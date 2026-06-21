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Las fotos y videos del espectacular banderazo de los hinchas de Argentina en Dallas: la letra del nuevo himno

Unos 10000 fanáticos se reunieron a 24 horas del choque de La Scaloneta con Austria por el Mundial 2026

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Una multitud de personas se congrega al aire libre en Dallas, Texas. Los asistentes visten camisetas deportivas con los colores azul y blanco, e izan banderas que exhiben la imagen de jugadores de la Selección

10.000 personas se autoconvocaron este domingo en el Klyde Warren Park de Dallas para un banderazo en la previa del partido entre Argentina y Austria, válido por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La concentración comenzó a las 17 horas en ese parque del centro de la ciudad y superó con amplitud la del encuentro similar que tuvo lugar en Kansas City antes del debut frente a Argelia.

Las camisetas de clubes de todo el país le dieron al encuentro un carácter federal. River Plate, Boca Juniors, Racing, Independiente, San Lorenzo, Newell’s y Rosario Central convivieron con las de Gimnasia y Estudiantes de La Plata, Unión y Colón de Santa Fe, y San Martín de Tucumán. Todos cantaron al unísono, pese a la diversidad de colores.

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Cientos de argentinos llegan al Klyde Warrern Park en la previa del partido del equipo de Scaloni ante Austria.

Entre la multitud, algunos fanáticos llegaron con la esperanza de conseguir una entrada para el partido del lunes. El estadio de Dallas tiene prevista una ocupación total para el encuentro, programado para las 14 horas. Hasta hinchas locales estadounidenses se sumaron a la celebración con los colores celeste y blanco.

Los cánticos de siempre abrieron paso a la novedad del torneo. “La cuarta estrella”, el nuevo himno que la hinchada adoptó para este Mundial, se escuchó con fuerza entre la multitud. La letra arranca con un repaso por la última conquista: “Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, La Scaloneta va a vengar, la Copa que le robaron al Diez, la que no nos dejaron levantar”.

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Cientos de hinchas argentinos se congregan en el Klyde Warrern Park de Dallas, Texas, para participar del banderazo en la previa del choque entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial

El cierre apela a la historia y a los afectos: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”. El “Muchachos”, emblema de Qatar 2022, también volvió a sonar, junto a los clásicos “Tomala vos, damela a mí” y “Ya lo ve, ya lo ve”, ambas contra Brasil e Inglaterra, respectivamente.

Banderas con los rostros de Diego Maradona, Ángel Di María, Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez ondearon entre la multitud. Las camisetas con los nombres del capitán, del arquero y de Julián Álvarez llenaron las calles del parque.

El seleccionado conducido por Lionel Scaloni llega al partido con el impulso de un debut contundente: 3-0 ante Argelia, con triplete de Messi. Una victoria ante Austria le permitiría asegurar el pasaje a los dieciseisavos de final del torneo.

Este domingo, el plantel completó su última práctica en Kansas City antes de trasladar la concentración a Dallas. Por primera vez desde el inicio de la preparación mundialista, Scaloni tuvo a los 26 futbolistas disponibles, lo que le permitió definir el equipo con el que buscará encadenar su segunda victoria en el torneo.

El único cambio previsto respecto al equipo que venció a Argelia es el regreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Montiel fue titular en el debut pero abandonó la cancha al descanso para dar paso al jugador del Atlético de Madrid. El defensor de River Plate completó el entrenamiento pese a que arrastra una leve sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.

El once que se perfila para el duelo ante Austria quedaría conformado así: Martínez; Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Messi y Lautaro Martínez.

LAS IMÁGENES DEL BANDERAZO ARGENTINO EN DALLAS

Las banderas de los hinchas
Las banderas de los hinchas
Los aficionados, en Dallas
Los aficionados, en Dallas
Un niño con la camiseta de Julián Álvarez
Un niño con la camiseta de Julián Álvarez
El banderazo, desde adentro
El banderazo, desde adentro
Messi, Di María y el Dibu en una bandera
Messi, Di María y el Dibu en una bandera
Diego Maradona, siempre presente
Diego Maradona, siempre presente
Las banderas le dieron color
Las banderas le dieron color
Banderazo de argentinos en Dallas antes del partido ante Austria
La Scaloneta
Banderazo de argentinos en Dallas antes del partido ante Austria
Una parrila en medio del banderazo
Banderazo de argentinos en Dallas antes del partido ante Austria
La parrila acompañó
Banderazo de argentinos en Dallas antes del partido ante Austria
Hinchas de varios clubes se acercaron con su camiseta
Banderazo de argentinos en Dallas antes del partido ante Austria
La calle cerrada para el banderazo
Banderazo de argentinos en Dallas antes del partido ante Austria
Otra postal del banderazo
Banderazo de argentinos en Dallas antes del partido ante Austria
El corazón de Dallas
Banderazo de argentinos en Dallas antes del partido ante Austria
Aficionados que llegaron desde la Patagonia
Banderazo de argentinos en Dallas antes del partido ante Austria
Las banderas colgadas en el parque

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