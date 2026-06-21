Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia: cómo fue la competencia digital y de algoritmos con Iván Cepeda

De la Espriella apostó por una presencia digital cuidadosamente trabajada para proyectar una imagen personal de éxito y sofisticación. REUTERS/Sergio Acero

Según la Registraduría Nacional de Colombia, Abelardo de la Espriella es el presidente electo tras un preconteo que le dio la victoria sobre Iván Cepeda. Por primera vez, la campaña estuvo marcada por una competencia estrecha en la que la tecnología, las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial jugaron un papel central.

Estrategias digitales en la campaña presidencial de Colombia

El enfrentamiento entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda no solo se libró en plazas públicas y debates televisados, sino que tuvo un escenario central en el universo digital. Ambos candidatos pertenecen a corrientes ideológicas opuestas, algo que se reflejó tanto en sus mensajes como en la forma de utilizar sus redes sociales.

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De la Espriella apostó por una presencia digital cuidadosamente trabajada para proyectar una imagen personal de éxito y sofisticación. Sus cuentas de Instagram y X/Twitter funcionaron como escaparate de su marca personal, en la que se destacan contenidos sobre moda, viajes y gastronomía.

A supporter of right-wing presidential candidate Abelardo De La Espriella holds up a sign on the day of a runoff between De La Espriella and leftist candidate Ivan Cepeda in Barranquilla, Colombia, June 21, 2026. REUTERS/Jair Coll

Sus publicaciones, producidas con altos estándares visuales, transmitieron con claridad mensajes de patriotismo y defensa de la fuerza pública, así como opiniones contundentes sobre la coyuntura nacional y temas legales de alto impacto.

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Por el contrario, Iván Cepeda utilizó sus plataformas digitales con un enfoque eminentemente político y legislativo. Prefirió un tono institucional y argumentativo, donde predominan el debate político y la denuncia formal. Compartió proyectos de ley, intervenciones parlamentarias y mensajes centrados en procesos de paz, seguridad y educación.

La vida privada y los lujos estuvieron casi ausentes en su narrativa visual y textual, optando por imágenes de actos políticos, sesiones legislativas y material informativo.

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- crédito Iván Cepeda

Medición de audiencias: seguidores y alcance en redes sociales

Las cifras de seguidores y la interacción obtenida por ambos candidatos reflejan el tipo de comunidad que lograron construir. Abelardo de la Espriella reunió cerca de 1,9 millones de seguidores en Instagram y alrededor de 267 mil en X/Twitter. Iván Cepeda, en cambio, alcanzó aproximadamente 2 millones de seguidores en X/Twitter y 1,3 millones en Instagram.

Estas diferencias evidencian una apuesta distinta en términos de presencia digital. De la Espriella enfocó sus esfuerzos en la monetización de su imagen y la generación de interacción visual en Instagram, mientras que Cepeda movilizó una comunidad masiva en X/Twitter, donde la rapidez informativa y el debate político son el eje central.

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El análisis de los últimos videos publicados en Instagram por ambos candidatos ofrece una mirada concreta sobre el impacto de sus mensajes. El video de De la Espriella, en el que apareció acompañado de su familia y apeló a la unión, obtuvo 592 mil “me gusta” al cierre del 21 de junio de 2026.

El candidato a la Presidencia de Colombia por el movimiento de derecha Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, saluda en un colegio electoral en Barranquilla, Colombia, 21 de junio, 2026. REUTERS/Charlie Cordero

En contraste, el video de Cepeda, centrado en una explicación técnica sobre el fracking, sumó 125 mil “me gusta” en el mismo periodo. Cabe precisar que el material de Cepeda llevaba solo un día publicado, mientras que el de De la Espriella acumulaba tres semanas en línea.

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Influencia de los algoritmos y el comportamiento conversacional en la campaña

La dinámica digital de la campaña fue medida y analizada por modelos conversacionales como el desarrollado por la Colección Procesamiento Análisis (Copra). Según los datos disponibles hasta el viernes 19 de junio, Abelardo de la Espriella mantenía una ventaja del 52% en la probabilidad conversacional frente al 48% de Iván Cepeda.

Esta métrica, basada en la interacción y la dinámica de las redes sociales, reflejó el impacto de las últimas acciones de campaña y la capacidad de cada candidato para generar conversación.

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El cierre de campaña, especialmente durante la última jornada activa de debate en redes sociales, fue determinante. De la Espriella logró viralizar un post que reaccionaba a un asesinato atribuido al ELN, concentrando la discusión en temas de seguridad, un eje que dominó el 50% de la audiencia digital ese día. Fue especialmente relevante la combinación de seguridad y posturas antipetrismo, que no había alcanzado tal sinergia en jornadas previas.

Este fue el último mensaje de Iván Cepeda antes de las elecciones de segunda vuelta - crédito @IvanCepedaCast/X

Por su parte, Iván Cepeda sumó respaldo político significativo con el apoyo de la senadora Jennifer Pedraza, buscando movilizar votantes independientes y contener el avance de su adversario. Un 8% de la conversación digital giró en torno a la tensión por la aceptación de los resultados oficiales, reflejo de la polarización y la incertidumbre postelectoral.

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Estadísticas de interacción y volumen de menciones en la campaña

Durante los primeros quince días de junio, las firmas KREAB y Global News registraron 4,8 millones de publicaciones relacionadas con la campaña presidencial en medios digitales y redes sociales, con un total de 136,8 millones de interacciones directas. En este periodo, la fórmula Cepeda-Quilcué reunió el 51% de las menciones (2,46 millones de publicaciones), mientras que el binomio Espriella-Restrepo obtuvo el 49% restante (2,36 millones).

El diferencial clave se observó en el nivel de involucramiento de las audiencias. Aunque De la Espriella generó un menor volumen de publicaciones, sus contenidos alcanzaron 78,1 millones de interacciones, superando en un 33% a las 58,6 millones de reacciones obtenidas por Cepeda y su fórmula.

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A través de sus redes sociales, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella había anunciado su intención de hacerle un homenaje a Miguel Uribe Turbay, comentario que provocó la reacción del senador electo Ocampo - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

El mayor pico de menciones diarias se produjo el primero de junio, justo después de la primera vuelta electoral, cuando los contenidos relacionados con Cepeda superaron las 430 mil menciones en un solo día. Luego de este evento, el ritmo de participación digital se regularizó, pero los focos de interacción se mantuvieron activos en torno a controversias políticas y coyunturas nacionales.

Regulaciones y manejo de la publicidad política en plataformas como Google

La gestión de contenido político en plataformas digitales, especialmente en lo referido a publicidad, estuvo regulada por lineamientos estrictos. Google, como uno de los actores principales en el ecosistema publicitario, exige que los anuncios y destinos políticos cumplan con todos los requisitos legales y periodos de veda estipulados por las autoridades electorales de cada país.

Para publicar anuncios electorales en una región específica, los anunciantes deben completar un proceso de verificación ante Google. Este requisito aplica tanto para campañas dirigidas dentro de una región como para aquellas que buscan llegar a audiencias fuera de su territorio de origen.