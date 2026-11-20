"Pity" Álvarez junto a dos de sus defensores: Luciana Comerci y Sebastián Queijeiro (Foto/Maximiliano Luna)

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“Lo maté porque era entre él y yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo”. Con esas palabras, “Pity” Álvarez reconoció haber asesinado a Cristian Maximiliano Díaz, horas después del crimen ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano. Este viernes, ocho años, cuatro meses y ocho días después, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 decidirá si condena o absuelve al músico por el homicidio de “El Gringo”.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, que llegó a esta instancia después de tres meses de juicio, no estará presente en la sala cuando los jueces comuniquen su decisión. Habrá que ver si opta por conectarse de manera virtual desde la clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece internado, para hacer uso de sus últimas palabras antes del veredicto.

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Según pudo saber Infobae, las partes fueron citadas para las 10.30 de este viernes, aunque está previsto que la audiencia comience a las 11 con las réplicas. El tribunal daría a conocer el veredicto alrededor de las 15, mientras que los fundamentos de la sentencia se difundirán más adelante.

"Pity" Álvarez junto a la víctima, Cristian "El Gringo" Díaz

La última vez que el músico estuvo frente a los jueces fue el 2 de noviembre, cuando salió del Solar Colonial y fue trasladado en ambulancia hasta el edificio de la calle Paraguay al 1500 para prestar declaración por primera vez en el debate.

Durante aproximadamente cuatro horas, “Pity” reconstruyó su versión de lo ocurrido aquella madrugada de julio de 2018 en el barrio Samoré. Reconoció haber disparado contra Díaz, pero sostuvo que había actuado en defensa propia porque se sintió acorralado. “No pensé, me transformé”, dijo. También le pidió perdón a la familia de la víctima.

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Sin embargo, aquella jornada tuvo un desenlace inesperado. Al regresar a la clínica, Álvarez fue sometido a un control que, al día siguiente, arrojó un resultado positivo para cocaína. Según un informe médico, el músico aseguró haber recibido la droga durante su salida a Tribunales y haber consumido parte de ella en el palacio judicial.

El episodio motivó una denuncia del fiscal Sandro Abraldes y la apertura de una investigación por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), que busca determinar quién le habría suministrado los estupefacientes y en qué circunstancias.

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Los integrantes del Tribunal Oral N° 29 (desde la izquierda): Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner (presidente) y Hugo Navarro (Foto/RsFotos)

Los últimos días de “Pity” antes del veredicto

Este viernes, Álvarez cumple 49 días de internación involuntaria en Solar Colonial, donde llegó el 2 de octubre después de permanecer en el Hospital Tornú. Su situación continúa bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Civil N°4, que interviene en el seguimiento de su salud mental.

Según confiaron a Infobae desde su entorno, durante ese período aumentó casi 20 kilos, un cambio que vinculan con la abstinencia y que habría agravado las molestias que padece en una de sus rodillas y en la cadera.

En los últimos días también recibió la visita de su hija Blondie y dio a conocer una nueva canción, “Te entiendo”, que, según contó, compuso “antes de caer en cana”. Aunque no está confirmada la fecha, se analiza la posibilidad de que sea trasladado a Vive Libre, una comunidad terapéutica en la que ya estuvo alojado.

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La salud mental de Álvarez fue uno de los ejes de discusión durante el juicio. Sus abogados cuestionaron en más de una oportunidad que estuviera en condiciones de afrontar el proceso, solicitaron la suspensión y plantearon distintas nulidades. Sin embargo, el Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico contaba con la capacidad cognitiva suficiente para enfrentar el debate.

El músico dio a conocer una nueva canción, “Te entiendo”, que, según contó, compuso “antes de caer en cana”

Las penas y los escenarios posibles

El fiscal Sandro Abraldes solicitó que Álvarez sea condenado a 18 años y seis meses de prisión. Durante su alegato, sostuvo que el músico comprendía la criminalidad de sus actos cuando mató a Díaz y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. También solicitó que se ordene su detención cuando finalice su internación psiquiátrica.

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La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, reclamó 11 años y dos meses de prisión. Además, propuso que se contemple la posibilidad de un arresto domiciliario con salidas laborales.

Por su parte, los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la absolución del cantante. Durante su alegato, sostuvieron que Álvarez había reaccionado frente a una agresión ilegítima y que debía aplicarse la figura de la legítima defensa. De manera subsidiaria, plantearon la posibilidad de que se considerara un exceso en la legítima defensa.

Javier Baños y Sebastián Queijeiro, los abogados del cantante (Foto/Maximiliano Luna)

¿Qué podría pasar? Fuentes del caso consultadas por Infobae consideran difícil que el TOC N° 29 acepte el planteo de absolución. En caso de condena, estiman que la pena podría ubicarse entre los 12 y los 14 años de prisión, aunque aclaran que se trata de un pronóstico y no de una decisión anticipada de los jueces.

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En ese escenario, una condena cercana a los 11 años y dos meses solicitados por la querella, o una resolución que permita al músico cumplir la pena bajo prisión domiciliaria, serían consideradas alternativas favorables para Álvarez.

Otra incógnita es qué ocurrirá con su internación. La Fiscalía pidió que sea trasladado a prisión cuando reciba el alta, mientras que cualquier modificación de su situación deberá contemplar las decisiones de la Justicia civil y nuevas evaluaciones sobre su salud.

La querellante Verónica Román junto a sus abogados: Fabián Améndola y Fernando Burlando (Foto/RsFotos)

Más allá del veredicto, la defensa todavía cuestiona la validez del debate y sostiene que Álvarez nunca estuvo en condiciones de afrontar el proceso. Durante su alegato, Baños planteó que el juicio podría ser anulado. Los abogados también siguen de cerca una causa que tramita en la Justicia civil y que, según consideran, podría influir en el futuro judicial de Álvarez.

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Según pudo saber Infobae, la defensa tiene además tres recursos pendientes ante el máximo tribunal de la Ciudad. Si el fallo es desfavorable, también planea apelar ante Casación.