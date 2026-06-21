El Salvador

Autoridades de El Salvador anuncian cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad por instalación de una pasarela

Las restricciones se aplicarán entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio, con trabajos nocturnos para montar una estructura elevada en Tuscania, Zaragoza, y reducir el impacto en el tránsito

Guardar
Google icon
El VMT anunció el cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad para instalar una nueva pasarela peatonal en La Libertad. (Foto cortesía Secretaría de Presidencia)
El VMT anunció el cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad para instalar una nueva pasarela peatonal en La Libertad. (Foto cortesía Secretaría de Presidencia)

El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció el cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad para instalar una nueva pasarela peatonal en una de las zonas con mayor tránsito del departamento de La Libertad. Según informó el VMT, las restricciones se aplicarán en distintos horarios y sentidos de circulación entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio, como parte de un plan para mejorar la seguridad vial en el sector.

La instalación de esta estructura responde a la alta demanda de movilidad en el área, donde diariamente circulan cientos vehículos como peatones. De acuerdo con el reporte oficial, los trabajos se programaron durante la noche y la madrugada para minimizar el impacto en la circulación habitual. El VMT y las autoridades municipales recomiendan a quienes transitan por la zona planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos, tal como lo comunicaron en sus plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Las restricciones en la carretera al Puerto de La Libertad se aplicarán entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio. (Foto cortesía Secretaría de Presidencia)
Las restricciones en la carretera al Puerto de La Libertad se aplicarán entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio. (Foto cortesía Secretaría de Presidencia)

El VMT detalló que los cierres de la carretera al Puerto de La Libertad seguirán el siguiente esquema:

Cierre de un carril en sentido hacia el Puerto, desde las 10:00 p.m. del lunes 22 de junio hasta las 2:00 a.m. del martes 23 de junio.

Cierre de un carril en sentido hacia Santa Tecla, desde las 3:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del miércoles 24 de junio.

Cierre de un carril en sentido hacia Santa Tecla, desde las 3:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del miércoles 24 de junio.

Cierre de un carril en sentido a Santa Tecla, desde las 10:00 p.m. del martes 23 de junio hasta las 5:00 a.m. del miércoles 24 de junio.

PUBLICIDAD

Cierre total de la vía desde las 2:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. los días martes 23 y miércoles 24 de junio.

Foto cortesía VMT
Foto cortesía VMT
Foto cortesía VMT
Foto cortesía VMT

Según información proporcionada por el VMT, los trabajos comenzaron semanas atrás en el sector de Tuscania, en el distrito de Zaragoza, específicamente desde el 25 de mayo, cuando se inició la instalación de las bases de la estructura. La nueva pasarela tendrá una longitud aproximada de 51 metros y está diseñada para facilitar el paso seguro de los peatones, evitando cruces a nivel de calle en una de las carreteras más transitadas del país.

De acuerdo con las autoridades, el tramo se eligió por su alto flujo de personas, especialmente en horas pico, por lo que la estructura beneficiará a estudiantes, trabajadores y residentes de las comunidades cercanas.

Foto cortesía VMT
Foto cortesía VMT
Foto cortesía VMT
Foto cortesía VMT

El VMT enfatizó que la instalación de la pasarela responde a la necesidad de adaptar la infraestructura vial a los patrones de movilidad actuales. El acceso seguro para los peatones en la carretera al Puerto de La Libertad ha sido una demanda constante de la población.

Durante el proceso de cierre y trabajos nocturnos, las autoridades mantendrán monitoreo constante del tráfico para reducir afectaciones y garantizar la seguridad de los usuarios. La coordinación entre el VMT, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la alcaldía municipal de Zaragoza busca asegurar que la obra avance según lo previsto y que la población reciba información oportuna sobre cualquier ajuste en los horarios de restricción.

La puesta en marcha de esta nueva pasarela marca un paso en la modernización de la infraestructura vial de La Libertad, con el objetivo de ofrecer condiciones más seguras para la movilidad peatonal.

Temas Relacionados

Ministerio de TransporteLa LibertadSeguridad vialInfraestructura vialEl SalvadorVMTMOP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ataque armado cobró la vida de dos hombres y dejó una menor herida en Guatemala

El ataque ocurrió entre la 6 avenida y 18 calle de la zona 1; el presunto atacante, de 17 años, fue hospitalizado y le incautaron una pistola

Ataque armado cobró la vida de dos hombres y dejó una menor herida en Guatemala

Obras Públicas entrega vías clave que conectan Monte Plata, Cevicos y Rincón Claro, impulsando el desarrollo vial en República Dominicana

La obra del MOPC beneficiará a más de 500.000 personas y forma parte de un corredor regional de 103 kilómetros entre varias provincias

Obras Públicas entrega vías clave que conectan Monte Plata, Cevicos y Rincón Claro, impulsando el desarrollo vial en República Dominicana

Autoridades de salud aplican más de 150 mil dosis para prevenir casos de sarampión en Panamá

En la nación canalera hasta el momento solo se han presentado tres casos importados de la enfermedad

Autoridades de salud aplican más de 150 mil dosis para prevenir casos de sarampión en Panamá

El Salvador Olympic Run 2026: así se vivió el recorrido entre los rincones más emblemáticos del centro

Más de 1,200 corredores llenaron de energía las calles del Centro Histórico de San Salvador durante el El Salvador Olympic Run 2026. Entre plazas, mercados y parques, la jornada estuvo marcada por el entusiasmo y la diversidad de quienes celebraron el Día Olímpico.

El Salvador Olympic Run 2026: así se vivió el recorrido entre los rincones más emblemáticos del centro

La Universidad de San Carlos de Guatemala enfrenta una nueva escalada de protestas por la toma de posesión de Walter Mazariegos

Estudiantes, abogados y organizaciones sociales marcharon hacia el Congreso de la República para exigir una resolución judicial antes del 1 de julio, mientras sostienen que el rector electo no cumple un requisito legal indispensable

La Universidad de San Carlos de Guatemala enfrenta una nueva escalada de protestas por la toma de posesión de Walter Mazariegos

TECNO

Quién es el arquero de Curazao, a cuántos Mundiales ha ido y más preguntas de él en Google

Quién es el arquero de Curazao, a cuántos Mundiales ha ido y más preguntas de él en Google

Alexa+ reserva restaurantes por ti: la función de Amazon que encuentra mesa gratis

Qué iPhone elegir en 2026: recomendaciones para acertar en tu próxima compra

120 frases para enviar por WhatsApp el Día del Padre a tu esposo o novio

Por qué las personas usan audífonos en conciertos: Apple los ayuda con esta función

ENTRETENIMIENTO

Victoria Beckham celebra el “Día del Padre” con fotos antiguas en las que aparece Brooklyn pese a la disputa familiar

Victoria Beckham celebra el “Día del Padre” con fotos antiguas en las que aparece Brooklyn pese a la disputa familiar

Jennifer Lopez bromeó sobre sus relaciones: “Podría dar una charla TED, tengo un doctorado en narcisistas”

Esta es la única condición que Colin Farrell tiene para hacer otra temporada de ‘El Pingüino’

Sandra Bullock comparte fotografías inéditas de sus hijos junto a su difunto padre

Jason Bateman revela cómo mantuvo a su familia desde niño y el impacto que tuvo en su carrera

MUNDO

La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”

La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”

Alemania calificó a la dictadura de Cuba como un “régimen de injusticia” y negó la existencia de un bloqueo a la isla

Una explosión sacudió el principal complejo gasífero de Qatar en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Trump volvió a cuestionar a Meloni por su falta de apoyo frente a la amenaza nuclear iraní: “No están ahí para defendernos”

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla