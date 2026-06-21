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Alexa+ reserva restaurantes por ti: la función de Amazon que encuentra mesa gratis

El asistente accede en tiempo real a la oferta de establecimientos gastronómicos y cruza la información del usuario, como preferencias previas

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Alexa+ - IA - reserva - restaurant - tecnología - 21 de junio
La expansión de esta función está, por ahora, limitada al mercado español, aunque se espera que se extienda a otros países europeos. (Composición Infobae: REUTERS/Brendan McDermid / Amazon)

La integración de inteligencia artificial avanzada en asistentes virtuales está transformando la manera en que los usuarios gestionan actividades cotidianas como reservar en restaurantes. Amazon lidera este cambio con Alexa+, una versión renovada de su asistente que ahora permite a los usuarios reservar mesa de forma automática y gratuita gracias a la colaboración con la plataforma TheFork.

Esta función utiliza IA generativa para analizar el contexto personal y ofrecer recomendaciones personalizadas, eliminando los procedimientos rígidos del pasado y facilitando el proceso sin costes añadidos.

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Cómo funciona la reserva de restaurantes con Alexa+

El reciente despliegue de Alexa+ en España marca un hito en la automatización de reservas a través de asistentes virtuales. El usuario solo debe vincular su cuenta de TheFork en la aplicación de Alexa, lo que habilita al sistema para identificarlo y gestionar reservas reales.

Alexa+ - IA - reserva - restaurant - tecnología - 21 de junio
Ejemplo de cómo Alexa+ y TheFork se combinan para gestionar la reserva de mesas en locales gastronómicos. (Amazon)

La función está disponible desde junio de 2026, aunque se implementa de forma gradual: primero accedieron quienes cuentan con la versión de pago o acceso anticipado de Alexa+.

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Para que Alexa+ gestione la reserva, basta con solicitar una mesa mediante instrucciones naturales. El asistente, al estar integrado con TheFork, accede en tiempo real a la oferta de restaurantes y cruza la información del usuario, como preferencias previas o restricciones alimentarias. Esta automatización reduce los pasos al mínimo, ya que no es necesario navegar menús ni utilizar aplicaciones adicionales.

La expansión de esta función está, por ahora, limitada al mercado español, aunque se espera que se extienda a otros países europeos donde TheFork tiene presencia significativa. Amazon y la empresa en cuestión no han anunciado una fecha para la llegada a otros idiomas o territorios, pero España actúa como mercado piloto de la tecnología.

Para que Alexa+ gestione la reserva, basta con solicitar una mesa mediante instrucciones naturales. REUTERS/Brendan McDermid
Para que Alexa+ gestione la reserva, basta con solicitar una mesa mediante instrucciones naturales. REUTERS/Brendan McDermid

Ventajas de la IA en reservas: personalización y memoria a largo plazo

Una de las principales diferencias entre Alexa+ y los sistemas tradicionales es su capacidad para recordar datos de interacciones previas y utilizarlos en futuras reservas. El asistente puede identificar, por ejemplo, si un familiar del usuario es vegetariano, si prefiere ambientes informales para ciertas ocasiones o si suele frecuentar zonas específicas.

Estos datos, recogidos de manera casual durante las conversaciones diarias, son indexados y almacenados para ser utilizados automáticamente en futuras interacciones.

Cuando se solicita una reserva, Alexa+ cruza estos hábitos y preferencias con la base de datos de TheFork, priorizando restaurantes que cumplan con los requisitos personales y la disponibilidad en tiempo real. De esta forma, el proceso resulta mucho más eficiente y adaptado a las necesidades del usuario, sin requerir instrucciones detalladas o búsquedas manuales.

Alexa+ - IA - reserva - restaurant - tecnología - 21 de junio
Muestra de la pantalla de Alexa+ al solicitar una mesa a través de TheFork, reflejando las preferencias almacenadas del usuario. (Amazon)

Además, el motor conversacional de Amazon permite encadenar acciones en una sola interacción por voz, como formalizar una reserva, añadir el evento al calendario y enviar recordatorios o mensajes relacionados, todo sin necesidad de abrir el teléfono móvil.

Proceso automatizado de reservas y gestión de eventos

La metodología desarrollada por los equipos de software de Amazon y TheFork simplifica el proceso de reservar una mesa y planificar eventos asociados. Al pedir una reserva para un evento específico, como un aniversario, la IA analiza el contexto y prioriza establecimientos con ambientes adecuados, valoraciones altas y mesas disponibles a la hora solicitada.

Una vez que se confirma la opción preferida, el sistema registra automáticamente la reserva y crea un evento en el calendario del usuario, sincronizándolo en todos los dispositivos si están correctamente configurados.

Además, desde la misma sesión de voz, es posible activar recordatorios o enviar mensajes a otros contactos, como pedir a familiares que cuiden a los niños, cerrando así todos los detalles logísticos de la cita.

Alexa+ es la nueva generación del asistente virtual de Amazon potenciado con Inteligencia Artificial (IA) generativa. REUTERS/Brendan McDermid
Alexa+ es la nueva generación del asistente virtual de Amazon potenciado con Inteligencia Artificial (IA) generativa. REUTERS/Brendan McDermid

Continuidad de la experiencia en diferentes dispositivos y ubicaciones

Otra característica relevante de Alexa+ es la continuidad de la experiencia, permitiendo que la sesión de chat no se interrumpa aunque el usuario cambie de ubicación dentro de la vivienda o salga a la calle. El proceso de reserva puede comenzar en un dispositivo Echo en el dormitorio, continuar en una pantalla inteligente en la cocina y finalizar desde la aplicación móvil de Alexa durante un trayecto en transporte público.

La nube de Amazon mantiene el hilo de la conversación y almacena información relevante, como los perfiles de los acompañantes y las restricciones alimentarias, facilitando que el usuario pueda gestionar todo el proceso de forma fluida y sin interrupciones.

La llegada de estas funciones posiciona a España como el primer país europeo en disponer de Alexa+ con integración completa de TheFork, y anticipa una posible expansión a otros mercados donde la gestión automatizada de reservas podría transformar la experiencia cotidiana de los usuarios.

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