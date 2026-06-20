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Estos son los 20 modelos que ya pueden actualizarse a Android 17

Dispositivos de Google, Samsung, OnePlus, Oppo y Xiaomi lideran la adopción de la nueva versión del sistema operativo

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Android 17 se encuentra a pocas semanas de ser presentada por Google en su evento anual I/O.
La actualización de Android 17 incorpora la función App Bubbles para acceso rápido a aplicaciones.

Android 17 ya está disponible de manera oficial y marca una nueva etapa en la evolución del sistema operativo de Google. Esta versión introduce un conjunto de novedades que mejoran la experiencia de uso, la seguridad y la privacidad en los dispositivos. La actualización no solo alcanza los móviles Pixel, sino que también abarca modelos de otros fabricantes, con más de 20 smartphones aptos para recibir esta versión.

Novedades destacadas

Entre las características más llamativas de Android 17 se encuentra la función App Bubbles. Esta herramienta permite crear ventanas flotantes de aplicaciones, que pueden minimizarse y mantenerse visibles como pequeñas burbujas en pantalla. Así, es posible acceder de forma rápida a esas apps mientras se navega por otras funciones del dispositivo.

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La actualización también incorpora mejoras relevantes en los apartados de seguridad y privacidad. Una de ellas es el nuevo modo anti-ladrones. Cuando el usuario marca un smartphone como “perdido” desde la aplicación Find Hub, el sistema exige el desbloqueo obligatorio mediante huella dactilar o reconocimiento facial. Esta medida refuerza la protección ante robos o pérdidas accidentales.

Más de 20 modelos de móviles ya pueden instalar Android 17. (Europa Press)
Más de 20 modelos de móviles ya pueden instalar Android 17. (Europa Press)

Otra función novedosa es la opción de grabar la pantalla del móvil y, simultáneamente, la cámara frontal. Esto permite superponer el rostro del usuario sobre la grabación, una funcionalidad similar a la pantalla verde utilizada en plataformas como Instagram o TikTok.

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Modelos compatibles con Android 17

La actualización de Android 17 ya está disponible para los móviles Pixel y se está distribuyendo de forma escalonada. Además, otros fabricantes han iniciado el despliegue, aunque en algunos casos el proceso se encuentra en fase beta. El listado de dispositivos compatibles supera los 20 modelos, lo que refleja una amplia cobertura en el ecosistema Android.

Móviles Pixel compatibles:

  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10
  • Pixel 10a
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9
  • Pixel 9a
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8
  • Pixel 8a
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7
  • Pixel 7a
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6
  • Pixel 6a
Cuatro Google Pixel 9a en colores verde claro, gris oscuro, rojo y azul, alineados mostrando su parte trasera con cámara y logo G sobre fondo blanco
Los Pixel fueron los primeros en recibir la última actualización de Android. (Google)

Móviles Samsung compatibles:

Samsung ha comenzado a actualizar algunos de sus modelos a Android 17 mediante la capa One UI 9, aunque por el momento solo en fase beta. Los dispositivos incluidos son:

  • Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy S26 Plus
  • Galaxy S26
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Plus
  • Galaxy S25

Otros fabricantes:

Además de Google y Samsung, otros fabricantes también ofrecen la actualización a Android 17 en modelos seleccionados:

  • OnePlus 15
  • Oppo Find X9 Pro
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra
Los modelos recientes de Xiaomi pueden actualizarse a Android 17. (Europa Press)
Los modelos recientes de Xiaomi pueden actualizarse a Android 17. (Europa Press)

Proceso de actualización

En los móviles Pixel, la actualización de Android 17 se está realizando de forma escalonada, por lo que puede tardar algunos días en llegar a todos los dispositivos. Para comprobar la disponibilidad, basta con acceder a Ajustes > Información del teléfono > Actualización de software y verificar si la nueva versión está lista para descargar.

En el caso de los móviles Samsung compatibles, el usuario debe descargar la aplicación Samsung Members, entrar en la app y pulsar sobre el banner que aparece en la página principal. Luego, basta seguir las indicaciones que se muestran en pantalla para inscribirse en el programa beta y recibir la actualización.

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