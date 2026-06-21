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Instagram se renueva 100% y cambia cómo hacer publicaciones: aplica para fotos y videos

Esta herramienta permite a los usuarios agregar más contexto a sus publicaciones. La opción de mantener un solo caption todavía está habilitada

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La posibilidad de agregar un caption diferente a cada foto o video era una opción esperada por diversos usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La posibilidad de agregar un caption diferente a cada foto o video era una opción esperada por diversos usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Instagram ahora permite que los usuarios agreguen un caption diferente en cada foto o video de un carrusel. La función se activa en la pantalla final, antes de publicar: allí se puede elegir entre dejar un solo caption para todo el carrusel o habilitar captions por diapositiva y escribir uno para cada slide.

Una vez publicado, el texto se actualiza a medida que la persona desliza: cada imagen o video muestra su propia descripción en la parte inferior.

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Esto resulta útil para:

  • explicar qué muestra cada slide sin recargar el caption general;
  • ordenar información paso a paso en tutoriales o procesos;
  • detallar productos o variantes dentro de un mismo carrusel;
  • incluir contexto específico en comparativas, antes y después, o resúmenes por diapositiva.

La opción está disponible para carruseles nuevos y se habilita de forma gradual. Aunque la recepción fue positiva, especialmente entre creadores de contenido, varios usuarios aprovecharon la publicación del anuncio para reclamar otra función pendiente: la posibilidad de cambiar la foto de portada de posts y carruseles una vez publicados.

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Los usuarios pueden agregar el caption en cada foto o video antes de publicar el carrusel. (Instagram)
Los usuarios pueden agregar el caption en cada foto o video antes de publicar el carrusel. (Instagram)

La nueva función de captions por diapositiva se suma a otra actualización reciente que Instagram también había prometido durante años: la posibilidad de editar historias ya publicadas. Hasta hace poco, cualquier error en una historia como un texto mal escrito, un filtro equivocado o un sticker fuera de lugar, obligaba a eliminarla y volver a publicarla desde cero, con la consecuente pérdida de todas las interacciones acumuladas.

Ahora, desde la propia historia publicada, los usuarios pueden desplegar la opción “Editar” en la parte inferior y modificar texto, filtros y efectos. La función está disponible tanto para contenido público como para historias compartidas con Mejores amigos.

Sin embargo, hay una condición importante que la plataforma aclara de forma explícita: una vez iniciada la edición, la versión original se elimina y se restablecen los Me gusta, las reacciones y los comentarios recibidos hasta ese momento.

Con esta función, los usuarios pueden agregar mayor contexto a sus publicaciones. (Instagram)
Con esta función, los usuarios pueden agregar mayor contexto a sus publicaciones. (Instagram)

Ambas funciones apuntan en la misma dirección: darle a los usuarios más control sobre el contenido una vez publicado.

Cómo agregar captions diferentes a los carruseles

Para agregar captions distintos en cada slide de un carrusel, hay que seguir estos pasos:

Al momento de crear el carrusel, en la pantalla final antes de publicar, aparece el campo de caption habitual. Allí se despliega un menú que ofrece dos opciones: un solo caption para todo el carrusel o captions individuales por diapositiva.

Al elegir la opción múltiple, la pantalla permite deslizar entre cada slide y escribir un texto específico para cada uno. Una vez publicado, ese caption aparece en la parte inferior de cada imagen o video a medida que el espectador desliza.

Al editar una historia, se reinicia el reconteo de interacciones. (Instagram)
Al editar una historia, se reinicia el reconteo de interacciones. (Instagram)

Qué es Instagram Plus

Instagram Plus es la suscripción de pago que Meta lanzó de forma global en junio de 2026 para ofrecer funciones adicionales a quienes quieran más control sobre su experiencia en la plataforma. Cuesta USD 3,99 al mes en Estados Unidos y Europa, y alrededor de USD 2 en mercados como Argentina o México. La versión gratuita de la app no cambia.

Las funciones se organizan en tres áreas. En interacción, Story Spotlight le da prioridad a las historias propias en el feed de amigos; Story Extend extiende su duración a 48 horas; y Múltiples audiencias permite crear listas ilimitadas más allá de Mejores amigos.

Instagram Plus es una suscripción que ahora ofrece Meta para la plataforma con funciones especiales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Instagram Plus es una suscripción que ahora ofrece Meta para la plataforma con funciones especiales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En visualización, Story Preview deja ver historias de forma anónima sin aparecer en la lista de espectadores, y la plataforma informa cuántas veces fue revisualizada una historia propia.

En personalización, los suscriptores pueden elegir un ícono exclusivo para la app, cambiar la tipografía de la biografía, fijar hasta seis publicaciones en el perfil y subir contenido directamente a highlights sin que aparezca en el feed principal.

Meta aclaró que Instagram Plus es una opción complementaria y que seguirá sumando funciones en los próximos meses.

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