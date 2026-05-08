Colombia

⁠Petro reaccionó a la imputación contra el general (r) Zapateiro por presunto acoso sexual y arremetió contra Duque: “Delincuencia en el poder”

El presidente se pronunció luego de que la Fiscalía avanzara en la imputación de cargos contra el excomandante del Ejército, investigado por presuntas conductas de asedio e intimidación sexual contra dos funcionarias

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La Fiscalía imputó a Zapateiro por presunto acoso sexual contra dos funcionarias de las fuerzas militares - crédito Visuales IA
La Fiscalía imputó a Zapateiro por presunto acoso sexual contra dos funcionarias de las fuerzas militares - crédito Visuales IA

El presidente Gustavo Petro reaccionó el viernes 8 de mayo a la imputación de cargos que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el general en retiro del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, señalado por presunto acoso sexual contra dos funcionarias de las fuerzas militares cuando se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional durante el gobierno de Iván Duque.

A través de su cuenta en X, el mandatario vinculó el caso judicial con cuestionamientos al gobierno anterior y aseguró que durante ese periodo se incrementaron distintos fenómenos relacionados con la violencia en el país. “No es posible que en el gobierno de Duque, dónde decidieron hacer trizas la paz con la farc y donde se dispararon exponencialmente los cultivos de hoja de coca y concomitantemente las organizaciones armadas que los controlan, el jefe de las fuerzas militares haya sido un presunto acosador sexual, hoy ‘Sub judice’”, escribió Petro.

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En el mismo mensaje, el jefe de Estado añadió: “Con delincuencia en el poder no se elimina la violencia en Colombia”.

El presidente aseguró que “con delincuencia en el poder no se elimina la violencia en Colombia” - crédito @petrogustavo/X
El presidente aseguró que “con delincuencia en el poder no se elimina la violencia en Colombia” - crédito @petrogustavo/X

Desde la mañana del viernes 8 de mayo, avanza en el Tribunal de Bogotá la diligencia de imputación de cargos en contra del excomandante del Ejército, dentro de una investigación relacionada con presuntas “conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual” contra dos mujeres vinculadas a las Fuerzas Militares.

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La Fiscalía había radicado desde el pasado 30 de abril la solicitud de imputación contra el oficial retirado. El ente investigador señaló que las presuntas víctimas son la sargento Lina Suárez Londoño y la abogada Liliana del Pilar Zambrano.

Fiscalía expuso detalles de las denuncias

La Fiscalía señaló presuntas conductas de asedio e intimidación sexual dentro del entorno laboral militar - crédito Fiscalía

Según la Fiscalía, tanto la sargento Lina Suárez como la abogada Liliana Zambrano habrían sido víctimas de “pretensiones de índole sexual” por parte del entonces alto oficial del Ejército. En la audiencia, el fiscal indicó que Zapateiro realizaba comentarios sobre la apariencia física de la suboficial y formulaba insinuaciones de carácter personal.

De acuerdo con la exposición del ente acusador, el entonces comandante utilizaba expresiones como “eres bonita” o “eres hermosa”, además de sugerirle a la uniformada que “se arreglara” o “se pusiera bella”. También, según la Fiscalía, le hacía preguntas e insinuaciones como “cuándo nos vemos” o “cuándo vamos a salir”.

Para el ente investigador, esas actuaciones generaban “un ámbito personal con finalidad sexual e íntima” dentro de espacios laborales y habrían ocurrido de manera reiterada. “Usted, señor general Zapatero Altamiranda, aprovechaba momentos en los que quedaba a solas con Lina Suárez Londoño para desplegar comportamientos de connotación sexual no consentida, consistentes en observarla de manera persistente, lasciva e insinuante, de pies a cabeza, especialmente al compartir el ascensor, acompañado de comentarios hostigantes en los que resaltaba su gusto por Lina y su interés de verse fuera de las instalaciones militares”, detalló el fiscal durante la audiencia.

La Fiscalía también señaló que el oficial retirado habría utilizado su posición de “poder, jerarquía y autoridad” para realizar invitaciones personales a la suboficial, quien era su subordinada en ese momento. Entre los hechos expuestos por el ente investigador aparece la exclusión de Lina Suárez del proceso para convertirse en oficial de las fuerzas militares, situación que, según la hipótesis de la Fiscalía, ocurrió después de que la uniformada no accediera a las presuntas insinuaciones del entonces comandante.

Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro, desató controversia en Colombia por criticar a un candidato a la Presidencia. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera).
El general en retiro se declaró inocente durante la audiencia en el Tribunal de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La segunda denuncia conocida en la diligencia corresponde a Liliana del Pilar Zambrano, abogada con maestría en ciberseguridad y pareja del general Luis Esparza. Para los años 2021 y 2022, Zambrano se desempeñaba como asesora jurídica del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares.

Según la Fiscalía, cuando ocurrieron los hechos investigados, Zapateiro ya ejercía como comandante del Ejército Nacional y tenía una posición de poder real y efectivo” dentro de la estructura militar, circunstancia que, de acuerdo con el ente acusador, generaba una relación de dependencia funcional.

La investigación indica que el contacto entre ambos habría comenzado durante el evento Cátedra Estratégica, realizado en agosto de 2021, cuando presuntamente el entonces comandante obtuvo el número personal de Zambrano sin autorización. Posteriormente, se habrían iniciado conversaciones directas por WhatsApp.

Durante la audiencia, el fiscal aseguró que el entonces oficial comenzó a enviar mensajes con comentarios sobre la apariencia física de la funcionaria y solicitudes personales. “Se veía muy hermosa en el evento, me encanta tu pelo, mándame tu última foto del celular”, habría escrito Zapateiro, según la exposición del ente investigador.

La Fiscalía sostuvo además que el excomandante del Ejército realizó llamadas y mensajes reiterados con insinuaciones personales y solicitudes para reunirse a solas con la funcionaria. El ente acusador también afirmó que, presuntamente, le pidió fotografías y videollamadas para exhibir su cuerpo.

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