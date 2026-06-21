Los tres oficios técnicos que serán necesarios en el futuro tecnológico, según CEO de Nvidia

Jensen Huang, CEO de Nvidia, señala que estos tres oficios serán esenciales en la nueva economía tecnológica. (Reuters)

La expansión global de la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos están transformando el mercado laboral, mientras algunas voces alertan sobre la desaparición de empleos para jóvenes. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sostiene que el futuro traerá una demanda sin precedentes de electricistas, plomeros y carpinteros.

En declaraciones a Channel 4 News, Huang recalcó que la aceleración del sector de los centros de datos requiere infraestructura física y, en consecuencia, personal capacitado para construir y mantener estos espacios. “Si eres electricista, plomero, carpintero, vamos a necesitar cientos de miles para levantar todas estas fábricas”, afirmó el CEO de Nvidia. El directivo advirtió que la economía vivirá un auge en los oficios calificados, con una demanda que se duplicará año tras año.

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Esta visión se respalda con la apuesta financiera de la propia compañía. En 2024, Nvidia comunicó una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI para impulsar el desarrollo de nuevos centros de datos alimentados por sus procesadores de inteligencia artificial. La consultora McKinsey proyecta que la inversión global en estos centros podría alcanzar los 7 billones de dólares hacia 2030.

En este contexto, Nvidia anunció una inversión de 100.000 millones de dólares para acelerar el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial. (AP)

El impacto laboral de los centros de datos

La construcción de un centro de datos de 23.000 metros cuadrados puede emplear hasta 1.500 trabajadores, muchos de ellos con salarios superiores a los 100.000 dólares anuales más horas extra, . Estos empleos no requieren título universitario. Una vez operativos, estos complejos mantienen unos 50 empleados de planta, y cada uno de esos puestos genera otros 3,5 empleos indirectos en la economía local.

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Huang enfatizó que el nuevo ciclo de oportunidades no está en el software, sino en la parte física de la tecnología. Consultado sobre qué estudiaría en la actualidad, declaró: “El joven Jensen probablemente habría elegido más ciencias físicas que ciencias del software”.

Advertencias de otros líderes empresariales

La preocupación por la escasez de mano de obra técnica no es exclusiva de Nvidia. El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, advirtió durante una conferencia de energía en marzo de 2025 que la falta de trabajadores calificados ya afecta la construcción de centros de datos de inteligencia artificial.

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La construcción de centros de datos genera miles de empleos técnicos bien remunerados. (Europa Press)

“He dicho incluso a miembros del equipo de Trump que nos vamos a quedar sin electricistas para levantar estos centros”, expresó Fink. En ese sentido, el directivo señaló que la reducción de mano de obra inmigrante y el bajo interés de los jóvenes estadounidenses agravan este panorama.

Por su parte, el CEO de Ford, Jim Farley, también expresó inquietud ante la brecha entre los planes de relocalización industrial y la disponibilidad de trabajadores. “Creo que la intención está, pero no hay nada para respaldar esa ambición. ¿Cómo podemos relocalizar todo esto si no hay personas para trabajar?”, planteó Farley en diálogo con Axios. En 2025, Estados Unidos presentaba un déficit de 600.000 empleados para fábricas y 500.000 en la construcción, según publicó Farley en LinkedIn.

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Nuevas trayectorias para la Generación Z

Frente a la incertidumbre que enfrentan los jóvenes respecto al futuro laboral, algunos integrantes de la Generación Z ya exploran el camino de los oficios técnicos. Jacob Palmer, joven de Carolina del Norte, optó por un programa de aprendizaje como electricista tras terminar la secundaria. A los 21 años, fundó su propio negocio y logró facturar cerca de 90.000 dólares en 2024, superando los 100.000 dólares al año siguiente. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Palmer destacó la ausencia de deudas y la estabilidad de su elección: “No le debo nada a nadie”.

El Departamento de Educación de Estados Unidos impulsa programas para formar técnicos y cubrir la demanda del sector tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Educación de Estados Unidos, por su parte, ha comenzado a priorizar la expansión de programas de formación técnica, un esfuerzo para responder a la creciente demanda de empleos vinculados a la infraestructura tecnológica.

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