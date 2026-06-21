Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Esteban Lamothe confirmó que el origen de “Ouke” surgió tras fumar flores con Ca7riel y Paco Amoroso (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

Esteban Lamothe reveló en el programa Almorzando con Juana (Eltrece) la historia detrás de “Ouke”, el tema que Ca7riel y Paco Amoroso le dedicaron y que se convirtió en uno de los hitos del trap argentino. Con Juana Viale como testigo, el actor reconstruyó aquella noche en Mendoza donde todo empezó: una fiesta, una zambullida al público que terminó mal y, después, marihuana en el camerino.

El relato arrancó cuando la conductora le preguntó por la canción. “Ya conté muchas veces esto, pero lo voy a contar una más”, anticipó Lamothe antes de ponerse a escuchar el tema en vivo durante la emisión. La letra no deja lugar a dudas: “Ouke, fumando flores con Lamothe / Pidiendo que mi barco flote”. El actor, entre risas, aclaró que durante años hubo quienes interpretaron mal la frase. “Ahí parece que dice con ‘La More’. No es para mí, es para More Rial el tema. Lo desmiento años después”, bromeó.

PUBLICIDAD

Lamothe reconstruyó que la historia de “Ouke” empezó en una noche del Club del Sodeado, una fiesta de reguetón en Mendoza

La historia real, según contó Lamothe, se remonta a una noche en el Club del Sodeado, una fiesta de reguetón que se realizaba los miércoles en Mendoza y que era, según sus palabras, “muy importante”. Él ya conocía a Ca7riel y a Paco Amoroso de antes, le gustaba lo que hacían, y esa noche salieron juntos. Los músicos eran jóvenes —tenían “veintipocos”— y Lamothe rondaba los 43 años. “Esa noche eran famosos y todavía no lo sabían”, reflexionó el actor.

Lo que disparó el encuentro en el camerino fue un episodio inesperado. Ca7riel y Paco Amoroso se tiraron al público en medio de su actuación, algo que, según Lamothe, “no daba” para ese tipo de fiesta. El resultado fue que a uno de ellos “le agarraron muy fuerte el pito” entre la gente. Lamothe, que se describe como “el hombre grande” de esa noche, fue al backstage a charlar con ellos. Fue en ese contexto de adrenalina y camaradería donde los tres fumaron marihuana juntos. “Fumé porro con ellos y de ahí el tema dice ‘Ouke, fumando flores con Lamothe’”, sintetizó el actor, y agregó con humor: “No recomiendo que fumen marihuana en sus casas”.

PUBLICIDAD

Ca7riel y Paco Amoroso se tiraron al público durante su show en Mendoza y ese episodio derivó en el encuentro en el camarín con el actor (Crédito: Santiago Saferstein)

Paco Amoroso había dado su propia versión del origen de la canción en una entrevista a Teleshow en 2019. “Estábamos fumando porro con Lamothe y había que hacer un tema”, dijo el músico, y explicó que “Ouke” representó el primer momento en que el dúo llegó a un público más amplio. “Con ese video y ese tema, sabíamos que algo de eso iba a pasar. Se trata de que todas las situaciones que nos pasan en la vida, si uno las puede volcar en la música, eso después es energía que llega”, afirmó Paco. El actor también participó del videoclip oficial, producido por Orco Videos, lo que terminó de consolidar su vínculo con la canción.

El tema, producido en parte por Facundo Yalve, conocido como Evlay, quien también trabajó con Wos y Louta, se convirtió en un quiebre dentro de la discografía del dúo. Según consignó Teleshow en aquel momento, “Ouke” llegó en medio de una racha de singles que incluía “A mi no”, “Jala Jala”, “Ola Mina XD” y “Mi sombra”, y fue el que los puso en boca de mucha más gente.

PUBLICIDAD

En la misma mesa de Almorzando con Juana, Roly Serrano sumó su propio capítulo con los cantantes. Contó que Paco Amoroso usó una remera con su imagen durante la presentación del dúo en el Tiny Desk de NPR, y que esa imagen lo mostraba en su rol de Diego Maradona en Youth, la película del director italiano Paolo Sorrentino. “A mí me hicieron un regalo maravilloso”, sintetizó el actor.