La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”

Fotografía de archivo del 26 de marzo de 2024 de una placa del sitio reservado a Guatemala durante una sesión protocolar del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en la sede del organismo en Washington (Estados Unidos) EFE/ Lenin Nolly

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció este domingo estar preparada para respaldar un eventual proceso de transición hacia elecciones en Venezuela, en un momento en que Washington impulsa activamente el diálogo entre las dos asambleas legislativas del país: la elegida en 2015, de mayoría opositora, y la chavista elegida en 2021.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, realizó el anuncio desde Ciudad de Panamá, sede de la 56° Asamblea General de la OEA que se celebrará la próxima semana. “Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro”, declaró el diplomático surinamés, según la traducción oficial del organismo.

PUBLICIDAD

Las declaraciones llegan en una coyuntura de alta densidad política para Venezuela. El pasado jueves, Estados Unidos logró sentar en una misma mesa de negociación a la Asamblea Nacional opositora de 2015, presidida por Dinorah Figuera, y al Legislativo controlado por el chavismo, cuyo titular es Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El encuentro, celebrado en Caracas, constituye el primer contacto directo entre ambos cuerpos legislativos desde que Nicolás Maduro fue capturado en enero pasado por fuerzas estadounidenses.

El sector mayoritario de la oposición, liderado por María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, mantiene una postura distinta a la de Figuera: reclama una negociación “seria, firme y responsable” con el Gobierno interino y el acompañamiento de Washington, con el objetivo de restaurar la democracia mediante una elección presidencial. El chavismo, por su parte, descartó negociar con Machado o con su entorno.

PUBLICIDAD

El ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramdin, ofrece una rueda de prensa tras ser elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Paramaribo, Surinam, el 17 de marzo de 2025 REUTERS/Ranu Abhelakh

La posición de la OEA no es nueva, pero adquiere peso institucional en este contexto. Ramdin se reunió el 12 de junio con Machado en Washington y destacó el papel que el organismo puede desempeñar en la transición. La institución ofreció asistencia técnica en observación electoral, mediación política, reforma judicial y apoyo a grupos vulnerables. Venezuela sigue siendo miembro formal de la OEA pese a que en 2017 el régimen de Maduro inició el proceso de retirada, y a que su silla permanece vacía en el organismo desde entonces.

El plan de la administración de Donald Trump para Venezuela contempla tres etapas: una primera de estabilización, una segunda de recuperación económica e institucional y una tercera de transición política que desembocaría en elecciones. Casi seis meses después de la captura de Maduro, las negociaciones avanzan de forma fragmentada, con actores que no comparten ni agenda ni interlocutores.

PUBLICIDAD

El canciller panameño Javier Martínez-Acha, también presente en la rueda de prensa, expresó optimismo y esperó que “pronto se establezca un camino hacia una elección libre y justa en Venezuela”, con la convicción de que “la solución tiene que ser desde los venezolanos, pero siempre con democracia”. La 56° Asamblea General, que coincide con el bicentenario del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en Panamá en 1826, será el primer gran foro multilateral en que Venezuela ocupe el centro de la agenda desde que comenzó formalmente la transición.

La OEA llega a ese encuentro con una posición más activa que en años anteriores, pero su capacidad de acción depende de que las partes venezolanas le otorguen un mandato concreto. La fragmentación opositora y la resistencia del chavismo a negociar con sus sectores más influyentes reducen el margen de maniobra del organismo. La reunión de Panamá dirá si los Estados miembros pueden traducir el ofrecimiento de Ramdin en algo más que una declaración de principios.

PUBLICIDAD