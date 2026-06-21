Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

Vicente Viloni confirmó la muerte del ex luchador de 100% Lucha y lo despidió en redes con un mensaje que se viralizó entre fanáticos y colegas

Pablo Christian Más Albert, el luchador argentino que millones de fanáticos de la televisión conocieron como el Teniente Steve Murphy, murió este sábado 21 de junio de 2026 a los 57 años. La noticia la confirmó su amigo cercano Norberto Adrián Fernández, conocido como Vicente Viloni y se propagó de inmediato entre la comunidad de la lucha libre nacional, donde la figura de Murphy había dejado una huella profunda desde su debut en pantalla a comienzos de 2006.

Más Albert había nacido el 18 de febrero de 1969. La causa de su muerte no fue confirmada de manera oficial, aunque usuarios que seguían su trayectoria recordaron algunos problemas de salud que venía teniendo el último tiempo.

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Pablo Christian Más Albert, conocido como el Teniente Steve Murphy en 100% Lucha, murió el 21 de junio de 2026 a los 57 años

Viloni rompió el silencio en las redes con el mensaje más desgarrador de la jornada. “Lo siento tanto amigo mío... No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí. Se va parte de mi vida”, escribió en sus redes sociales, junto a una fotografía de ambos. El posteo se viralizó rápidamente y concentró decenas de respuestas de fanáticos y colegas del ambiente. “Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre”, completó Viloni en el mismo texto.

El personaje del Teniente Steve Murphy debutó el 1° de enero de 2006, en la primera emisión del programa 100% Lucha por la pantalla argentina. La ficción lo presentaba como un militar estadounidense oriundo del estado de Utah que había desertado del ejército de su país por discrepancias con sus políticas, y que solo podía regresar a su patria si conquistaba el campeonato del certamen. Ese objetivo nunca se cumplió dentro de la historia, aunque Murphy sí logró coronarse en un torneo relámpago de duplas junto a su compañero McFloyd en 2007.

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El Teniente Steve Murphy debutó en 100% Lucha el 1 de enero de 2006 como un militar estadounidense de Utah dentro de una de las tramas centrales del programa

Dentro del mismo universo de 100% Lucha, Más Albert también encarnó al personaje enmascarado Sodrak, Amo de la Oscuridad, con quien tuvo actuaciones individuales y formó junto a Cara de Máscara la dupla conocida como la Dupla del Terror. Su gran rival en pantalla fue Ron Doxon, un agente del servicio secreto de los Estados Unidos que se había inscripto en el torneo con la misión de vigilar las actividades de Murphy. Esa rivalidad fue uno de los ejes narrativos más recordados por los seguidores del programa.

En 2008, Más Albert dejó 100% Lucha y al año siguiente se incorporó a Guerreros del Ring, otra propuesta del circuito de la lucha libre televisada en Argentina. En 2011 encabezó el piloto del programa Show Catch, donde sumó el personaje de La Bestia a su repertorio. Posteriormente realizó presentaciones en X Siempre Lucha y en numerosas agrupaciones del ambiente independiente, lo que extendió su vínculo con el género mucho más allá de su etapa en la televisión masiva.

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En la historia de 100% Lucha, Steve Murphy buscaba ganar el campeonato para poder regresar a su país, aunque ese objetivo no se cumplió

Las reacciones en redes no tardaron en multiplicarse. “Sin exagerar, el luchador más técnico de esa generación. QEPD”, escribió un usuario en X. Otros expresaron incredulidad ante la noticia: “¿Falleció el Teniente Murphy? No puede ser. Abrazo grande Vicente”, publicó otro. Desde distintas cuentas llegaron mensajes de condolencias a la familia y al entorno del mundo de la lucha libre: “Condolencias a su familia y la familia luchadora”, “Uno de mis luchadores favoritos, que Dios lo tenga en la gloria”, “Un guerrero nuevo en el Valhalla, en paz descanse”.