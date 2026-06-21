El gasto en servicios públicos en el AMBA se acerca a los $300.000 por mes: cuánto aumentaron en junio el gas, la luz, el agua y el transporte

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios destinó $282.758 en junio para solventar sus gastos en energía, transporte y agua potable. Esto significó un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima del mismo mes de 2025, según consignó el Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.
El alza de junio combina dos factores simultáneos. Por un lado, resalta el informe, se registraron incrementos tarifarios en todos los servicios; por el otro, el inicio del pico de consumo invernal en gas y electricidad. El IIEP precisa que el componente de mayor peso en la suba mensual fue el gas natural, cuya factura trepó 23,4% respecto de mayo por la confluencia de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional en el consumo propio de los primeros meses del invierno.
PUBLICIDAD
La factura de energía eléctrica siguió una dinámica similar: el mayor uso hogareño de cara a la temporada fría se sumó a aumentos tarifarios del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, lo que arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo. La factura del usuario N1 sin subsidio quedó en alrededor de $60.640 mensuales.
El peso del transporte
El transporte, que concentra el 40% de la canasta, registró una suba del 5,7% en el mes. Las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,6% —IPC de abril más el 2% de la regla indexatoria—, mientras que las líneas interjurisdiccionales volvieron a subir 7,1% tras el 7,7% de abril. El gasto mensual de un hogar promedio en este rubro alcanzó los 116.688 pesos.
PUBLICIDAD
El agua fue el servicio con menor variación: el cambio en el componente variable del 3,5%, un día menos de consumo por tratarse de un mes de 30 días y el tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo resultaron en una suba de apenas 0,2 por ciento.
La canasta acumula 919% desde diciembre de 2023
Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un aumento del 919%, mientras que el índice general de precios lo hizo en 236%. En la comparación interanual, la canasta subió 54% frente al 34% del IPC, con el transporte como el rubro de mayor avance: 75% en 12 meses. El agua, la energía eléctrica y el gas natural registraron incrementos interanuales del 48%, 43% y 37%, respectivamente.
PUBLICIDAD
El peso del gasto en servicios públicos sobre el salario también se amplió. La canasta de junio representa el 15% del salario promedio registrado estimado de $1.919.353, lo que equivale a 6,8 canastas por sueldo, frente a las 8 que podían cubrirse en junio de 2025. El transporte explica el 41% del total de la canasta y se consolida como el componente de mayor incidencia sobre los ingresos del hogar.
El Estado cubre el 42% del costo real de los servicios
En materia de cobertura tarifaria, el IIEP señala que los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 58% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado financia el 42% restante. En junio rige una bonificación extra del 25% en el precio mayorista del gas y del 10% en el de la energía eléctrica, complementaria al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) ya vigente. La cobertura se mantiene en el mismo nivel que en mayo.
PUBLICIDAD
La brecha entre el costo técnico del boleto de colectivo y la tarifa que paga el usuario en la Ciudad de Buenos Aires es del 155%: el IIEP calcula el costo técnico en $2.014 por pasajero, frente a los $788 que abona el usuario en CABA. El organismo advierte que el regulador aún no actualizó el monto de compensación autorizado a las empresas, que sigue fijado con precios de febrero de 2026 y no refleja el impacto de la suba del gasoil.
Los subsidios totales a la energía y el transporte acumularon un incremento nominal del 48% anual a junio, lo que en términos reales representa una suba del 12%. Los subsidios energéticos, que explican el 77% del total, crecieron 52% en términos reales, impulsados principalmente por las transferencias a CAMMESA, que aumentaron 71% real. Los subsidios al transporte, en cambio, cayeron 39% en términos reales, y el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) no registró devengamientos en mayo ni en junio. En los últimos 12 meses, los subsidios totales se ubican 60% por debajo de los niveles de diciembre de 2023 y 74% por debajo del pico registrado en junio de 2022.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD