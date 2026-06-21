Autoridades de El Salvador anuncian cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad por instalación de una pasarela

El VMT anunció el cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad para instalar una nueva pasarela peatonal en La Libertad. (Foto cortesía Secretaría de Presidencia)

El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció el cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad para instalar una nueva pasarela peatonal en una de las zonas con mayor tránsito del departamento de La Libertad. Según informó el VMT, las restricciones se aplicarán en distintos horarios y sentidos de circulación entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio, como parte de un plan para mejorar la seguridad vial en el sector.

La instalación de esta estructura responde a la alta demanda de movilidad en el área, donde diariamente circulan cientos vehículos como peatones. De acuerdo con el reporte oficial, los trabajos se programaron durante la noche y la madrugada para minimizar el impacto en la circulación habitual. El VMT y las autoridades municipales recomiendan a quienes transitan por la zona planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos, tal como lo comunicaron en sus plataformas digitales.

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Las restricciones en la carretera al Puerto de La Libertad se aplicarán entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio. (Foto cortesía Secretaría de Presidencia)

El VMT detalló que los cierres de la carretera al Puerto de La Libertad seguirán el siguiente esquema:

Cierre de un carril en sentido hacia el Puerto, desde las 10:00 p.m. del lunes 22 de junio hasta las 2:00 a.m. del martes 23 de junio.

Cierre de un carril en sentido hacia Santa Tecla, desde las 3:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del miércoles 24 de junio.

Cierre de un carril en sentido hacia Santa Tecla, desde las 3:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del miércoles 24 de junio.

Cierre de un carril en sentido a Santa Tecla, desde las 10:00 p.m. del martes 23 de junio hasta las 5:00 a.m. del miércoles 24 de junio.

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Cierre total de la vía desde las 2:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. los días martes 23 y miércoles 24 de junio.

Foto cortesía VMT

Foto cortesía VMT

Según información proporcionada por el VMT, los trabajos comenzaron semanas atrás en el sector de Tuscania, en el distrito de Zaragoza, específicamente desde el 25 de mayo, cuando se inició la instalación de las bases de la estructura. La nueva pasarela tendrá una longitud aproximada de 51 metros y está diseñada para facilitar el paso seguro de los peatones, evitando cruces a nivel de calle en una de las carreteras más transitadas del país.

De acuerdo con las autoridades, el tramo se eligió por su alto flujo de personas, especialmente en horas pico, por lo que la estructura beneficiará a estudiantes, trabajadores y residentes de las comunidades cercanas.

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Foto cortesía VMT

Foto cortesía VMT

El VMT enfatizó que la instalación de la pasarela responde a la necesidad de adaptar la infraestructura vial a los patrones de movilidad actuales. El acceso seguro para los peatones en la carretera al Puerto de La Libertad ha sido una demanda constante de la población.

Durante el proceso de cierre y trabajos nocturnos, las autoridades mantendrán monitoreo constante del tráfico para reducir afectaciones y garantizar la seguridad de los usuarios. La coordinación entre el VMT, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la alcaldía municipal de Zaragoza busca asegurar que la obra avance según lo previsto y que la población reciba información oportuna sobre cualquier ajuste en los horarios de restricción.

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La puesta en marcha de esta nueva pasarela marca un paso en la modernización de la infraestructura vial de La Libertad, con el objetivo de ofrecer condiciones más seguras para la movilidad peatonal.