El famoso cantante que apareció en el banderazo de 10.000 argentinos en Dallas: “Es mi primer Mundial”

El cantante está viviendo su primer Mundial como hincha

Unos 10.000 fanáticos de Argentina se congregaron este domingo en el Klyde Warren Park de Dallas para el banderazo previo al partido contra Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La convocatoria arrancó a las 17 horas en ese parque del centro de la ciudad y superó en número a la que se realizó en Kansas City antes del debut ante Argelia.

Entre la multitud, varios fanáticos llegaron con la esperanza de conseguir una entrada para el partido del lunes, con el estadio de Dallas con ocupación total prevista para las 14 horas. Incluso hinchas locales estadounidenses se sumaron a la celebración con los colores celeste y blanco.

PUBLICIDAD

En medio del fervor, como un hincha más, surgió Santi Motorizado, líder y bajista de la banda de rock Él Mató a un Policía Motorizado. El músico contó sus sensaciones en diálogo con Infobae. “Me encanta ver acá tanta camiseta argentina. Me gusta este ritual de juntarse un día antes, cantar un poco, conocerse y mañana a la cancha”, describió con una sonrisa.

“Primera vez que vengo a un mundial. Estoy muy contento. Además del partido de Argentina, fui a otros y eso también estuvo bueno. Estoy disfrutando, disfrutando del verano. Me encanta el calor, incluso este calor máximo. Aguante, aguante transpirar”, añadió.

PUBLICIDAD

Una multitud de personas se congrega al aire libre en Dallas, Texas. Los asistentes visten camisetas deportivas con los colores azul y blanco, e izan banderas que exhiben la imagen de jugadores de la Selección

El debut lo dejó deslumbrado con los tres goles de Messi ante Argelia. “Fue increíble porque yo creo que para la mayoría de nosotros fue inesperado. Son cosas que soñás, ¿viste? Que decís: ‘Ojalá Leo llegue a estar en el top ranking de los máximos goleadores del mundial’. Soñás con estas cosas, pero que pasen así tan rápido en un primer partido, en este Mundial en el que él dudaba si iba a estar... Y de repente que arranque así es como un milagro, ¿no? Un milagro de la naturaleza”, se embaló.

Y se refirió al segundo compromiso contra Austria: “Espero lo mejor. Va a ser un partido difícil. Los europeos son rápidos, achican los espacios rápido. A Argentina se le complica a veces con eso, pero el equipo está bien. El equipo está bien hace mucho tiempo, entonces eso ayuda mucho. Arrancó bien, entonces está más tranquilo. Espero un buen partido”.

PUBLICIDAD

El banderazo fue escenario para que sonara “la cuarta estrella”, el nuevo himno que la hinchada adoptó para este Mundial: resonó con fuerza entre la multitud. La letra arranca con un repaso por la última conquista: “Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, La Scaloneta va a vengar, la Copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar”.

Cientos de argentinos llegan al Klyde Warrern Park en la previa del partido del equipo de Scaloni ante Austria.

El cierre apela a la historia y a los afectos: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”. El “Muchachos”, emblema de Qatar 2022, también volvió a sonar, junto a los clásicos “Tomala vos, damela a mí” y “Ya lo ve, ya lo ve”.

PUBLICIDAD

La voz de Santi Motorizado, esta vez, fue una más de las 10.000 que soñaron con el bicampeonato de La Scaloneta.