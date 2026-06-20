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Android 17 ya está disponible: lista de celulares compatibles y cómo instalar

Desde mejoras antirrobo hasta ventanas flotantes para aplicaciones, Android 17 comienza su despliegue y estos son los teléfonos que ya pueden descargarlo

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Android 17 ya llegó y hay una lista de celulares que son compatibles.
Android 17 ya llegó y hay una lista de celulares que son compatibles. (Visualesia)

Android 17 ya comenzó a desplegarse oficialmente y Google confirmó la llegada de la nueva versión de su sistema operativo con funciones centradas en la productividad, la seguridad y la experiencia de uso. Aunque los primeros dispositivos en recibir la actualización son los Pixel, fabricantes como Samsung, Xiaomi, OnePlus y Oppo ya iniciaron sus programas beta basados en esta versión.

La nueva actualización incorpora herramientas como ventanas flotantes para aplicaciones, mejoras antirrobo y nuevas opciones para grabar la pantalla con la cámara frontal activa. En total, más de 20 teléfonos ya son compatibles con Android 17, ya sea mediante la versión estable o a través de programas de prueba.

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Android 17 ya comenzó a llegar a los primeros celulares

Google liberó Android 17 para los dispositivos Pixel compatibles y abrió el camino para que otros fabricantes adapten la nueva versión a sus propias capas de personalización.

Google lanza Android 17 y ya se pueden actualizar todos los Pixel compatibles.
Google lanza Android 17 y ya se pueden actualizar todos los Pixel compatibles.

La actualización introduce cambios enfocados en hacer más cómoda la navegación y reforzar la seguridad. Además, varias marcas ya trabajan en el despliegue de Android 17 mediante versiones beta, algo habitual antes de la llegada de las ediciones estables.

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De esta manera, usuarios de Samsung, Xiaomi, OnePlus y Oppo ya pueden probar las novedades del sistema en algunos modelos seleccionados.

Qué novedades trae Android 17

Una de las funciones más llamativas de Android 17 es “App Bubbles”, una herramienta que permite mantener aplicaciones abiertas en pequeñas burbujas flotantes.

Gracias a esta característica, los usuarios pueden minimizar una app y acceder rápidamente a ella mientras utilizan otras aplicaciones, de una forma similar a las burbujas de chat que existen en algunos servicios de mensajería.

Otra de las novedades importantes está relacionada con la seguridad. Android 17 incorpora un nuevo modo antirrobo que actúa cuando el dispositivo se marca como perdido mediante Find Hub.

En ese caso, el sistema obliga a desbloquear el teléfono utilizando biometría, ya sea mediante huella dactilar o reconocimiento facial, dificultando el acceso por parte de terceros.

Android 17 integrará más funciones de seguridad. (Google)
Android 17 integrará más funciones de seguridad. (Google)

Asimismo, la actualización permite grabar simultáneamente la pantalla y la cámara frontal, una función útil para creadores de contenido y usuarios que realizan tutoriales o transmisiones.

Lista de celulares Pixel compatibles con Android 17

Los teléfonos de Google son los primeros en recibir la actualización oficial. Los modelos compatibles son:

  • Pixel 10 Pro Fold.
  • Pixel 10 Pro.
  • Pixel 10 Pro XL.
  • Pixel 10.
  • Pixel 10a.
  • Pixel 9 Pro Fold.
  • Pixel 9 Pro XL.
  • Pixel 9 Pro.
  • Pixel 9.
  • Pixel 9a.
  • Pixel 8 Pro.
  • Pixel 8.
  • Pixel 8a.
  • Pixel 7 Pro.
  • Pixel 7.
  • Pixel 7a.
  • Pixel 6 Pro.
  • Pixel 6.
  • Pixel 6a.
Android 17 - celulares - tecnología - 20 de mayo
Android 17 ya llegó a más de 20 modelos diferentes de celulares. (Imagen ilustrativa Infobae)

Celulares Samsung compatibles con Android 17

Samsung comenzó a probar Android 17 mediante One UI 9. Los modelos que forman parte del programa beta son:

  • Galaxy S26 Ultra.
  • Galaxy S26 Plus.
  • Galaxy S26.
  • Galaxy S25 Ultra.
  • Galaxy S25 Plus.
  • Galaxy S25.

Otros celulares que pueden instalar Android 17

Además de Google y Samsung, otros fabricantes ya comenzaron a ofrecer acceso anticipado a la nueva versión:

  • OnePlus 15.
  • Oppo Find X9 Pro.
  • Xiaomi 17.
  • Xiaomi 17 Ultra.

Cómo instalar Android 17

En los teléfonos Pixel, la actualización se distribuye de forma progresiva. Para comprobar si ya está disponible, es necesario seguir estos pasos:

  1. Abrir Ajustes.
  2. Entrar en “Información del teléfono”.
  3. Acceder a “Actualización de software”.
  4. Verificar si Android 17 aparece disponible para descargar.
Android 17 ya se encuentra disponible en diferentes celulares.
Android 17 ya se encuentra disponible en diferentes celulares.

En los dispositivos Samsung compatibles, el acceso se realiza mediante el programa beta de One UI 9.

Para ello, los usuarios deben:

  1. Descargar la aplicación Samsung Members.
  2. Abrir la app e identificar el banner correspondiente al programa beta.
  3. Seguir las instrucciones para registrarse.
  4. Instalar la actualización cuando esté habilitada.

Android 17 apuesta por la seguridad y la multitarea

Con esta nueva versión, Google busca ofrecer una experiencia más flexible y segura. Las mejoras en multitarea, las nuevas opciones para grabar contenido y las funciones antirrobo reflejan la intención de adaptar Android a las necesidades actuales de los usuarios.

Aunque la actualización llegará gradualmente a más dispositivos durante los próximos meses, más de 20 teléfonos ya tienen acceso a Android 17, marcando el inicio de una nueva etapa para el ecosistema Android.

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