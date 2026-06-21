Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

Dalila suspendió su show en Pergamino por una cuestión de salud y su equipo informó que no estaba al 100% para realizar dos presentaciones en la misma noche

Dalila canceló su presentación en el Club Centenario de Pergamino prevista para el sábado 20 de junio, al tiempo que su entorno reconoció que no estaba en condiciones físicas de realizar dos shows en una misma noche. La decisión se tomó pocas horas antes del evento y encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes ya habían vivido episodios similares en los últimos meses.

El comunicado oficial, publicado desde la cuenta de Instagram @dalilareels, fue directo: “Queremos comunicarles que por una cuestión de salud, Dalila hoy no se encuentra al 100% para realizar dos shows en una misma noche”. El texto continuó: “Tomamos la difícil decisión de suspender la presentación prevista en Pergamino para poder cuidar su bienestar y sobre todo, para que cuando nos volvamos a ver puedan disfrutar del espectáculo que realmente se merecen. Lamentamos profundamente esta situación y agradecemos de verdad la comprensión y el cariño de siempre“. El mensaje aclaró, además, que esa noche la artista sí se presentaría en San Nicolás, la otra fecha programada para la jornada.

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El comunicado oficial de Dalila en Instagram confirmó la cancelación en el Club Centenario de Pergamino y señaló que la decisión buscó cuidar su bienestar

Desde el salón de eventos Club Centenario, que había organizado el baile con apertura a las 23:30 horas, también se difundió una imagen en sus redes sociales con la leyenda “Baile suspendido” superpuesta sobre el flyer del evento, acompañada por un mensaje de disculpas al público de Pergamino. La fecha había sido anunciada como un show en vivo “a pedido del público”, con la presencia de Mambos Matías Pochi y 100% Santa Fe como artistas de apoyo.

El Club Centenario de Pergamino difundió en sus redes que el baile fue suspendido y pidió disculpas al público por la cancelación del show

La cancelación no llegó de forma aislada. A fines de febrero, el estado de salud de la cantante de música tropical ya había generado inquietud cuando trascendió que debió ser asistida tras descompensarse durante una presentación en Avellaneda, provincia de Santa Fe. Fue el periodista Fede Flowers quien difundió el episodio a través de su cuenta de X: “Muy preocupante: nuevamente Dalila en una situación muy confusa, esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda, Santa Fe hace unos días”. Ese antecedente derivó en la suspensión de su show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, previsto para el 27 de febrero, que fue reprogramado para el 6 de marzo.

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En aquel momento, la artista grabó un video desde su casa para explicar la situación, aunque el clip generó más inquietud que tranquilidad. Su manera pausada de hablar y su mirada perdida alarmaron a sus seguidores, quienes siguieron de cerca cada señal. “Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada”, dijo en ese entonces. Las palabras, lejos de cerrar el tema, abrieron nuevos interrogantes sobre su estado real.

La salud de Dalila ya había generado preocupación en febrero, cuando debió ser asistida tras descompensarse durante un show en Avellaneda, Santa Fe

La artista mantiene una agenda de presentaciones extensa a lo largo de todo el país, con fechas frecuentes en el interior de la Argentina que implican traslados y jornadas de alta exigencia física. Dalila, cuyo apellido real es Romero, construyó su carrera en el circuito de la música tropical con canciones que la convirtieron en una de las voces más convocantes del género. Su apodo, “La Diosa del Verbo Amar”, refleja la identificación que generó en su público a lo largo de los años.

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La suspensión del show en Pergamino reavivó el debate sobre los ritmos de trabajo que impone la industria del entretenimiento popular, donde los artistas suelen encadenar múltiples fechas en distintas ciudades durante un mismo fin de semana. En este caso, la decisión de su equipo fue priorizar la presentación en San Nicolás y descartar la de Pergamino ante la imposibilidad de afrontar ambas compromisos en la misma noche.

Por ahora, no se informó una nueva fecha para Pergamino ni se dieron precisiones sobre el estado de salud de la cantante más allá de lo consignado en el comunicado oficial.

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