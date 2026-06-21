El gasto en servicios públicos en el AMBA se acerca a los $300.000 por mes: cuánto aumentaron en junio el gas, la luz, el agua y el transporte

Los servicios públicos del AMBA sumaron $282.758 mensuales para un hogar promedio sin subsidios en junio

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios destinó $282.758 en junio para solventar sus gastos en energía, transporte y agua potable. Esto significó un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima del mismo mes de 2025, según consignó el Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.

El alza de junio combina dos factores simultáneos. Por un lado, resalta el informe, se registraron incrementos tarifarios en todos los servicios; por el otro, el inicio del pico de consumo invernal en gas y electricidad. El IIEP precisa que el componente de mayor peso en la suba mensual fue el gas natural, cuya factura trepó 23,4% respecto de mayo por la confluencia de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional en el consumo propio de los primeros meses del invierno.

PUBLICIDAD

La factura de energía eléctrica siguió una dinámica similar: el mayor uso hogareño de cara a la temporada fría se sumó a aumentos tarifarios del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, lo que arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo. La factura del usuario N1 sin subsidio quedó en alrededor de $60.640 mensuales.

El transporte lideró la suba interanual con un alza del 75%, seguido por agua (48%), energía eléctrica (43%) y gas natural (37%) (UBA-Conicet)

El peso del transporte

El transporte, que concentra el 40% de la canasta, registró una suba del 5,7% en el mes. Las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,6% —IPC de abril más el 2% de la regla indexatoria—, mientras que las líneas interjurisdiccionales volvieron a subir 7,1% tras el 7,7% de abril. El gasto mensual de un hogar promedio en este rubro alcanzó los 116.688 pesos.

PUBLICIDAD

El agua fue el servicio con menor variación: el cambio en el componente variable del 3,5%, un día menos de consumo por tratarse de un mes de 30 días y el tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo resultaron en una suba de apenas 0,2 por ciento.

La canasta acumula 919% desde diciembre de 2023

Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un aumento del 919%, mientras que el índice general de precios lo hizo en 236%. En la comparación interanual, la canasta subió 54% frente al 34% del IPC, con el transporte como el rubro de mayor avance: 75% en 12 meses. El agua, la energía eléctrica y el gas natural registraron incrementos interanuales del 48%, 43% y 37%, respectivamente.

PUBLICIDAD

El peso del gasto en servicios públicos sobre el salario también se amplió. La canasta de junio representa el 15% del salario promedio registrado estimado de $1.919.353, lo que equivale a 6,8 canastas por sueldo, frente a las 8 que podían cubrirse en junio de 2025. El transporte explica el 41% del total de la canasta y se consolida como el componente de mayor incidencia sobre los ingresos del hogar.

El Estado cubre el 42% del costo real de los servicios

En materia de cobertura tarifaria, el IIEP señala que los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 58% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado financia el 42% restante. En junio rige una bonificación extra del 25% en el precio mayorista del gas y del 10% en el de la energía eléctrica, complementaria al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) ya vigente. La cobertura se mantiene en el mismo nivel que en mayo.

PUBLICIDAD

La factura de gas trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes tarifarios y el inicio del pico de consumo invernal

La brecha entre el costo técnico del boleto de colectivo y la tarifa que paga el usuario en la Ciudad de Buenos Aires es del 155%: el IIEP calcula el costo técnico en $2.014 por pasajero, frente a los $788 que abona el usuario en CABA. El organismo advierte que el regulador aún no actualizó el monto de compensación autorizado a las empresas, que sigue fijado con precios de febrero de 2026 y no refleja el impacto de la suba del gasoil.

Los subsidios totales a la energía y el transporte acumularon un incremento nominal del 48% anual a junio, lo que en términos reales representa una suba del 12%. Los subsidios energéticos, que explican el 77% del total, crecieron 52% en términos reales, impulsados principalmente por las transferencias a CAMMESA, que aumentaron 71% real. Los subsidios al transporte, en cambio, cayeron 39% en términos reales, y el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) no registró devengamientos en mayo ni en junio. En los últimos 12 meses, los subsidios totales se ubican 60% por debajo de los niveles de diciembre de 2023 y 74% por debajo del pico registrado en junio de 2022.

PUBLICIDAD