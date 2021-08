Fans se ilusionan con un posible nuevo videojuego de Twisted Metal en 2023

El creador del videojuego, David Jaffe, no dio buenas noticias sobre los rumores de una nueva versión. Foto: Twisted Metal

El mundo de los videojuegos viene moviéndose con gran fuerza este último verano, y tal parece que las sorpresas no dejarán de aparecer en las últimas semanas. La gran noticia de los últimos días (aunque no es un estreno) es la información que ofrecieron los encargados de Evolution Championship Series (EVO) al asegurar que la famosa competencia que enfrenta a los mejores videojugadores en el género de lucha, volvería a la presencialidad en 2022.

De acuerdo con un comunicado oficial publicado en la página de EVO, el torneo, que este año se realizó de forma virtual entre el 6 y el 15 de agosto, regresaría a Las Vegas el próximo año, del 5 al 7 de agosto.

“Estos dos últimos años han sido un desafío, por decir lo menos, por muchas razones. El mundo nunca ha experimentado las cosas por las que hemos pasado y todavía estamos pasando hasta el día de hoy. Estamos agradecidos de haber podido unirnos a través de nuestra pasión por los juegos de lucha y jugar entre nosotros en eventos en línea”, explicó EVO en el comunicado.

Asimismo, casi a finales de julio, Konami sorprendió a todos al anunciar que su mítico juego de fútbol, el Pro Evolution Soccer (PES), dejaría de existir tal y como se conoce, tomando incluso un nuevo nombre: eFootball, el cual llegaría a todas las consolas bajo el formato free to play, es decir, de forma gratuita, a excepción de algunos pocos modos de juego.

Luego apareció EA Sports, empresa que además de lanzar el nuevo FIFA 22, también, según información filtrada, estaría pensando en hacer de su FIFA 23 un juego free to play, entrando así en el juego ‘populista’ de Konami. ¡Todo esto en menos de dos meses!

Sin embargo, como se anunció al comienzo de este artículo “tal parece que las sorpresas no dejarán de aparecer”, y el turno ahora es para el género de acción y conducción, con el popular Twisted Metal en el foco del radar.

Hace un par de días, el famoso insider y editor de DualShockers, Tom Henderson, impulsó un nuevo ‘boom’ en Twitter luego de una publicación que, aunque un poco ‘sosa’, encendió las emociones de los seguidores de Twisted Metal en la red social: una foto del mítico payaso Sweet Tooth y su camión de helados con un “2023”como descripción de la publicación, fueron suficientes para que Henderson hiciera levantar a todos de sus asientos y empezaran a hablar de lo que parece obvio: una nueva entrega del mítico videojuego que llegaría, al parecer, dentro de dos años.

De hecho, fue tanta la emoción de los fans de Twisted Metal que durante la última transmisión en vivo de David Jaffe, creador del videojuego y de God of War, sus seguidores no hicieron más que preguntarle sobre si el rumor era cierto o no; aunque su respuesta desanimó a más de uno.

“No he escuchado nada (…) de palabras oficiales de Sony o cosas detrás de escena, y escucho muchas cosas detrás de escena que se supone no debo saber”, manifestó Jaffe, asegurando que tampoco confía mucho en el estreno de un nuevo Twisted Metal pronto, teniendo en cuenta que Sony acabó de estrenar Destruction AllStars, juego que ha tenido una gran recepción y que comparte grandes semejanzas.

“Creo que a Sony le sangra la nariz financieramente (de Destruction AllStars), así que no creo que estén sentados diciendo: ‘probemos con otro título de combate de autos”

Sin embargo, para no desanimar del todo a los fans, Jaffe recordó que en este momento no es “la persona favorita de Sony”, por lo que no estaría tan de locos pensar que la empresa está desarrollando una nueva versión del juego sin comunicárselo; lo que, según confesó, sería muy doloroso para él.

“Me lastimaría los sentimientos si no me hablaran al respecto, incluso si solo fuera para compartir los datos”, agregó el famoso diseñador de videojuegos en su cuenta de Twitter.

