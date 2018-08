Un estudio sobre la ciberseguridad en América Latina y el Caribe, demostró que la infraestructura de cuidado y prevención es deficiente en la región: 22 de 32 países analizados no tienen estrategias de seguridad cibernética; 18 países no han identificado "elementos clave " de su infraestructura crítica nacional y 24 no cuentan con un mecanismo de planificación y coordinación en estos temas.