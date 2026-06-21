Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

La conductora de Telenoche interrumpió su rutina de cobertura en Texas tras un encierro inesperado en un hotel. El video (Video: Instagram)

El inesperado encierro de Dominique Metzger en un ascensor de Dallas obligó a la conductora de Telenoche (Eltrece) y periodista de TN a interrumpir su cobertura del Mundial 2026 para enfrentar un momento de tensión fuera de cámara. El contratiempo ocurrió pocas horas antes del segundo partido de la Selección Argentina, mientras se encontraba en la ciudad texana para transmitir los detalles del torneo.

La situación se resolvió rápidamente, pero dejó a Metzger visiblemente afectada. El personal del hotel, al comprender la angustia de la periodista, le informó: “Se va a apagar, va a estar oscuro”, buscaban tranquilizarla mientras trabajaban para liberarla. Finalmente, Metzger relató: “Ya salí, recién salí...”, en un mensaje que compartió con alivio a sus seguidores tras el incidente.

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A modo de compensación por el mal momento, el hotel decidió mejorar su experiencia. “Ahora me están llevando a la habitación porque, por el dolor que pasé y el sufrimiento, me van a hacer un upgrade”, contó la conductora en tono distendido, mostrando su equipaje mientras recorría los pasillos hacia la nueva habitación.

La periodista relató la angustia que vivió al quedarse encerrada en un ascensor (Telenoche, Eltrece)

En su cuenta de Instagram, Metzger ironizó sobre su historial de incidentes en coberturas internacionales: “En los mundiales siempre me pasan cosas”, escribió, recordando que durante su labor en Qatar 2022 sufrió el robo de sus pertenencias mientras realizaba una nota.

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La periodista, en aquel momento enviada a Doha para cubrir la Copa del Mundo, relató que sufrió el robo de su billetera mientras transmitía en vivo desde la capital de Qatar. Perdió documentos, dinero y tarjetas y relató cómo al acudir a la comisaría, describió la estructura dividida por género, donde las mujeres son atendidas por personal femenino en un sector exclusivo.

En la comisaría, Metzger señaló que los policías hombres no pueden atender ni registrar a las mujeres, por lo que debió esperar en un área diferenciada. Durante la denuncia, le preguntaron explícitamente qué sanción deseaba que aplicara la Justicia en caso de hallar al responsable, entre las opciones mencionadas: condena a prisión o deportación.

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La conductora optó por la meditación para no angustiarse por el encierro (Instagram)

El episodio de Dominique en el ascensor se produjo en la previa al encuentro entre Argentina y Austria, generando preocupación momentánea entre el equipo de producción. Tras el rescate, Metzger optó por compartir la experiencia con sus seguidores y mostró la vista panorámica desde su nuevo cuarto: “Esta es la vista de mi habitación, que da a todo el centro del Skyline de Dallas. Así que no salió tan mal, al final”.

La periodista, lejos de dejarse llevar por el miedo, recurrió a ejercicios de respiración para mantenerse tranquila mientras aguardaba la llegada del personal de rescate. El incidente se resolvió sin consecuencias físicas para Metzger, quien pudo continuar con su labor periodística en el Mundial. El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, evidencia los desafíos inesperados que pueden enfrentar los enviados especiales durante eventos de gran magnitud.

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Hace un mes la conductora de Telenoche sorprendió a la audiencia de La Noche de Mirtha (Eltrece) al revelar, por primera vez en televisión, que está viviendo un nuevo romance. La confesión se produjo durante una charla distendida en el programa conducido por Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó de manera directa sobre su situación sentimental.

Dominique compartió en el ciclo de Mirtha Legrand que está iniciando una relación amorosa (La noche de Mirtha, Eltrece)

Sin rodeos, Metzger reconoció que está comenzando una relación y expresó: “Estoy arrancando algo, Mirtha, hace poquito”. La periodista, visiblemente contenta aunque algo nerviosa, admitió que atraviesa una etapa especial: “Estoy en la etapa del enamoramiento”.

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Durante el programa, Metzger decidió compartir algunos detalles sobre su pareja, aunque prefirió mantener cierta reserva. Contó que su compañero es una persona tranquila y que no pertenece al mundo de los medios de comunicación. “Él no tiene nada que ver con el medio. Me pongo nerviosa, Mirtha”, respondió entre risas cuando la legendaria anfitriona intentó averiguar más.

El vínculo, según sus palabras, le genera mucha alegría y representa una etapa de felicidad. En un gesto espontáneo, la conductora de Telenoche aprovechó para enviarle un mensaje en vivo: “Le mandamos un beso, él sabe, y yo estoy muy contenta con esto”, cerró el tema en pantalla.

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