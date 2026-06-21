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Scaloni y Enzo Fernández hablan en conferencia de prensa antes del partido ante Austria con el pase a 16avos del Mundial en juego

El entrenador de la Albiceleste ya se encuentra en Dallas con el plantel al completo por primera vez en el torneo y dos dudas tácticas por resolver en el ataque. A las 21 (hora argentina) iniciará la conferencia

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23:37 hsHoy

El par de incógnitas en el once inicial que maneja el entrenador

Las dos dudas que Scaloni podría despejar en la conferencia están en el sector ofensivo. En el costado izquierdo del ataque, Thiago Almada parte con ventaja para conservar su lugar, aunque Nicolás González —quien ingresó desde el banco ante Argelia y dio una asistencia— aparece como alternativa. En la delantera, la disyuntiva es entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez: el delantero del Inter tendría una leve ventaja, dado que Álvarez aún busca recuperar su mejor nivel tras la lesión de tobillo con la que llegó al torneo.

El equipo aparece prácticamente definido, con un cambio confirmado respecto al 3-0 sobre Argelia. Nahuel Molina ingresará en el lateral derecho en lugar de Gonzalo Montiel, quien sufrió una sobrecarga en el cuádriceps derecho durante la semana. El resto de la estructura se mantendría intacta: Emiliano Martínez en el arco; Cristian Romero y Lisandro Martínez como zagueros centrales; Facundo Medina en el lateral izquierdo; y el tridente de volantes compuesto por Rodrigo De Paul, Fernández y Alexis Mac Allister.

23:24 hsHoy

Qué necesita Argentina para confirmar su pase a 16avos

Una victoria ante Austria le garantizaría a Argentina el pase a los dieciseisavos de final, independientemente de lo que ocurra en la última fecha del Grupo J. Si además Jordania no supera a Argelia en ese mismo encuentro, la Albiceleste terminaría primera del grupo sin importar el resultado del tercer partido. El encuentro ante los europeos está programado para el lunes a las 14:00 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Arlington.

23:13 hsHoy
Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina (@Argentina)
Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina (@Argentina)

Bienvenidos a la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Enzo Fernández

Scaloni y Enzo Fernández hablarán este domingo ante los medios en el AT&T Stadium, a pocas horas de que la selección argentina dispute su segundo partido del Mundial 2026 ante Austria, con la clasificación a los 16avos de final al alcance de la mano. La conferencia de prensa está prevista para las 21 (hora argentina) en el estadio ubicado en Arlington, en las afueras de Dallas, ciudad que será sede del encuentro del lunes.

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