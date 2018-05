-Para las organizaciones que tienen información personal eso es un problema. Quienes forman parte de un banco u hospital no deben divulgar información personal. Usualmente la gente usa Facebook, Twitter o alguna red social y pueden dar a conocer información personal sobre sus clientes y a veces no es con malicia, sino que no están pensando. Por ejemplo, en el caso de los bancos hay que entrenar a los empleados para que no divulguen información personal. Esa es una de las preocupaciones más usuales para las organizaciones que trabajan con datos personales es que se divulgue información sin malicia. Los ataques de parte de gente que forma parte de la empresa es una gran preocupación para las compañías. También puede ocurrir que alguien de adentro que no esté contento con la compañía que recibió y busque vengarse comprometiendo la seguridad del sistema.