Teleshow

Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

La conductora de Telenoche interrumpió su rutina de cobertura en Texas tras un encierro inesperado en un hotel. El video

Guardar
Google icon

La conductora de Telenoche interrumpió su rutina de cobertura en Texas tras un encierro inesperado en un hotel. El video (Video: Instagram)

El inesperado encierro de Dominique Metzger en un ascensor de Dallas obligó a la conductora de Telenoche (Eltrece) y periodista de TN a interrumpir su cobertura del Mundial 2026 para enfrentar un momento de tensión fuera de cámara. El contratiempo ocurrió pocas horas antes del segundo partido de la Selección Argentina, mientras se encontraba en la ciudad texana para transmitir los detalles del torneo.

La situación se resolvió rápidamente, pero dejó a Metzger visiblemente afectada. El personal del hotel, al comprender la angustia de la periodista, le informó: “Se va a apagar, va a estar oscuro”, buscaban tranquilizarla mientras trabajaban para liberarla. Finalmente, Metzger relató: “Ya salí, recién salí...”, en un mensaje que compartió con alivio a sus seguidores tras el incidente.

PUBLICIDAD

A modo de compensación por el mal momento, el hotel decidió mejorar su experiencia. “Ahora me están llevando a la habitación porque, por el dolor que pasé y el sufrimiento, me van a hacer un upgrade”, contó la conductora en tono distendido, mostrando su equipaje mientras recorría los pasillos hacia la nueva habitación.

dominique metzger
La periodista relató la angustia que vivió al quedarse encerrada en un ascensor (Telenoche, Eltrece)

En su cuenta de Instagram, Metzger ironizó sobre su historial de incidentes en coberturas internacionales: “En los mundiales siempre me pasan cosas”, escribió, recordando que durante su labor en Qatar 2022 sufrió el robo de sus pertenencias mientras realizaba una nota.

PUBLICIDAD

La periodista, en aquel momento enviada a Doha para cubrir la Copa del Mundo, relató que sufrió el robo de su billetera mientras transmitía en vivo desde la capital de Qatar. Perdió documentos, dinero y tarjetas y relató cómo al acudir a la comisaría, describió la estructura dividida por género, donde las mujeres son atendidas por personal femenino en un sector exclusivo.

En la comisaría, Metzger señaló que los policías hombres no pueden atender ni registrar a las mujeres, por lo que debió esperar en un área diferenciada. Durante la denuncia, le preguntaron explícitamente qué sanción deseaba que aplicara la Justicia en caso de hallar al responsable, entre las opciones mencionadas: condena a prisión o deportación.

Dominique Metzger, de mediana edad, de pie, sonriendo, brazos cruzados. Viste camisa y pantalón de mezclilla azul. Fondo de vidrio con reflejos
La conductora optó por la meditación para no angustiarse por el encierro (Instagram)

El episodio de Dominique en el ascensor se produjo en la previa al encuentro entre Argentina y Austria, generando preocupación momentánea entre el equipo de producción. Tras el rescate, Metzger optó por compartir la experiencia con sus seguidores y mostró la vista panorámica desde su nuevo cuarto: “Esta es la vista de mi habitación, que da a todo el centro del Skyline de Dallas. Así que no salió tan mal, al final”.

La periodista, lejos de dejarse llevar por el miedo, recurrió a ejercicios de respiración para mantenerse tranquila mientras aguardaba la llegada del personal de rescate. El incidente se resolvió sin consecuencias físicas para Metzger, quien pudo continuar con su labor periodística en el Mundial. El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, evidencia los desafíos inesperados que pueden enfrentar los enviados especiales durante eventos de gran magnitud.

Hace un mes la conductora de Telenoche sorprendió a la audiencia de La Noche de Mirtha (Eltrece) al revelar, por primera vez en televisión, que está viviendo un nuevo romance. La confesión se produjo durante una charla distendida en el programa conducido por Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó de manera directa sobre su situación sentimental.

Dominique compartió en el ciclo de Mirtha Legrand que está iniciando una relación amorosa (La noche de Mirtha, Eltrece)
Dominique compartió en el ciclo de Mirtha Legrand que está iniciando una relación amorosa (La noche de Mirtha, Eltrece)

Sin rodeos, Metzger reconoció que está comenzando una relación y expresó: “Estoy arrancando algo, Mirtha, hace poquito”. La periodista, visiblemente contenta aunque algo nerviosa, admitió que atraviesa una etapa especial: “Estoy en la etapa del enamoramiento”.

Durante el programa, Metzger decidió compartir algunos detalles sobre su pareja, aunque prefirió mantener cierta reserva. Contó que su compañero es una persona tranquila y que no pertenece al mundo de los medios de comunicación. “Él no tiene nada que ver con el medio. Me pongo nerviosa, Mirtha”, respondió entre risas cuando la legendaria anfitriona intentó averiguar más.

El vínculo, según sus palabras, le genera mucha alegría y representa una etapa de felicidad. En un gesto espontáneo, la conductora de Telenoche aprovechó para enviarle un mensaje en vivo: “Le mandamos un beso, él sabe, y yo estoy muy contenta con esto”, cerró el tema en pantalla.

Temas Relacionados

Dominique MetzgerTNTelenocheascensor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

El fallecimiento del exluchador fue confirmada por su compañero del recordado programa de catch, y sacudió a los seguidores del ciclo televisivo. Su personaje se convirtió en una figura muy querida desde su debut en 2006

Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

El actor recordó en Almorzando con Juana la salida en Mendoza que inspiró “Ouke”, la canción del dúo. Fiesta, backstage y camaradería que terminó convertida en uno de sus temas más recordados

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Roly Serrano contra las críticas por el romance con su novia, 44 años menor que él: “No tienen vida”

El actor de 71 años fue rotundo al referirse a los cuestionamientos que recibe en las redes por su relación con la actriz Candelaria Saldaño de 27 años

Roly Serrano contra las críticas por el romance con su novia, 44 años menor que él: “No tienen vida”

Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

La cantante de música tropical bajó a último momento la presentación en el Club Centenario, mientras su entorno aseguró que priorizaron su bienestar

Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

El conmovedor posteo de Delfina Pignatiello a su expareja Lucas Vignale tras su muerte: “El milagro de coincidir”

A una semana del accidente en Río de Janeiro, la exnadadora le dedicó unas emotivas palabras al productor de videos, quien murió junto a Gaspy y cuatro personas más el domingo pasado

El conmovedor posteo de Delfina Pignatiello a su expareja Lucas Vignale tras su muerte: “El milagro de coincidir”

DEPORTES

El famoso cantante que apareció en el banderazo de 10.000 argentinos en Dallas: “Es mi primer Mundial”

El famoso cantante que apareció en el banderazo de 10.000 argentinos en Dallas: “Es mi primer Mundial”

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y definirá su futuro en el Mundial 2026 ante España

Scaloni y Enzo Fernández hablan en conferencia de prensa antes del partido ante Austria con el pase a 16avos del Mundial en juego

Las fotos y videos del espectacular banderazo de los hinchas de Argentina en Dallas: la letra del nuevo himno

“¿Quién es mejor entre vos, Haaland, Kane y Messi?”: la contundente respuesta de Mbappé a horas del duelo ante Irak por el Mundial

TELESHOW

Dominique Metzger queda atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

Dominique Metzger queda atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Roly Serrano contra las críticas por el romance con su novia, 44 años menor que él: “No tienen vida”

Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

INFOBAE AMÉRICA

Un avión militar boliviano se estrelló en una zona montañosa de Cochabamba: hay seis muertos

Un avión militar boliviano se estrelló en una zona montañosa de Cochabamba: hay seis muertos

Autoridades de El Salvador anuncian cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad por instalación de una pasarela

Panamá es un ejemplo de cómo atraer inversiones con reglas y regulaciones claras, afirma secretario general de la OEA, Albert Ramdin

La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”

Alemania calificó a la dictadura de Cuba como un “régimen de injusticia” y negó la existencia de un bloqueo a la isla