Nicolás Maldonado fue atacado el domingo por la madrugada por un grupo de jóvenes en Despeñaderos (Gentileza: El Doce.tv)

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Luego de que denunciara haber sido atacado en patota tras recibir insultos homofóbicos a la salida de una fiesta de 15 en Despeñaderos, en Córdoba, Nicolás Maldonado (32) aseguró que nunca había experimentado una agresión de ese nivel. Por el momento, hay un joven de 18 años detenido por haber participado del hecho y ocho adolescentes vinculados a la causa.

El episodio ocurrió sobre la avenida San Martín de la localidad, situada en el departamento Santa María. Tras radicarse la denuncia, los investigadores analizaron los videos que registraron parte de la secuencia y revisaron las cámaras de seguridad de la zona para determinar quiénes participaron y cómo se originó el conflicto.

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El caso es investigado por el fiscal Alejandro Peralta Otonello, de la Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia. Así, un joven de 18 años fue detenido e imputado por lesiones leves doblemente calificadas, por el concurso premeditado de dos o más personas y por una presunta motivación vinculada con la orientación sexual de la víctima. Además, ocho adolescentes de entre 14 y 15 años fueron citados en el marco de la causa.

Según relató la víctima, la secuencia se desencadenó cuando quiso intervenir en una discusión entre un grupo de jóvenes que salía de un festejo. El hombre creyó que uno de ellos le había faltado el respeto a dos chicas y se acercó para preguntar qué ocurría.

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“Me contesta la misma chica por la que yo estaba queriendo intervenir diciéndome ‘qué mierda me meto yo’. Le dije que me estaba por meter para saber qué le había dicho, nada más”, reconstruyó. A partir de ahí, la situación escaló en pocos minutos.

En ese momento, Maldonado aseguró que pidió que lo trataran con respeto por ser mayor, pero recibió insultos relacionados con su orientación sexual. “Ahí le digo que me respete, que baje un poco el cambio porque soy mayor al lado de ella”, contó durante un diálogo con Telenoche.

De acuerdo con su denuncia, la respuesta fue inmediata: “Me dice ‘vos callate la boca, viejo’ y me empieza a decir ‘puto’, ‘maricón’. Ahí se me asoma un chico por atrás, me pega una trompada. Yo reacciono y le pegué, ahí se me vino la multitud”.

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Desde ese momento, intentó alejarse del grupo y corrió hasta una esquina donde funcionaba un kiosco, con la expectativa de salir del alcance de quienes lo seguían. Sin embargo, fue alcanzado a pocos metros, derribado en la calle y golpeado mientras estaba en el suelo.

“Viene uno y me pega de nuevo en la cara y me tira al suelo. Cuando me tira, me agarran a puñetes y a patadas en la cabeza”, relató Maldonado sobre el momento de mayor violencia. De acuerdo con El Doce.tv, la pareja de la víctima intentó auxiliarlo durante el ataque, aunque al principio otros jóvenes le impedían acercarse.

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Entre sus intentos por escapar de los agresores, el denunciante indicó que, finalmente, su pareja logró meterse entre ellos y frenar la golpiza. “Ahí mi pareja se mete, me abraza y me dejan de pegar y se van”, relató.

Un joven de 18 años fue detenido por la agresión

Luego de la golpiza, un conocido trasladó a Maldonado al hospital local. Allí constataron que sufrió lesiones leves. “Jamás me había pasado algo así, es la primera vez”, expresó la víctima luego del ataque.

Poco después, Maldonado explicó que pudo reconocer a varios de los presuntos agresores. “Con la ayuda de los videos y de algunos conocidos míos logré ver quiénes son los que me habían agredido. Cuando hice la denuncia, los nombré a todos”, afirmó.

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A raíz de esto, el fiscal Peralta Otonello ordenó incorporar los registros audiovisuales, tomar declaraciones y avanzar en la identificación de todas las personas que habrían participado de la agresión. No obstante, la Fiscalía deberá establecer si existen elementos suficientes para sostener que el ataque tuvo un componente discriminatorio.

El celular dañado que fue difundido luego de la agresión

Mientras tanto, el denunciante afirmó que no recibió contactos de parte de quienes señaló ante la justicia provincial. “Ninguno se ha comunicado, ni a pedir disculpas ni a ver si me hacía falta algo, nada”, lamentó.

Por otro lado, la Municipalidad de Despeñaderos también se pronunció sobre el hecho. En un comunicado, expresó su repudio y sostuvo que la comunidad no debe “mirar para otro lado” frente a situaciones de violencia y discriminación. Asimismo, informó que sus equipos técnicos acompañan a la familia de la víctima y que colaboran con las autoridades policiales y judiciales.

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