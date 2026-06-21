Quién es el arquero de Curazao, a cuántos Mundiales ha ido y más preguntas de él en Google

Millones de personas han acudido a Google para conocer más sobre Room. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El empate sin goles entre Ecuador y Curazao en la Copa del Mundo 2026 se ha convertido en uno de los temas más buscados y comentados a nivel global. El foco de la atención está puesto en el arquero de Curazao, Eloy Room, cuya actuación fue determinante para que su selección, debutante absoluta en un Mundial y tras haber recibido siete goles en su primer partido, lograra frenar a una selección sudamericana reconocida.

Millones de personas han acudido a Google para conocer más sobre Room, su trayectoria y el presente futbolístico de Curazao, dando lugar a un fenómeno de búsquedas que refleja la magnitud de la sorpresa.

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Quién es el arquero de Curazao

La pregunta sobre la identidad del guardameta de Curazao lidera las tendencias en los motores de búsqueda tras el histórico empate ante Ecuador. Eloy Room, de 37 años, es el portero titular y referente indiscutido del combinado caribeño.

La actuación de Room ante Ecuador incluyó una serie de intervenciones decisivas frente a 27 remates. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Nació en los Países Bajos, pero su ascendencia curazaleña le permitió representar a esta selección desde hace varios años. Su carrera profesional se ha forjado mayormente en el fútbol europeo, con pasos por clubes como Vitesse y PSV Eindhoven, además de una experiencia en la liga estadounidense con Columbus Crew, donde se consagró campeón.

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En la actualidad, Room defiende el arco del Miami FC, que milita en la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos. Bajo la dirección técnica de Dick Advocaat, el arquero se ha consolidado como uno de los pilares del equipo. La combinación de experiencia internacional, liderazgo y temple bajo presión han sido claves para el rendimiento de Curazao en este debut mundialista.

Eloy Room se distingue no solo por su trayectoria, sino también por sus hábitos y aficiones. Entre ellos, destaca su interés por el pádel, deporte que considera fundamental para el desarrollo de sus reflejos como arquero.

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En la actualidad, Room defiende el arco del Miami FC, que milita en la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos. Reuters/William Purnell

Su profesionalismo y preparación han sido determinantes para alcanzar el nivel que exhibió ante Ecuador, donde realizó una actuación considerada memorable y fuera de lo común.

Ante la consulta sobre quién es el arquero de Curazao, la respuesta es clara: se trata de Eloy Room, guardameta nacido en los Países Bajos y pieza clave de la selección caribeña en la Copa del Mundo 2026. Su carrera abarca logros en clubes europeos y estadounidenses, y actualmente defiende el arco del Miami FC, aportando experiencia y solidez a un equipo debutante en la máxima cita futbolística.

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A cuántos Mundiales ha ido Eloy Room

Otra de las preguntas más frecuentes entre los usuarios de internet gira en torno a la experiencia mundialista de Eloy Room y de la selección de Curazao. La edición 2026 de la Copa del Mundo marca el debut absoluto tanto para el arquero como para el resto del plantel en este tipo de competiciones.

Ni Room ni la selección curazaleña habían participado antes en una Copa del Mundo de la FIFA, lo que añade aún más valor al empate conseguido frente a Ecuador.

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Leandro Bacuna y sus compañeros de la selección de Curazao festejan el empate ante Ecuador en el Mundial, el sábado 20 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga)

Este hecho convierte a Room en protagonista de una página inédita en la historia del fútbol caribeño. La presencia de Curazao en el torneo, junto a su sorprendente rendimiento ante un rival de mayor peso internacional, ha captado la atención de la prensa y de los aficionados.

La actuación del arquero se vincula directamente a este hito, ya que fue pieza central para mantener el arco en cero tras recibir siete goles en el encuentro anterior frente a Alemania.

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Quién es Eloy Room

El interés por conocer a fondo la figura de Eloy Room se traduce en búsquedas relacionadas con su biografía y carrera profesional. Room comenzó su trayectoria en los Países Bajos y se consolidó en clubes reconocidos como Vitesse y PSV. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos, donde defendió la camiseta del Columbus Crew y logró el título de la MLS Cup en 2020. Además, fue galardonado con el premio a la mejor atajada de la temporada.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Curazao - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 20 de junio de 2026. Eloy Room, de Curazao, aplaude a sus aficionados tras el partido. REUTERS/Issei Kato

Tras un breve regreso al fútbol europeo, Room volvió a establecerse en Estados Unidos, esta vez con el Miami FC en la segunda división. Su vida profesional combina la exigencia del fútbol con la práctica recreativa del pádel, disciplina que, según sus propias palabras, le ha ayudado a perfeccionar la agilidad y la capacidad de reacción bajo los tres palos.

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Durante la temporada con el Miami FC, Room ha disputado nueve encuentros, logrando un máximo de cinco atajadas en un solo partido de liga. Este registro contrasta con su desempeño en el Mundial, donde fue responsable de quince paradas en el empate ante Ecuador.

Dicho encuentro se celebró en el Estadio de Kansas City ante 68.598 espectadores, cifra que contrasta fuertemente con los 713 asistentes de su partido más destacado en la liga estadounidense.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Curazao - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 20 de junio de 2026. Eloy Room de Curazao en acción realizando una parada ante Gonzalo Plata de Ecuador. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La actuación de Room ante Ecuador incluyó una serie de intervenciones decisivas frente a 27 remates, evitando goles a pesar de un xG (goles esperados) de 3,05 para el equipo sudamericano. Este rendimiento ha sido descrito como una de las mejores exhibiciones de un portero en la historia reciente de los Mundiales.

Dónde juegan los jugadores de la selección de Curazao

Las búsquedas en torno a Curazao no se limitan solo a su arquero. Otra de las inquietudes más recurrentes es sobre el presente profesional de los jugadores convocados para la Copa del Mundo 2026.

Ninguno de los 26 futbolistas seleccionados por Dick Advocaat compite en la liga local de Curazao. Por el contrario, la totalidad del plantel desarrolla su actividad en el extranjero, principalmente en ligas europeas y estadounidenses.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Curacao's Eloy Room celebrates while holding up a t-shirt after the match REUTERS/Hannah Mckay

La composición del equipo refleja los profundos lazos históricos y deportivos con los Países Bajos. La mayoría de los jugadores nacieron o se formaron en Europa, lo que permitió a Curazao nutrirse de futbolistas con experiencia en campeonatos competitivos como la Eredivisie neerlandesa, la Championship y la Premier League inglesa, así como en ligas de Turquía, Bélgica, Grecia, Israel, Arabia Saudita, Suiza, Malasia y Estados Unidos.

Entre los nombres más destacados figuran Tahith Chong, mediocampista surgido de la cantera del Manchester United y actualmente en el Sheffield United, y Jürgen Locadia, delantero con trayectoria en varios clubes europeos y actualmente compañero de Room en el Miami FC.

El plantel también incluye jugadores que militan en equipos como PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, FC Volendam, Middlesbrough, SK Beveren, Maccabi Haifa y Terengganu FC, entre otros.