas, pero que pasen así tan rápido en un primer partido, en este Mundial en el que él dudaba si iba a estar... Y de repente que arranque así es como un milagro, ¿no? Un milagro de la naturaleza”, se embaló.

Y se refirió al segundo compromiso contra Austria: “Espero lo mejor. Va a ser un partido difícil. Los europeos son rápidos, achican los espacios rápido. A Argentina se le complica a veces con eso, pero el equipo está bien. El equipo está bien hace mucho tiempo, entonces eso ayuda mucho. Arrancó bien, entonces está más tranquilo. Espero un buen partido”.

El banderazo fue escenario para que sonara “la cuarta estrella”, el nuevo himno que la hinchada adoptó para este Mundial: resonó con fuerza entre la multitud. La letra arranca con un repaso por la última conquista: “Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, La Scaloneta va a vengar, la Copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar”.

Cientos de argentinos llegan al Klyde Warrern Park en la previa del partido del equipo de Scaloni ante Austria.

El cierre apela a la historia y a los afectos: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”. El “Muchachos”, emblema de Qatar 2022, también volvió a sonar, junto a los clásicos “Tomala vos, damela a mí” y “Ya lo ve, ya lo ve”.

La voz de Santi Motorizado, esta vez, fue una más de las 10.000 que soñaron con el bicampeonato de La Scaloneta.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSanti Motorizadoselección argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el empate ante Cabo Verde, qué necesita Uruguay para avanzar a los 16avos de final del Mundial

El 4-0 ante Arabia Saudita llevó a los españoles a la cima del Grupo H y dejó a la Celeste sin margen, porque solo un triunfo en la última fecha le asegurará el pase sin depender del duelo entre Cabo Verde y los asiáticos

Tras el empate ante Cabo Verde, qué necesita Uruguay para avanzar a los 16avos de final del Mundial

Los dos errores defensivos que le impidieron a Uruguay vencer a Cabo Verde en el Mundial 2026

Kevin Pina abrió el marcador con un tiro libre que atravesó la barrera celeste sin ser bloqueado, y Hélio Varela selló el 2 a 2 tras una desorganización total en el fondo uruguayo

Los dos errores defensivos que le impidieron a Uruguay vencer a Cabo Verde en el Mundial 2026

Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

El club anunció que, de no mediar inconvenientes en la revisión médica, el lateral Leandro Lozano se incorporará al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena

Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y definirá su futuro en el Mundial 2026 ante España

En un frenético encuentro en Miami, la Celeste no pudo superar al combinado africano y el Grupo H tendrá un cierre apasionante: los cuatro competidores pueden clasificar a los 16avos

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y definirá su futuro en el Mundial 2026 ante España

Scaloni y Enzo Fernández hablan en conferencia de prensa antes del partido ante Austria con el pase a 16avos del Mundial en juego

El entrenador de la Albiceleste ya se encuentra en Dallas con el plantel al completo por primera vez en el torneo y dos dudas tácticas por resolver en el ataque. A las 21 (hora argentina) iniciará la conferencia

Scaloni y Enzo Fernández hablan en conferencia de prensa antes del partido ante Austria con el pase a 16avos del Mundial en juego

DEPORTES

Los dos errores defensivos que le impidieron a Uruguay vencer a Cabo Verde en el Mundial 2026

Los dos errores defensivos que le impidieron a Uruguay vencer a Cabo Verde en el Mundial 2026

Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y definirá su futuro en el Mundial 2026 ante España

Scaloni y Enzo Fernández hablan en conferencia de prensa antes del partido ante Austria con el pase a 16avos del Mundial en juego

Las fotos y videos del espectacular banderazo de los hinchas de Argentina en Dallas: la letra del nuevo himno

TELESHOW

Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Roly Serrano contra las críticas por el romance con su novia, 44 años menor que él: “No tienen vida”

Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades arrestan a tres salvadoreños por estafar con un auto alquilado, secuestrar y apuñalar a una familia

Autoridades arrestan a tres salvadoreños por estafar con un auto alquilado, secuestrar y apuñalar a una familia

Un avión militar boliviano se estrelló en una zona montañosa de Cochabamba: hay seis muertos

Autoridades de El Salvador anuncian cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad por instalación de una pasarela

Panamá es un ejemplo de cómo atraer inversiones con reglas y regulaciones claras, afirma secretario general de la OEA, Albert Ramdin

La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”